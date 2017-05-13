Тест. Чемпион или нет? Как хорошо ты знаешь победителей ЧМ

Не все великие хоккеисты добивались побед на крупных турнирах, а кто-то смог стать чемпионом мира, не будучи звездой.

До окончания 81-го чемпионата мира по хоккею, проходящего в Париже и Кёльне, осталось чуть больше недели. Мы решили проверить, сумеешь ли ты отличить чемпиона мира от игрока, у которого ещё нет этого титула. Кто из них чемпион мира: Владимир Тарасенко или Николай Жердев? Сколько золотых наград у Джонатана Тэйвза и Мартина Бродо? А Яромир Ягр с Сидни Кросби, может быть, вообще ни разу не брали золото чемпионатов мира. Пройди тест и узнай.

Все талисманы чемпионатов мира с 1994 по 2017 год. Выбери лучшего! Волк, львы, лайка, инопланетянин, мультяшные зайцы, лось, белый медведь – выбери лучшего талисмана чемпионатов мира по хоккею.

Если у вас не отображается тест, то его можно пройти по ссылке.