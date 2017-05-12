10 фотографий игроков сборной России на ЧМ, которые вы могли не видеть

Илья Ковальчук покупает кебаб, Андрей Коваленко читает газету, Евгений Малкин играет в бадминтон – фото, которые вы наверняка не видели.

Фото. Cборная России-1993. Как изменились победители чемпионата мира На чемпионате мира — 1993 в Германии российские хоккеисты впервые стали чемпионами мира. Как изменились триумфаторы того турнира?

Во время 81-го чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Париже и Кёльне, мы нашли старые фотографии российских звёзд во время проведения прошлых мировых первенств в исполнении легендарного фотографа КХЛ Владимира Беззубова. Там нашлись редкие кадры, например такие, где Александр Овечкин слушал наставления Виктора Тихонова и Владимира Юрзинова-старшего, Евгений Малкин играл в бадминтон, а Николай Кулёмин – в настольный теннис.

ЧМ-2002. Максим Соколов, Александр Юдин, Андрей Коваленко, Егор Подомацкий

Юдин и Коваленко в те годы ещё узнавали новости из отечественных газет, а сборная проиграла в финале словакам.

ЧМ-2004. Александр Овечкин и Виктор Тихонов

На первом взрослом чемпионате мира Овечкин слушал наставления мэтров Виктора Васильевича Тихонова и Владимира Владимировича Юрзинова-старшего.

ЧМ-2005. Сергей Уланов, Павел Дацюк, Андрей Марков, Максим Афиногенов

На чемпионате мира в Вене российские хоккеисты выиграли бронзовые награды, обыграв в матче за третье место шведов.

ЧМ-2005. Алексей Ковалёв, Илья Ковальчук

Чемпионат мира в Вене стал первым для Ковалёва за восемь лет, а для Ковальчука — третьим в карьере.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

ЧМ-2005. Сергей Гусев, Павел Дацюк

Дацюк в тот «локаутный» сезон стал чемпионом России в составе московского «Динамо», а для Гусева ЧМ-2005 стал последним в карьере.

Фото. Сборная России-2002. Как изменились призёры чемпионата мира На чемпионате мира – 2002 в Швеции сборная России дошла до финала, где сенсационно проиграла словакам. Как изменились призёры того турнира?

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Ковальчук на том турнире был одним из лучших в составе сборной России, в 9 матчах он набрал 6 (3+3) очков.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

ЧМ-2007. Андрей Марков

Домашний чемпионат мира вызывает огромный ажиотаж не только у болельщиков, но и у известных актёров. Узнаёте людей рядом с Андреем Марковым?

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Сборная России взяла на домашнем турнире только бронзовые медали. Радулов отметился всего двумя заброшенными шайбами, а Ковальчук набрал 7 (2+5) очков.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Если Малкин выбрал бы не хоккей, а бадминтон, то есть вероятность, что олимпийская медаль была бы у него в кармане. В 2007 году в Москве он набрал 10 (5+5) очков.

Фото. Сборная России — 2005. Как изменились призёры чемпионата мира На ЧМ-2005 сборная России завоевала бронзовые медали, добившись победы в матче за третье место. Как изменились призёры того турнира?

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

ЧМ-2007. Николай Кулёмин

Кулёмин тяготел к настольному теннису, а одним из партнёров по спаррингу был Александр Овечкин. Оба набрали в тот год по три очка на чемпионате мира.