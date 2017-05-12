Бахмутов: хоккеисты-любители благодарят за игру с Путиным

10 мая традиционный Гала-матч с участием президента России подвёл черту под первой половиной финала VI фестиваля Ночной лиги, собравшего в Сочи более 150 команд из 73 регионов Российской Федерации. Утром этого дня определился третий обладатель главного трофея любительского чемпионата страны – Кубка Крутова, который разыграли две московские команды – «Сталкер» и «Скоростная Машина». Главный приз фестиваля – грант на строительство ледовой арены в своём городе – выиграл «Сталкер».

11 мая соревнования продолжили дивизионы «18+» — «Лига Надежды» и «Лига Мечты», а также женский дивизион «Амазонки», победители которых определятся 16 мая, в последний день турнира.

— Как, по вашему мнению, прошёл гала-матч? Что скажете о его организации?

— Для себя я отметил несколько моментов, которые нужно устранить при проведении следующего мероприятия. Но они далеко не критичны, на общую картину не повлияли. На мой взгляд, всё прошло очень хорошо. Наилучшим подтверждением этому служит благодарность организаторам мероприятия и людям, которые им помогали, от самого Владимира Владимировича.

От себя я хотел бы поблагодарить Романа Борисовича Ротенбега, который оказал нам неоценимую помощь. Если говорить в целом, то за гала-матч я бы поставил оценку четыре с плюсом. Или пять с минусом (улыбается). Для достижения твердой пятёрки нам следует поработать над некоторыми нюансами.

— Как профессиональный хоккеист можете оценить игру, показанную Владимиром Путиным?

— Тяжёлый вопрос (улыбается). Мне очень понравился эпизод, когда президент забивал с пятачка, послав шайбу в верхний угол над ловушкой. Это был зрячий, что называется, короткий, хлёсткий и точный кистевой бросок, выполненный по высшим стандартам. В целом президент в отличной форме.

— Формат гала-матча – сборная легенд отечественного хоккея во главе с президентом страны против сборной друзей и игроков Ночной лиги – по-прежнему актуален?

— В целом да. И очень важно, что в игре приняли участие наши ребята-любители. Искренне извиняюсь перед теми, кого не удалось включить в состав. Но мест мало, а достойных много. Мы и так включили в заявку более 30 человек – полторы команды.

— Удалось ли вам поговорить с кем-то из этих участников финала фестиваля?

— На следующий день я получил массу звонков и сообщений. Их смысл был один – большая благодарность Ночной лиге за предоставленную историческую возможность. После встречи я находился в гуще событий и видел, как ребята общались и фотографировались с президентом. Владимир Владимирович не отказал никому.

— 10 мая стало самым насыщенным днём финала фестиваля. Гала-матчу предшествовал финал Кубка Крутова, завершившийся за счётом 3:0 в пользу «Сталкера».

— Результат закономерен. Два периода на льду шёл типичный финал – аккуратный и осторожный хоккей, в котором никто не позволял себе вольностей. Максимальное внимание команды уделяли защите. По сути, игра шла до гола. Я бы сказал, что матч выиграла оборона «Сталкера».

—… который своей работой в течение трёх лет победу заслужил.

— Безусловно. Команда серьёзно трудилась и долго шла к этому успеху. Руководителей, тренеров и игроков не смущали неудачи. Они не опускали руки после поражений в решающих матчах двух предыдущих сезонов («Сталкер» — финалист Кубка Крутова — 2015 и полуфиналист-2016) и стремились к намеченной цели, не бросая дело на полпути. В этом плане «Сталкер» может служить примером для остальных участников нашего любительского чемпионата страны. И его коллектив мне остаётся только поздравить с блестящей победой!

Мне очень понравился эпизод, когда президент забивал с пятачка, послав шайбу в верхний угол над ловушкой.

— Капитан команды Алексей Зайцев сразу заявил, что бренд «Сталкер» сохранится, а состав будет приведён в соответствие с регламентом – в нём останется не больше четырёх чемпионов. Для Ночной лиги это плюс?

— Конечно. Всё-таки «Сталкер» — это уже имя, узнаваемое во всем любительском хоккее. Бренд — серьёзная вещь. И чем больше их будет в Ночной лиге, тем лучше. «Сталкер» стал визитной карточкой Москвы, так же как предыдущий чемпион «Авто» — Екатеринбурга. Сохранение «Сталкера» мы полностью поддерживаем.

— На финале Кубка Крутова присутствовало много почётных гостей. Какие мнения относительно игры высказывали они?

