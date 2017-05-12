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ЧМ
Фото: Reuters
Текст: Илья Ермаков

Россия – Канада в Квебеке и ещё 9 памятных игр в истории ЧМ по хоккею

Золото России в Квебеке, разгром США в Москве и другие матчи из новой истории чемпионатов мира, которые хочется пересмотреть.
12 мая 2017, пятница. 16:30. Хоккей

Полуфинал ЧМ-1993. Россия – Канада – 7:4

В 1993 году чемпионат мира проходил в Мюнхене. С момента последней победы сборной СССР на мировых первенствах прошло уже три года, и в 1993-м на чемпионат мира впервые отправилась национальная команда России. На групповом турнире команда Бориса Михайлова уже успела уступить Канаде (1:3), и в полуфинальном противостоянии нашу команду вряд ли можно было назвать фаворитом.

Тот полуфинал стал первым матчем сборной России, который достоин попадания в историю. Первый период соперники провели на равных, а на старте второго у российской команды случился небольшой провал. Мэнсон и Корсон выстрелили дуплетом, причём если в ситуации с первым голом помешала толпа хоккеистов на пятачке, то второй стал результатом быстрой атаки. Перелом случился после гола Германа Титова, который очень вовремя оказался на пятачке соперника. Астраханцев и Быков вывели Россию вперёд, а затем забивали ещё Хомутов, Карпов и снова Титов. Канада же на это ответила только голом Линдроса и уступила 4:7. Россия нашла в себе силы на финал даже после такого сумасшедшего по накалу матча и завоевала золотые медали, победив шведов. Следующие были только через 15 лет…

Россия нашла в себе силы на финал даже после такого сумасшедшего по накалу матча и завоевала золотые медали, победив шведов. Следующие были только через 15 лет…

Финал ЧМ-1996. Чехия – Канада – 4:2

Хоккеистам сборной Чехии первого золота в новом созыве команды (которая раньше была Чехословакией) пришлось ждать дольше, чем россиянам. В 1996 году, через три года после распада Чехословакии, команда Чешской Республики была очень сильна. На пути к финалу она уверенно обыграла Германию (6:1) и США (5:0). Канадцы же переиграли Финляндию (3:1) и Россию (3:2 Б).

Финал получился очень упорным. Два периода соперники шли «нос в нос», дважды обменявшись заброшенными шайбами. Весь вопрос был в том, кто забьёт такую нужную шайбу в заключительной двадцатиминутке. И это удалось сделать команде Лудека Букача. А затем чехи забили ещё, сняв все вопросы о победителе. Матч запомнился ещё и тем, что по просьбе канадцев у игроков сборной Чехии замеряли изгиб клюшек («кленовым листьям» не впервой было применять такую тактику воздействия на оппонента). Но на победе Чехии это не сказалось.

Финал ЧМ-2001. Чехия – Финляндия – 3:2 (ОТ)

Что может быть лучше финала чемпионата мира, в котором до последнего непонятно, кто победит? Далеко не каждый год главный матч первенства радует зрителей закрученным сюжетом, но в 2001 году он был именно такой. Благодаря голам Линда и Илонена финны повели 2:0 к концу второго периода. Чехия не славится регулярными камбэками, но в этот раз команде удалось отыграться «на флажке». На 45-й минуте Прохазка сократил отставание в счёте, а через 10 минут Допита восстановил равенство. 2:2, овертайм – и в нём чехи вырвали победу, на это понадобилось 10 минут и 38 секунд чистого времени. Для Чехии этот титул стал третьим подряд и четвёртым в истории команды.

Финал ЧМ-2008. Россия – Канада – 5:4 (ОТ)

Не будет преувеличением, если мы назовём этот матч самым запоминающимся в новейшей истории российского хоккея. Годом ранее команда Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина в Москве оступилась в полуфинале, а в 2008-м сражение проходило на родине хоккея – в Канаде. «Кленовые листья» собрали сильный состав и были фаворитами турнира. Встреча с Россией в финале – прекрасное завершение домашнего первенства. И матч складывался для команды Кена Хичкока вполне успешно.

Быстрый гол Александра Сёмина не дезориентировал канадцев, и к 15-й минуте счёт был уже 3:1 в их пользу. Затем команды ещё раз обменялись голами. 4:2 к середине матча, и время начало неумолимо таять для россиян. Почти 20 минут шайб не было, а когда в чудо уже верилось слабо, Алексей Терещенко подарил болельщикам надежду своим голом. За 5 минут до сирены Илья Ковальчук сравнял счёт, а в овертайме он же в момент стал героем целой страны, забросив на третьей минуте победную шайбу. Ликование нашей команды на фоне убитых поражением канадцев – спустя 15 лет Россия снова стала чемпионом, причём сделала это по всем канонам. Помимо гола Ковальчука в дополнительное время тот матч ассоциируется ещё и с потрясающей эмоциональной работой комментаторов Романа Скворцова и Сергея Гимаева.

Фото: Reuters
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Финал ЧМ-2009. Россия – Канада – 2:1

Можно сказать, что накал страстей в финале спустя год был немного меньше. Но в 2009 году игра больше напоминала хоккейные шахматы, в то время как в 2008-м было настоящее сражение. Канадцы забили первыми: Спецца вовремя накатил на ворота Брызгалова и вывел свою команду вперёд на 6-й минуте. А спустя 7 минут Олег Сапрыкин умело сыграл на пятачке соперника и сравнял счёт.

