Россия сразится со Словакией на ЧМ-2017. LIVE

Джокеры сборной России из НХЛ на чемпионатах мира
Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сыграют на ЧМ-2017. Вспоминаем игроков из НХЛ, усиливавших сборную России по ходу ЧМ.
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14:00. Приветствуем всех любителей хоккея! 13 мая сборная России проведёт свой пятый матч на групповом этапе чемпионата мира в Кёльне. Соперником команды Олега Знарка станет сборная Словакии, не слишком удачно выступающая на нынешнем первенстве. Словакам позарез нужны очки, поэтому они намерены дать бой грозному сопернику. Сегодня же в расположение сборной России прибудут нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов из «Вашингтона», но принять участие во встрече они не смогут.
Станя: команды Знарка всегда играли дисциплинированно, Словакия даст бой России