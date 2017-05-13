До цирка ближе, чем до арены. Где живёт сборная России в Кёльне

Близость «Ланксесс-Арены», цирк под боком и ухоженная территория. Рассказываем о месте, где базируется сборная России на ЧМ-2017.

Сборная России по хоккею на чемпионате мира — 2017 выбрала себе для жилья отель Radisson Blu 4*. Он расположен в районе Deutz в самом центре Кёльна, прямо напротив Кёльнского собора и конференц-центра. Помпезным и мажорным это место не назовёшь. Его главный плюс – близость ключевого объекта, где проходят игры и тренировки.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Логистика у отеля хорошая, поэтому туда довольно часто наведываются болельщики и журналисты. К примеру, в нескольких метрах находятся междугородные станции, а также проезжает специальный трамвай, курсирующий по городу с одного берега Рейна на другой. Аэропорт «Кёльн-Бонн» находится всего в 15 километрах от отеля.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Непосредственно у дверей расположилась велопарковка, на которой можно взять велосипеды напрокат. Российские хоккеисты уже успели на них покататься. Нападающий Владислав Наместников рассказал корреспонденту «Чемпионата», что ребята осмотрели окрестности и доехали до собора. Вход в отель самый обычный, охранники работе прессы не препятствуют.

Наместников: Знарок порвёт глотку за своих ребят, а они – за него Нападающий Владислав Наместников рассказал об игре России на ЧМ-2017 и поделился впечатлениями от сезона «Тампы» в НХЛ.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вокруг много зелени, посажены деревья и гладко пострижены кустарники. Везде чисто убрано, мусора на дорогах нет. Персонал тщательно следит за окружающей территорией, чтобы соответствовать имиджу.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Внутри отеля приятный интерьер, а лобби-бар оформлен в хоккейном стиле. Сверху на полке установлены клюшки и шлемы. Снизу расставлены напитки. Видно, что спортивные делегации частые гости этого отеля. Сделано всё просто, но красиво. Находиться внутри комфортно. Есть и специальные комнаты для совещаний, в которых проводит собрания российская команда.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но самое интересное – в ближайшей округе. В двух шагах от отеля находится цирк. Серьёзно, посмотрите сами. Не хватает только цыган с медведями и лошадьми, ну и сахарной ваты. Хотя, кто знает, может во время активной работы цирка всё это есть.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

До цирка идти намного ближе, чем до «Ланксесс-Арены», хотя и до спортивного сооружения не более 15 минут пешком. Какого-то большого шума, который мог бы мешать режиму спортсменов, рядом не слышно, да и хоккеисты в цирк пока не захаживали. Всё-таки на льду им гораздо интереснее и привычнее.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Погода в Кёльне переменчива. Воздух тёплый, аномального майского снега, выпавшего в Москве, на немецкой земле не наблюдается. Однако тучи и дожди – привычное зрелище. Погода чередуется с плохой на хорошую. То солнце, то внезапно чернеющее небо.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё раз отметим, что логистика для сборной выбрана удобная, так как рядом транспортная развязка, а до арены команда Олега Знарка добирается буквально за пять минут на автобусе. В целом же в Кёльне всё расположено в пешей доступности от остановок и станций. Качество дорог, как и во всей Германии, вызывает восхищение.