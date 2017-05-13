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Хенрик Лундквист
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

Лундквист: уважаю Овечкина, в Кёльн приехал за золотом

Вратарь сборной Швеции и «Нью-Йорк Рейнджерс», олимпийский чемпион Хенрик Лундквист — о ЧМ-2017, шансах на золото и отказе НХЛ от Олимпиады.
13 мая 2017, суббота. 17:15. Хоккей

В сборную Швеции на чемпионат мира — 2017 прибыло серьёзное подкрепление. Приезд голкипера Хенрика Лундквиста — пока самое громкое событие нынешнего мирового первенства. Он для «Тре крунур» — это Александр Овечкин для российской сборной. Его обсуждают, его ждут и именно с ним сборную Швеции автоматически записали в одного из главных фаворитов чемпионата мира, несмотря на пока не слишком яркое выступление на групповом этапе.

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Рикард Грёнборг собрал на свой первый чемпионат мира сильнейшую сборную Швеции за последние годы, несмотря на череду отказов из НХЛ.

Лундквист в последний раз выступал на мировом первенстве в 2008 году. Он является олимпийским чемпионом 2006 года и серебряным призёром ОИ-2014. «Хенрик едет в Германию только за золотом», — с уверенностью отмечали шведские эксперты.

Клуб Лундквиста «Нью-Йорк Рейнджерс» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли, потерпев поражение от «Оттавы Сенаторз» в полуфинале Восточной конференции. Через несколько дней после проигрыша голкипер принял решение выступить на чемпионате мира. Лундквист прилетел в Кёльн рано утром в субботу, 13 мая, и уже через несколько часов вышел на тренировку. По окончании занятия вратарь пообщался с прессой.

Хенрик Лундквист в сборной Швеции

Хенрик Лундквист в сборной Швеции

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Хенрик, какие первые впечатления от чемпионата мира?

— Здорово, что я приехал сюда. Я не выступал на этом турнире очень давно. После поражения «Рейнджерс» в полуфинале Восточной конференции я несколько дней отдыхал и раздумывал о том, ехать ли в Кёльн. Чувствовал себя хорошо, поэтому решил выступить на чемпионате мира за сборную Швеции. Играть за свою страну важно для меня. Я добирался всю ночь, только сегодня утром прилетел в Германию.

— Вы 12 лет не играли за сборную вместе с родным братом Джоэлем. Для вас этот турнир будет особенным?

— Было несколько причин, почему я решил поехать на чемпионат мира. Первая: я хотел сыграть за сборную Швеции. Игроки НХЛ не едут на Олимпиаду, поэтому я не знаю, будет ли у нас когда-нибудь ещё возможность сыграть за свою страну. Вторая: это возможность сыграть с родным братом Джоэлем. Он наш капитан, мне важно выступить с ним.

— Вы приехали сюда за золотом?

— Конечно, сборная Швеции ставит задачу выиграть золото. Тут даже вопросов нет. Но вы видите, что соперники серьёзные. Здорово, что так много команд могут претендовать на медали. Хоккейный мир растёт. Выиграть чемпионат мира для сборной Швеции будет непросто, но мы сделаем для этого всё. У нас есть команда для этого.

— Удалось уже город посмотреть? Как вам Кёльн?

— Я видел только гостиницу и каток. (Улыбается.) Я только прилетел, возможно, после обеда у меня появится время, чтобы прогуляться. Как я сказал, летел всю ночь и устал. Кёльн — хоккейный город, здесь много людей следит за матчами, это здорово.

Если я не сыграю в Пхёнчхане, то больше уже не сыграю на Олимпиаде никогда.

— Почему в этом году так много игроков из НХЛ приехало в сборную Швеции? Рикард Грёнборг так хорошо умеет наладить контакт с хоккеистами?

— Да, Рикард отличный тренер. У нас прекрасная атмосфера в коллективе. Для всех игроков этот чемпионат мира — отличный шанс сыграть за сборную.

— Вы не играли на чемпионатах мира девять лет, и впервые за это время Александр Овечкин не приехал на мировое первенство. Расстроены, что не получится сыграть против него в Кёльне?

— Всегда здорово играть против Овечкина, он один из лучших игроков в мире уже многие годы. Мы уже очень много играли против друг друга. Было бы интересно встретиться с ним в Кёльне. Все последние годы Овечкин приезжал в сборную России, я уважаю его за это. Но каждый год он проводил невероятное количество матчей, а это большая нагрузка на организм. Пусть теперь он не приехал, у сборной России всё равно отличная команда и хорошие шансы на золото. Но не забывайте, что и мы здесь, чтобы выиграть золото.

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— На ваш взгляд, что важнее Кубок мира или мировое первенство?

— Сложно, конечно, выбирать. На Кубке мира выступают все сильнейшие. У чемпионата мира есть своя история, здесь представлено больше стран. На мировом первенстве великолепная атмосфера. Болельщики получают удовольствие. Кубок мира — хороший турнир, но у него нет такой истории. Поэтому, как вы видите, многие хоккеисты стараются приехать на ЧМ.

Хенрик Лундквист, сборная Швеции по хоккею

Хенрик Лундквист, сборная Швеции по хоккею

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Отказ НХЛ ехать на Олимпиаду повлиял на ваше решение выступить здесь?

— Да, конечно. Мне 35 лет, я буду играть ещё несколько лет. Если я не сыграю в Пхёнчхане, то больше уже не сыграю на Олимпиаде никогда. Никто не застрахован от травм. Мы не знаем, что случится потом. Поэтому я очень хотел поехать на чемпионат мира, пока есть такой шанс. Хочу помочь команде, мне приятно быть частью сборной.

— Как вы думаете, есть ли маленький шанс, что энхаэловцы всё-таки поедут на Олимпийские игры?

— Я надеюсь.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Швеции — Хоккей Александр Овечкин Хенрик Лундквист ЧМ-2017
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