Джокеры сборной России из НХЛ на чемпионатах мира

Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сыграют на ЧМ-2017. Вспоминаем игроков из НХЛ, усиливавших сборную России по ходу ЧМ.

До того момента, как сборную России возглавил Вячеслав Быков, приглашение игроков из НХЛ в состав национальной команды на чемпионат мира практически не практиковалось. Россиян из-за океана старались не дёргать после вылета из плей-офф НХЛ, часты были и случаи отказа игроков, а о дозаявке по ходу мирового форума не было и речи. Ситуация изменилась с приходом в сборную Россию Вячеслава Аркадьевича.

ЧМ-2007: Сергей Брылин

Первым джокером сборной России под руководством Быкова стал трёхкратный обладатель кубка Стэнли Сергей Брылин. На чемпионат мира в 2007 году, который проходил в Москве и Мытищах, Брылин приехал после вылета «Нью-Джерси» от «Оттавы» в полуфинале Восточной конференции.

Титулованный нападающий успел к полуфиналу турнира, а после поражения сборной России от финнов сыграл и в матче за третье место, в котором наша команда завоевала бронзу домашнего чемпионата. В этих двух встречах Брылин был малозаметен и не набрал ни одного очка.

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ЧМ-2008: Фёдор Тютин, Андрей Марков, Евгений Набоков

Следующий чемпионат мира проходил в Канаде, и в недолгое путешествие для помощи своей сборной отправились сразу три хоккеиста из НХЛ. Сборную России после первого группового этапа усилили защитники «Монреаля» и «Рейнджерс» Андрей Марков и Фёдор Тютин, а также голкипер «Сан-Хосе» Евгений Набоков.

Джокеры в оборонительной линии провели на турнире по шесть матчей, действовали надёжно, а в финале с канадцами отличились результативными передачами. Но главным усилением, безусловно, стал Набоков. Голкипер «акул» провёл на турнире почти весь квалификационный этап и был незаменим в плей-офф. В четвертьфинале Евгений «засушил» швейцарцев, в полуфинале оставил с «баранкой» финнов, а в знаменитом финале не позволил сборной Канаде слишком оторваться в счёте и дал шанс команде на чудо. По итогам победного турнира Набоков был признан лучшим вратарём и вошёл в сборную всех звёзд мирового форума.

ЧМ-2009: Николай Жердев

На швейцарском чемпионате мира 2009 года помогать сборной по ходу турнира отправился только один хоккеист. Николай Жердев провёл один из своих лучших регулярных сезонов в НХЛ за «Рейнджерс», но в плей-офф совершенно растворился и вместе с командой вылетел уже в первом раунде розыгрыша кубка Стэнли.

В расположении команды Вячеслава Быкова Жердев появился во время второго группового этапа, но сыграл на турнире только три игры, а дальнейшее выступление не смог продолжить из-за травмы. За эти матчи Николай набрал только одно очко, поучаствовав в разгроме сборной Латвии результативной передачей. Россияне выиграли второй подряд титул чемпионов мира без своего джокера.

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Серьёзное подкрепление из-за океана по ходу турнира ожидало российскую команду на чемпионате мира в Германии в 2010 году. Команда Быкова получила в распоряжение двух лучших на тот момент российских центрфорвардов — Павла Дацюка и Евгения Малкина, а также опытнейшего защитника Сергея Гончара.

Дацюк в Германии сыграл шесть матчей и стал главным снайпером российской команды, набрав 7 (6 + 1) очков. Именно Павел принёс победу России в полуфинале против немцев, отличившись за две минуты до конца основного времени матча. Позднюю шайбу забросил Дацюк и в финале против чехов, но она уже не смогла повлиять на результат. По итогам турнира россиянин был признан лучшим нападающим.

Успешно выступил на чемпионате мира и Малкин, набравший в пяти встречах 7 (5 + 2) очков. Главным матчем для Евгения стал четвертьфинал с канадцами, в котором Малкин оформил дубль. В символической сборной чемпионата мира нападающий «Питтсбурга» составил компанию Павлу Дацюку.

