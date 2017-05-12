Красота дня. Жена нападающего «Тампы» и сборной России Никиты Кучерова

В рубрике «Красота дня» Анастасия — супруга Никиты Кучерова, лучшего россиянина в НХЛ и снайпера сборной России на чемпионате мира — 2017.

Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром регулярного сезона-2016/17 НХЛ. 23-летний россиянин в 74 матчах «регулярки» набрал 85 (40+45) очков. Никита на 19 очков превзошёл свой предыдущий рекорд результативности и впервые в карьере добрался до отметки в 40 голов за сезон. На чемпионате мира в Кёльне Кучеров блестяще проявил себя в матчах со Швецией, Италией и Германией, набрав 6 (3+3) очков. Особо пристально за успехами хоккеиста в «Тампе» и сборной следит его жена Анастасия.

16 игроков сборной России, которые впервые могут сыграть на чемпионате мира Тренеры сборной России назвали расширенный состав для участия в ЧМ. Большая часть из игроков никогда не играла на мировых форумах.

Никита и Анастасия вместе уже не один год. В 2012 году Кучеров уехал играть в юниорскую лигу Квебека. Уже через год он был вызван из АХЛ в основную команду «Тампы». Ради любимого девушка переехала во Флориду.

За «Тампу» Кучеров выступает на протяжении вот уже четырёх лет. Текущий сезон в карьере Никиты получился самым удачным. В сентябре 23-летний нападающий успешно дебютировал в составе сборной России на Кубке мира, а затем стал и настоящим лидером в своём клубе.

ЧМ-2017. Сборная России. Лимит на НХЛ и мессия Кучеров Осмысленный лимит на легионеров из НХЛ, ветеран-снайпер Мозякин и мессия Кучеров — в представлении сборной России на ЧМ-2017.

11 октября 2016 года Кучеров заключил новый 3-летний контракт с «Тампой» на скромную сумму $ 4,766 млн за сезон. По ходу сезона Никита не раз доказывал, что заслужил большего. Главный тренер «Тампы» Джон Купер назвал форварда «нашим кандидатом на «Харт Трофи».

Кучеров прекрасно реализует свои моменты на льду и много работает над броском. «Если есть свободные три-пять минут на тренировке между упражнениями, то я всегда беру шайбу и бросаю со всех точек. 30, 50, 100 шайб бросаю, летом сам ставлю ворота и тренируюсь час-два. Смотрю на Кейна, Кросби, Овечкина — они каждый год показывают стабильную игру», — признавался форвард.

Несмотря на то что Кучеров уже стал настоящей звездой НХЛ, на чемпионах мира он ещё никогда не играл. В Кёльне молодой форвард дебютирует на мировом первенстве, а переживает за него прекрасная супруга Анастасия.

Кучеров: права на меня в КХЛ перешли в СКА? Я играю в НХЛ! Никита Кучеров удивился переходу прав на него из ЦСКА в СКА и поделился впечатлениями о подготовке сборной.