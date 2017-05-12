Все талисманы чемпионатов мира с 1994 по 2017 год. Выбери лучшего!

Россия возглавила группу А, чемпионат мира получил новых звёзд из НХЛ Лундквист, Драйзайтль, Кузнецов и Орлов едут на ЧМ, Овечкин не поможет России, Латвия потерпела поражение, а Канада одолела Францию.

В эти дни в Париже и Кёльне продолжаются матчи 81-го чемпионата мира по хоккею. Мы решили предложить вам выбрать лучшего талисмана в истории. Маскоты начали появляться в начале 90-х годов прошлого столетия, а официально первым стал кролик Слэппи на чемпионате мира 1994 года в Италии. За более чем 20-летнюю историю талисманами были снеговики, пингвины, львы, медведи, лоси, орлы, бобры и даже инопланетяне. В последние годы страны-хозяйки стали опираться на героев мультфильмов, поэтому в 2015 году талисманами стали чешские зайцы Боб и Бобек, а в 2017 году – Астерикс и Обеликс. Время выбрать лучшего!

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