Помог сборной России выиграть серебряные медали и защитник Гончар. Сергей провёл пять матчей, сделал четыре результативные передачи, а во всех трёх матчах плей-офф не уходил со льда без набранных очков.

Павел Дацюк Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Чемпионат мира в Братиславе стал первым, на который Овечкин приехал уже по ходу турнира. В команду под руководством Быкова лидер «Вашингтона» пожаловал во время квалификационного этапа, как раз перед матчем с чехами.

Но ни в той игре, ни в последующих четырёх на турнире Овечкин не смог набрать ни одного очка и заработал показатель полезности «-3». Сборная России проиграла сначала в полуфинале финнам, затем в матче за третье место чехам и впервые за четыре года осталась без медалей мировых первенств.

Через год «Вашингтон» вновь не смог далеко пройти в плей-офф НХЛ, и Овечкин приехал помочь сборной Зинэтулы Билялетдинова на чемпионат мира в Финляндию и Швецию, прихватив с собой партнёра по «Кэпиталз» Александра Сёмина.

Российские нападающие успели сыграть во всех трёх матчах плей-офф и завоевали золотые медали первенства. Овечкин набрал 4 (2 + 2) очка, в том числе на его счету две результативные передачи в финале со словаками. Сёмин заработал 5 (2 + 3) баллов, сделав дубль в матче за золото.

Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера.

Следующий мировой форум вновь проходил в Хельсинки и Стокгольме, а единственным джокером российской команды опять стал безотказный для сборной Александр Овечкин. Лидер «Кэпиталз» успел только на плей-офф, но в играх на вылет ему, как и всей сборной, суждено было провести только один матч.

Россияне были разгромлены в четвертьфинале сборной США, а лучшим игроком в составе команды Билялетдинова стал как раз Овечкин. Александр забросил шайбу, отдал результативную передачу, но это не спасло нашу сборную от сокрушительного поражения.

Чемпионат мира в Минске сборная России проводила уже под руководством Олега Знарка, а Евгений Малкин стал единственным усилением из НХЛ по ходу турнира.

Малкин подъехал к последней игре предварительного этапа, затем провёл весь плей-офф и помог российской команде выиграть золото. За четыре игры он набрал 3 (2 + 1) очка, а в финальной игре с Финляндией его гол оказался победным.

Евгений Малкин Фото: РИА Новости

Очередной приезд Овечкина в сборную после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли состоялся на чемпионате мира в Чехии.

В этот раз Александр успел только на полуфинал и с ходу помог россиянам обыграть на этой стадии сборную США, набрав 2 (1 + 1) очка в матче. Но в финале против канадцев Овечкин ушёл в тень, а сборная России крупно проиграла родоначальникам хоккея и не смогла выиграть второй подряд чемпионат мира под руководством Знарока.

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ЧМ-2016 проходил в России, а Александр Овечкин, привычно рано закончивший клубный сезон, приехал в расположение национальной команды с одноклубниками Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым.

Но игра вашингтонского трио не стала реальным усилением для сборной России. Овечкин, Кузнецов и Орлов провели по шесть матчей на турнире, а самым результативным из них, как ни странно, стал защитник Орлов, отдавший три результативные передачи. Форварды «Кэпиталз» синхронно набрали по 2 (1 + 1) очка и были незаметны ни в проигранном финнам полуфинале, ни в победной битве с американцами за третье место.

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Несмотря на то что игра сборной России на этом чемпионате мира, на первый взгляд, не нуждается в усилении, игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов получили вызов в национальную команду. «Кэпиталз» потерпели очередное обиднейшее поражение в плей-офф НХЛ, но не прошло и суток, как наши хоккеисты дали согласие тренерскому штабу Олега Знарока сыграть на турнире в Кёльне.

А вот Александра Овечкина в этот раз на чемпионате мира мы не увидим. Лучший российский снайпер в НХЛ последние матчи проводил с травмой и заранее предупредил Знарка, что в Германии его ждать не стоит.