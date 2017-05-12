10 фотографий игроков сборной России на ЧМ, которые вы могли не видеть

Во время 81-го чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Париже и Кёльне, мы нашли старые фотографии российских звёзд во время проведения прошлых мировых первенств в исполнении легендарного фотографа КХЛ Владимира Беззубова. Там нашлись редкие кадры, например такие, где Александр Овечкин слушал наставления Виктора Тихонова и Владимира Юрзинова-старшего, Евгений Малкин играл в бадминтон, а Николай Кулёмин – в настольный теннис.
ЧМ-2002. Максим Соколов, Александр Юдин, Андрей Коваленко, Егор Подомацкий
Юдин и Коваленко в те годы ещё узнавали новости из отечественных газет, а сборная проиграла в финале словакам.
ЧМ-2004. Александр Овечкин и Виктор Тихонов
На первом взрослом чемпионате мира Овечкин слушал наставления мэтров Виктора Васильевича Тихонова и Владимира Владимировича Юрзинова-старшего.
ЧМ-2005. Сергей Уланов, Павел Дацюк, Андрей Марков, Максим Афиногенов
На чемпионате мира в Вене российские хоккеисты выиграли бронзовые награды, обыграв в матче за третье место шведов.
ЧМ-2005. Алексей Ковалёв, Илья Ковальчук
Чемпионат мира в Вене стал первым для Ковалёва за восемь лет, а для Ковальчука — третьим в карьере.
ЧМ-2005. Сергей Гусев, Павел Дацюк
Дацюк в тот «локаутный» сезон стал чемпионом России в составе московского «Динамо», а для Гусева ЧМ-2005 стал последним в карьере.
ЧМ-2005. Илья Ковальчук
Ковальчук на том турнире был одним из лучших в составе сборной России, в 9 матчах он набрал 6 (3+3) очков.
ЧМ-2007. Андрей Марков
Домашний чемпионат мира вызывает огромный ажиотаж не только у болельщиков, но и у известных актёров. Узнаёте людей рядом с Андреем Марковым?
ЧМ-2007. Александр Радулов и Илья Ковальчук
Сборная России взяла на домашнем турнире только бронзовые медали. Радулов отметился всего двумя заброшенными шайбами, а Ковальчук набрал 7 (2+5) очков.
ЧМ-2007. Евгений Малкин
Если Малкин выбрал бы не хоккей, а бадминтон, то есть вероятность, что олимпийская медаль была бы у него в кармане. В 2007 году в Москве он набрал 10 (5+5) очков.
ЧМ-2007. Николай Кулёмин
Кулёмин тяготел к настольному теннису, а одним из партнёров по спаррингу был Александр Овечкин. Оба набрали в тот год по три очка на чемпионате мира.