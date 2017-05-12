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ЧМ-2017
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Прощальная тренировка Капризова. Сборная заявила Ничушкина

Кириллу Капризову дали потренироваться со сборной России перед отъездом из Кёльна, заявив вместо него Валерия Ничушкина.
12 мая 2017, пятница. 21:24. Хоккей

Чемпионат мира для журналистов – один большой тест на внимательность. В Кёльн сборная России привезла ораву из 28 хоккеистов. Каждого ты должен знать в лицо, а желательно распознавать по катанию, иначе не разберёшь, кого на этот раз Олег Знарок выпустил в разноцветных манишках на тренировку. С тех пор как россияне начали кататься на запасной арене, для прессы придумали новый квест: теперь сочетания троек угадываются ещё на улице, где под палящим солнцем игроки в полном обмундировании шагают из автобуса на арену.

В Кёльне +23°C, благодать. Вместо дождя, который был символом первой недели чемпионата мира, литрами льётся кёльш – региональный сорт пива. В общем, чудовищные условия для работы. Потерять концентрацию проще простого. Однако изменения в составе сборной журналисты проворонили вовсе не из-за отпускных настроений. На устах у всех скорый приезд Евгения Кузнецова и Дмитрий Орлова. «О тебе все мысли, о тебе…» — написал бы певец-песенник, а мы бы подпели. Ох, какой бы хит мы сочинили, доберись до Кёльна его величество Александр Овечкин.

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От картины в голове, как мы в аэропорту с цветами встречаем парочку из Вашингтона, до головной боли и разработке нового плана действий – одно сообщение пресс-атташе. В начале тренировки журналистам сообщают: организованной встречи Кузнецова и Орлова не будет, прилетают ребята не в Кёльн, а во Франкфурт, плюс ко всему их приезд накладывается на матч Россия – Словакия. С Овечкиным было бы всё проще: личный самолёт и никаких проблем с логистикой. Поговаривают, что такая схема прибытия Александра Великого в сборную однажды уже была опробована.

Тренеры достали из чулана, отряхнули, обогрели и поставили к «красным» Кирилла Капризова.

— Сначала мы хотим, чтобы Кузнецов приехал, а потом решим, в каком сочетании он будет играть. У нас будет время на тренировки, мы с ним поговорим. Кузнецов – игрок мастеровитый, он усилит любое звено, — отвечает Витолиньш на вопрос, будут ли в сборной разбивать ради новобранца две первые тройки.

— Так всё-таки в центре или на фланге будет играть Кузнецов? — пытаются дожать тренера журналисты, так и не получившие накануне чёткого ответа от Знарка.

— У нас есть разные мысли, — не выдаёт всех секретов Витолиньш. Надо же припасти для соперников сюрпризы, не правда ли? Жаль лишь, что до встречи с американцами все карты нашим тренерам придётся выложить на стол, а вот Латвию можно удивить. В матче с командой Боба Хартли пришельцы из «Вашингтона» должны быть готовы выйти в составе сборной России.

Кузнецов и Орлов ещё не вышли на кёльнский лёд, а отвлекающими манёврами уже овладели в совершенстве. За суетой вокруг их приезда не все сразу заметили изменения в составе сборной России. На тренировку вместе с Шипачёвым и Дадоновым вышел Никита Гусев, который вместе с партнёрами по СКА заканчивал матч с Данией. А вот среди «красных», то есть в компании Наместникова и Кучерова, обнаружить Панарина не удалось. Неужели Россия, до конца не понимающая, что с её капитаном, несёт очередные потери?

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— У Барабанова и Панарина микротравмы, — успокаивает Витолиньш. – А вот Мозякин точно со Словакией не сыграет. Его участие на турнире тоже под вопросом. В ближайшие дни врачи должны определиться.

Сборная России тренировалась без трёх основных форвардов, но всё равно не испытывала кадрового дефицита. В белых манишках вместе с Ткачёвым появились не заявленные Любимов и Ничушкин, а вот личность третьего запасного куда любопытнее. Тренеры достали из чулана, отряхнули, обогрели и поставили к «красным» Кирилла Капризова! Знарок вспомнил о самом ярком молодом игроке КХЛ под аккомпанемент народного негодования: за то, чтобы заявить Капризова, ратовали болельщики разных клубов. Разве что народных волнений удалось избежать.

— Капризов же здесь появился не случайно? — делают осторожный заход репортёры.

— Капризов должен почувствовать, побыть здесь. А случайно или не случайно, в дальнейшем посмотрите, — хитрит Витолиньш.

Капризова, как и ещё двух молодых пехотинцев, всю неделю держали вдали от сборной, не подпуская к общим тренировкам.

Капризова, как и ещё двух молодых пехотинцев, всю неделю держали вдали от сборной, не подпуская к общим тренировкам. Виной всему регламент, запрещающий не только тренироваться, но и даже приезжать арену неаккредитованным игрокам. Аккредитаций всего 25 и ни на одну больше. Вот и катались запасные на отдельном катке, который для них заботливо сняла ФХР. Тренеры навещали ребят, словно родители своих детей в пионерлагере.

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— Травму я залечил, ничего уже не беспокоит. Со Словакией, если выпустят, сыграть готов. Всё это время тренировались с парнями на другой арене, — Капризов не скрывает удовольствия от тренировки с основным составом.

— Арена случайно не в торговом центре? – подкалывают новичка наши коллеги.

— Нет-нет, на нормальном стадионе занимались. Здесь, наверное, и льда нет в торговых центрах, — успокаивает Кирилл. Ну хоть не за решёткой сидел в темнице сырой.

Если кто и огорчился участию Капризова в тренировке, то это Михаил Науменков. Это у него отобрали аккредитацию и передали её новобранцу ЦСКА, чтобы того при попытке выйти на лёд тренировочной арены не скрутили местные контролёры. Представители ИИХФ уже принялись щемить российских  журналистов, запрещая им снимать Знарка даже на телефон, и только им дай повод – примутся за хоккеистов.

Что до самой тренировки, то она прошла на удивление быстро и интенсивно. Бодрой вышла игра в средней зоне на одни ворота, после которой проигравшие вынуждены были отжиматься. 60% реализации большинства – показатель не просто хороший, а фантастический и где-то даже аномальный. Так что нет ничего удивительного в том, что накануне игры со Словакией тренеры не уделили отработке неравных составов ни минуты. Зато на планшетке Витолиньш что-то чертил игрокам часто и активно, а Знарок, стоя поодаль, его поправлял.

— Мы просто показали маленькие нюансы, на которые надо обратить внимание. У нас из игры в игру прослеживаются ошибки в обороне. Ребята должны понимать, что надо улучшать игру, — объяснял тренер.

Среди «красных», то есть в компании Наместникова и Кучерова, обнаружить Панарина не удалось.

Впрочем, таких словаков, которые приехали в этом году в Кёльн, сборная России должна обыгрывать даже с ошибками в обороне, без идеального большинства и с любой заявкой. Тренерский штаб сборной России имел полное право выдерживать интригу до последнего, опубликовав заявку за час до начала матча. Вместо этого, не дожидаясь дня игры, было объявлено, что Капризов вместе с Береглазовым, Науменковым, Светлаковым и Любимовым покидают Кёльн. Час тренировки со сборной России оказался для Кирилла прощальным, а последнее место в заявке вместо него занял Валерий Ничушкин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей Кирилл Капризов Олег Знарок ЧМ-2017
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