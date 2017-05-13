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175 лет назад 2016
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Александр Овечкин
Фото: РИА Новости
Текст: Максим Замятин

Овечкин: я сам позвонил Знарку и сказал, что не в состоянии помочь сборной

Александр Овечкин рассказал о телефонном звонке Олегу Знарку, травме колена, обезболивающих уколах и горечи очередного поражения.
13 мая 2017, суббота. 08:30. Хоккей

После вылета из плей-офф хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» в последний раз в нынешнем сезоне пообщались с журналистами. Главным объектом внимания по традиции был капитан команды Александр Овечкин.

«В плей-офф выходят играть даже со сломанной ногой или рукой»

— Александр, всех взволновала информация о травме, которая была названа руководством сборной России. Расскажите об этом.

— У меня было повреждение колена. В пятом матче серии с «Торонто» произошёл известный инцидент с Наземом Кадри. Это не было каким-то большим повреждением, но я чувствовал дискомфорт, что-то было не в порядке. Я в первый раз получил такую травму. Просто упал и не чувствовал себя хорошо.

— А в серии с «Питтсбургом»?

— В концовке третьего матча серии с «Пингвинз» я повредил заднюю поверхность бедра, подколенное сухожилие.

Мы проиграли. Таким образом, нельзя сказать, что я играл хорошо.

— Как это повлияло на вашу игру?

— Никто не хочет травм, даже самых мелких. После этого ощущаешь себя не на сто процентов, не чувствуешь достаточного количества силы в ноге. Но нужно играть, не обращать на это внимания. Некоторые хоккеисты выходят на лёд со сломанной ногой, сломанной рукой. Потому что это плей-офф. Здесь ты приносишь в жертву собственное тело, чтобы добиться результата, добиться успеха.

— Писали, что вам необходимы были уколы.

— Да, пара инъекций. Иногда я чувствую, что это просто необходимо. А иногда можно играть и без этого. Но операция мне не требуется.

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«Я не в состоянии помочь сборной»

— Вы сами позвонили главному тренеру сборной России Олегу Знарку?

— Да, я позвонил ему и сказал, что не смогу сыграть на чемпионате мира из-за травмы. Сказал: «Я не в состоянии помочь команде. Но я желаю вам только удачи, буду болеть за сборную, за ребят». Просто пришло время восстановиться. Нужно сделать глубокий вдох, взять небольшую паузу, а через какой-то промежуток снова вернуться к работе.

— И всё-таки в чём причина поражения «Вашингтона» в серии с «Питтсбургом»?

— Нельзя сказать, что кто-то из нас играл плохо. Мы не можем тыкать пальцами и заявлять: ты мог сыграть лучше, ты действовал неважно. Мы ведь все вместе, мы – одна команда. Мы проигрываем как команда и выигрываем так же.

Я не в состоянии помочь сборной. Но я желаю им только удачи, буду болеть за сборную, за ребят.

— Тогда оцените свою личную результативность в плей-офф.

— Мы проиграли. Таким образом, нельзя сказать, что я играл хорошо.

— Насколько тяжёлым для вас является это поражение?

— Каждый проигрыш – это очень трудно. Конечно, для нас это страшное разочарование, потому что у нас потрясающая группа хоккеистов, невероятные парни, которые упорно трудятся, чтобы соответствовать этому уровню. Мне бы очень хотелось сказать спасибо нашим болельщики, которые просто фантастически нас поддерживали. Они давали нам энергию, когда это было необходимо. Увы, мы не смогли трансформировать её в результат.

— Каковы ваши ближайшие планы? Вы возвращаетесь в Россию?

— Нет. Съезжу в Майами на несколько дней. Надо проветрить голову, очистить её. Затем пройду обследование у докторов здесь, в Вашингтоне.

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Если Овечкин психологически ещё не отошёл от поражения, то Евгений Кузнецов внешне выглядел более спокойным и отметился своим фирменным чувством юмора.

— Евгений, в чём причина поражения «Вашингтона»?

— Мои ощущения такие, что это именно мы проиграли, причём уступили сами себе. Этого я не могу принять. Не «Питтсбург» побил нас, а мы проиграли седьмой матч. Описать это хотелось бы парочкой плохих слов, но я не могу их произнести. Лично для меня седьмой матч был самым слабым в плей-офф.

— У вас заканчивается контракт. Вы хотели бы остаться в «Кэпиталз»?

— Да, мне нравится «Вашингтон», мне комфортно здесь. Я чувствую, что тут у меня осталось одно незаконченное дело.

Хотелось попить немецкого пивка вместе с Овечкиным. Хоккеисты же любят пиво, а немецкое – лучшее.

— Вы едете на чемпионат мира в Германию?

— Да. Хотелось попить немецкого пивка вместе с Овечкиным. Хоккеисты же любят пиво, а немецкое – лучшее.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Сборная России — Хоккей Александр Овечкин Евгений Кузнецов — хоккей Олег Знарок
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