Примечателен тот финал в том числе автором победной шайбы сборной России. Тот гол Александр Радулов сделал самостоятельно: он подхватил шайбу в средней зоне, обыграл на скорости защитника и вратаря и забил – 2:1. Это было на 39-й минуте. Примечательно, что в оставшееся время наша команда практически не давала шансов сопернику отыграться, удалившись лишь один раз. Второе чемпионство подряд – и роль Радулова в этом финале была очень велика.

Фото: Reuters
За пять минут до сирены Илья Ковальчук сравнял счёт, а в овертайме он же в момент стал героем целой страны, забросив на третьей минуте победную шайбу.

Финал ЧМ-2011. Швеция – Финляндия – 1:6

За всю историю мировых первенств Финляндия лишь дважды выигрывала золотые медали. Первый раз это случилось в 1995 году, а следующего триумфа пришлось ждать 16 лет. В 2011 году у финнов собралась прекрасная команда. Пострадала от неё и сборная России (помните тот гол Гранлунда в ворота Барулина в полуфинале, который затем попал на финские марки?). В финале не получилось остросюжетного противостояния. Два периода команда Юкки Ялонена играла со шведами вничью, но в заключительной двадцатиминутке забила пять шайб. Кстати, в воротах шведов тогда играл Виктор Фаст, сделавший 26 сейвов.

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Финал ЧМ-2012. Россия – Словакия – 6:2

К 2012 году российские болельщики вновь успели соскучиться по победам: два предыдущих чемпионата мира не задались. В Хельсинки команду привёз Зинэтула Билялетдинов. Под его руководством Россия тогда не проиграла ни одной игры. А в финале столкнулась со Словакией, которая последовательно выбила Канаду и Чехию.

Но Россия не попала под горячую руку команды Владимира Вуйтека. После того как соперники присмотрелись друг к другу в первом периоде, россияне усилили давление, и во второй двадцатиминутке забили три шайбы (они на счету Пережогина, Терещенко и Сёмина), сделав результат. В заключительной трети матча добили соперника Дацюк и Малкин, а у словаков отличился Хара. 6:2 – и отличное впечатление от сборной после первого чемпионата мира под руководством Билялетдинова.

Фото: Reuters

Полуфинал ЧМ-2013. Швейцария – США – 3:0

Чемпионат мира опять побаловал хоккейных болельщиков и специалистов сенсацией. На этот раз место Словакии заняла Швейцария. Команда Шона Симпсона великолепно прошла групповой этап, ни разу не проиграв, обыграла Чехию в 1/4 финала, а затем был полуфинальный матч со сборной США.

Североамериканская команда привезла тогда на чемпионат мира не самую сильную команду, но всё же её хватило на то, чтобы обыграть Россию в 1/4 финала (8:3). И уж точно «звёздно-полосатые» не уступали в классе Швейцарии. На деле же получилась уверенная и совершенно неожиданная победа европейской сборной. Вчистую уступив первый период (9-18 по броскам), швейцарцы открыли счёт на 31-й минуте (сделал это Нидеррайтер), а в третьем периоде Уолкер и Сури сделали счёт 3:0. Голы нельзя назвать случайными: сборная Швейцарии действительно серьёзно прибавляла из периода в период и заслуженно вышла в финал.

Финал ЧМ-2014. Россия – Финляндия – 5:2

После неудачной Олимпиады в Сочи российским болельщикам хотелось бы хотя бы локального реванша в виде победы на чемпионате мира. И команда под руководством Олега Знарка сумела порадовать всю страну, выиграв в Минске 10 из 10 матчей. Тогда многие отмечали улучшившуюся атмосферу в команде, игроки стали более раскрепощёнными.

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Россия владела небольшим преимуществом в первом периоде, однако он завершился вничью: на шайбу Сергея Широкова финны ответили голом Пакаринена за три секунды до сирены. Во второй двадцатиминутке команда Знарка владела тотальным преимуществом, перебросав соперника 18-5, однако после шайбы Палолы уступала в счёте. Перевернули ситуацию шайбы Овечкина и Малкина. Третий период стал доказательством преимущества россиян: Зарипов и Тихонов забросили по шайбе и без лишней нервотрёпки принесли нашей команде золотые медали.

Фото: Reuters
«Звёздно-полосатые» не уступали в классе Швейцарии. На деле же получилась уверенная и совершенно неожиданная победа европейской сборной.

Матч за третье место ЧМ-2016. Россия – США – 7:2

Досадно, но на чемпионате мира в Москве сборной Финляндии удалось не пустить Россию в финал. В таких обстоятельствах победа в матче за третье место была делом чести. И команда Олега Знарка выдала самый яркий матч на турнире.

Исход противостояния был ясен уже к середине матча. Войнов, Мозякин, Телегин и Дадонов сделали счёт 4:0, и довести игру до победы было лишь делом техники. Ватрано размочил счёт, а Панарин, Мозякин и Шипачёв ещё по разу огорчили Кинкейда и сменившего его в воротах Кондона. 7:2 – и позитивное завершение чемпионата мира для россиян. К сожалению, лишь с бронзой, как и 10 лет назад.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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