— Наши легенды по ходу всего матча активно обсуждали его ход, различные хоккейные нюансы. Мнения высказывались самые разные, но все сходились в одном – «Сталкер» выглядел поинтересней. Мне кажется, команда была лучше готова функционально. Что касается «Скоростной Машины», то хороший шанс зацепиться у неё был в первом периоде, играя пять на три. Если не использовать в таких матчах подобные моменты, то рассчитывать на победу очень трудно.

— Давайте подведём итог дивизиону «Лига Чемпионов» в целом. Насколько результаты соответствуют вашим ожиданиям?

— С точки зрения организации всё прошло гладко. Со спортивной стороны стоит отметить интересную игру «Русских Медведей» из Конаково, которые попали в четвёрку. Самое интересное, что изначально эта команда не претендовала на участие в «Лиге чемпионов», считая себя не готовой к такому уровню, и решилась на это только в последний момент.

Мы предоставили право сыграть за Кубок Крутова как можно большему числу команд, не подразделяя их на «низшие» и «высшие», как было раньше.

— Впервые в истории Ночной лиги в этом сезоне был проведён розыгрыш Кубка Крутова с участием практически всех команд «40+». «Лига Чемпионов» насчитывала не 32 команды, как раньше, а 64. «Лига будущих чемпионов», куда ранее определяли ещё 32 более слабые команды, стала, по сути, небольшим дополнительным турниром для коллективов, которые представляют объективно слабые в хоккейном плане регионы – Северный Кавказ, например. Можно ли сказать, что нововведение прижилось?

— Думаю, да. Мы предоставили право сыграть за Кубок Крутова как можно большему числу команд, не подразделяя их на «низшие» и «высшие», как было раньше. Причём сделали это после того, как собрали перед стартом турнира мнения самих клубов на этот счёт: большинство было за единую «Лигу Чемпионов». Что мы видим? Получилось честнее. Получилось интереснее. И именно благодаря этому родилась не одна неожиданность. Это и тот самый выход в полуфинал «Русских Медведей», и барнаульский «Полимер», который едва не выбил из плей-офф сильную команду «Флагман», представляющую Ленинградскую область. Раньше «Полимер» в «Лиге Чемпионов» никто бы и не увидел. Это и красноярский «Енисей», который на равных сыграл и с сильным «Уралом» (а в его составе играли действующие на тот момент чемпионы из «Авто»), и со «Скоростной Машиной», которая дошла затем до финала Кубка Крутова.

Кроме того, 64 – очень удобная цифра для проведения турнира. В следующем финале эту формулу хотелось бы сохранить. Однако окончательного решения пока нет, потому что, скорее всего, Ночную лигу пополнят новые регионы и, таким образом, количество команд, может быть увеличено. Подумаем.

— В тот же день состоялась ещё и пресс-конференция, на которой в качестве руководителей Ночной лиги впервые выступили президент Магомед Магомедов и председатель Попечительского совета фонда «Ночная хоккейная лига» Владимир Потанин.

— Это люди, которые помогают жить и развиваться не только Ночной лиге, но и всему российскому хоккею, потому что массовость – основа основ. В глобальном смысле это вовлечение в спорт широких слоёв населения. А это уже задача государственной важности. В этой же связи хотел бы отметить и Дмитрия Борисовича Босова, который также оказывает нам серьёзную поддержку.

— Многих интересуют конкретные цифры.

— Да, такой вопрос на пресс-конференции звучал. Но вы же понимаете, эта информация закрыта. Могу сказать одно – это суммы, достаточные для проведения любительского чемпионата страны на должном уровне.

Могу сказать одно – это суммы, достаточные для проведения любительского чемпионата страны на должном уровне.

— Впереди завершающий этап финала фестиваля – соревнования в дивизионах «18+».

— Уверен, он пройдёт на том же высоком уровне. Тем не менее расслабляться организаторам нельзя. Это опасное чувство. Только дашь слабину — пойдут недоработки, шероховатости, что само по себе плохо, а привести может и вовсе к серьёзным проблемам. Но такого, полагаю, не произойдёт, и вопрос только за спортивной составляющей. Надеюсь, команды покажут хороший зрелищный хоккей.

— В этом году изменилась структура проведения финала фестиваля в целом. Если раньше все дивизионы играли одновременно, то теперь есть чёткое подразделение – первая неделя отдана дивизиону «40+», последняя – «18+». Стало лучше?

— Да. Появилась большая чёткость в организации всего мероприятия. Вопросы заселения, транспорта, питания, медицинского обслуживания, освещения турнира и другие теперь решаются проще. Турнир стал куда более сбалансированным и упорядоченным. Это и было нашей целью при его организации.