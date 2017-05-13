Спасибо, что без сказок про лишний вес. Капризов был не нужен Знарку?

На чемпионат мира в Москву Патрик Лайне приехал спустя несколько месяцев после того, как выиграл со сборной Финляндии молодёжный чемпионат мира и стал его лучшим снайпером. Годом ранее в Прагу явился Дилан Ларкин, чьему дебюту за взрослую сборную США предшествовал успешный турнир в составе «молодёжки». На МЧМ-2015 форвард «Детройта» взял бронзу и разделил титул лучшего снайпера. Кирилл Капризов в эту компанию вписывался идеально. Новокузнечанин стал сенсацией последнего чемпионата мира среди молодёжи, забросив в Торонто и Монреале больше, чем его предшественники Лайне и Ларкин. Капризов был признан лучшим форвардом турнира и уверенно шёл к своему первому взрослому чемпионату мира. Однако на этом месте дорожки российской звёздочки и зарубежных героев молодёжного хоккея расходятся.

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Капризова, в отличие от Лайне и Ларкина, на чемпионат мира не взяли. Точнее, взяли с собой в Кёльн, но в заявку не включили, аккредитацию не выдали, а тренироваться отправили на съёмный каток. Неизвестно ещё, что хуже: сразу объявить решение и оставить молодую звёздочку дома или вот так держать до последнего возле команды, но не подпускать к ней. Это напоминает главное правило стриптиз-клуба: смотри, но не трогай. Расставание с Кириллом и вовсе вышло циничным. Ещё днём ему дали потренироваться со сборной России, впервые выпустив на лёд с основой, а вечером, как ни в чём не бывало, отправили домой. Последнее место в заявке тренерский штаб сборной решил потратить на Валерия Ничушкина.

В поколении родившихся с 1996 по 1998 год в нашей стране попросту нет игрока более талантливого, чем новичок ЦСКА.

Кто-то скажет, что сравнивать Капризова с Лайне не стоит. Финн, действительно, вундеркинд. Такие игроки рождаются раз в десятилетие, и ему по силам стать преемником Александра Овечкина, благо сходство между ними есть. В Москву Лайне приезжал в статусе не только лучшего снайпера молодёжного чемпионата мира, но и человека, который привёл «Таппару» к чемпионству, став MVP финского плей-офф. Капризов «Салават Юлаев» к Кубку Гагарина не приводил, вылетев уже в первом раунде, а в составе российской «молодёжки» взял только бронзу. Да только для российского хоккея Капризов такой же Next One, как Лайне – для финского. В поколении родившихся с 1996 по 1998 год в нашей стране попросту нет игрока более талантливого, чем новичок ЦСКА. Относиться к таким бриллиантам нужно соответствующе.

Прощальная тренировка Капризова. Сборная заявила Ничушкина Кириллу Капризову дали потренироваться со сборной России перед отъездом из Кёльна, заявив вместо него Валерия Ничушкина.

Пять лет назад похожая история произошла с Владимиром Тарасенко. Он, в отличие от Капризова, к тому моменту на своём первом чемпионате мира уже сыграл. ЧМ-2012 должен был стать для сибиряка вторым в карьере. Однако, будучи в расположении сборной России, он так и не провёл ни одного матча на чемпионате мира. Зинэтула Билялетдинов сослался на проблемы Тарасенко с лишним весом, что по прошествии лет вызывает только усмешку. Находясь примерно в таких же физических кондициях, Владимир является лидером «Сент-Луиса» и элитным снайпером НХЛ. Вместо него главный тренер предпочёл взять в сборную Кокарева и Кетова, забыв о завтрашнем дне. Тарасенко потом неоднократно приезжал в сборную, в том числе и к Билялетдинову на Олимпиаду, но такое обращение с восходящей звездой могло вылиться в обиды и последующий бойкот.

Капризов, пусть и напоминает Тарасенко по телосложению, обвинений, связанных с лишним весом, избежал.

Капризов, пусть и напоминает Тарасенко по телосложению, обвинений, связанных с лишним весом, избежал. Знарок не стал доходить до абсурда, но объяснял отсутствие Кирилла в основной группе последствиями травмы. Мол, он талантлив, спору нет, но сыграть на чемпионате мира ему мешает неважная физическая форма. Всё это выглядит скорее не причиной, а поводом. Тем более до отцепления от сборной сам Кирилл в разговоре с журналистами признался, что чувствует себя отлично, а от травмы не осталось и следа. Создаётся впечатление, что Капризов изначально был не нужен Знарку, а его присутствие в национальной команде на протяжении всего этого времен – не что иное, как дань общественному мнению.

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Осенью 2015 года не было в КХЛ более острого снайпера, чем Антон Бурдасов. Челябинец ударно начал регулярный чемпионат и со скоростью печатной машинки клепал голы под присмотром Андрея Назарова. Знарок вызвал его на Кубок Карьяла, но на тренировках Бурдасов выходил лишь в пятом звене, а в матчах получал крохи игрового времени. Проявить себя Антон не сумел, после чего пропал из сборной на полтора года. Знарок не мог не вызвать земляка, иначе бы к нему возникла масса вопросов. Но поставив его в заведомо невыгодные условия, главный тренер сборной без лишнего шума избавился от игрока, который в действительности был ему не нужен. Учитывая то, как любят Капризова журналисты и простые болельщики, кёльнская история могла пройти по такому же сценарию.

Говорят, что Знарок отказался от Капризова из-за переизбытка игровиков. Ему нужны бойцы для меньшинства, но, кроме Телегина, Андронова и Плотникова, подходящих форвардов в обойме сборной в общем-то и нет. Но разве является таковым Валерий Ничушкин? Или, скажем, почему бы не придержать заявку до того, как прояснится ситуация со здоровьем Сергея Мозякина? Его мог бы заменить Капризов. Кирилл выступает на том же фланге, что и Мозякин, и функции на льду выполняет фактически те же. Это была бы безболезненная рокировка с прицелом на будущее. Не только отдалённое, но и самое ближайшее – олимпийское. Когда видишь, как в НХЛ уезжает один «сборник» за другим, удивляет, насколько легко в сборной открещиваются от чертовски талантливого молодого парня, который следующий сезон проведёт на родине.