Кузнецов: мы приехали не «пассажирами», будем биться за Россию

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, почему принял решение сыграть за сборную России на чемпионате мира.

В день игры со Словакией состав сборной России пополнили игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Проиграв в седьмом матче серии «Питтсбургу», россияне освободились для участия в чемпионате мира. Прилетев из Вашингтона во Франкфурт, хоккеисты «Кэпиталз» добрались до Кёльна на машине. Прямо в отеле, где живёт сборная России, мы поговорили с Евгением Кузнецовым.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Получал наслаждение, когда смотрел игры сборной России по телевизору»

— Когда ты приезжаешь в сборную, то играешь с желанием. Если бы были травмы или семейные обстоятельства, нас бы здесь не было. Мы приехали не «пассажирами». Будем здесь биться и играть за свою страну.

— У вас и Дмитрия Орлова нет контрактов с «Вашингтоном». Александр Радулов в вашей ситуации отказался приезжать на чемпионат мира. Вы осознаёте, что это риск?

— У каждого разные ситуации с контрактами. У всех по-разному складывался сезон, у кого-то были травмы. Я здоров. Даже не раздумывал, ехать или нет. Сразу с большим желанием поехал. Тем более мне нравится стиль, в котором играет сборная России. Соскучился. Наслаждение получаешь, когда смотришь по телевизору. Много ребят, с которыми играл по «молодёжке».

— Тренеры говорят, что, возможно, переведут вас на фланг. Как относитесь к смене позиции?

— Фланги – это на войне, а у нас в хоккее — крайние нападающие. Где скажут, там и буду играть. Это неважно.

— Был ли уже разговор со Знарком о вашей роли в команде?

— Нет, не было, мы ещё не виделись.

Джокеры сборной России из НХЛ на чемпионатах мира Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сыграют на ЧМ-2017. Вспоминаем игроков из НХЛ, усиливавших сборную России по ходу ЧМ.

— Знаете хотя бы с кем играете в группе?

— Остались матчи с Латвией и США. Ещё сегодня игра со словаками, её мы с Орловым посмотрим на арене.

— В Интернете появилось фото ноги Овечкина – синяя, сплошная гематома. Неужели он с такой травмой играл?

— Ну да, синяк. Не хочется об этом говорить. Травмы обычно неприятно выносить. Я думаю, если бы была хоть малейшая возможность, Саня бы приехал.

«Вернусь в Россию, только если буду не нужен в НХЛ»

— Что всё-таки с вашим новым контрактом?

— Ничего.

Пазлы для золота. Кузнецов и Орлов сделают Россию нечитаемой На чемпионат мира приедут Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Чем игроки «Вашингтона» помогут сборной России?

— Даже переговоров нет?

— Да нет, что-то есть. Просто сейчас, наверное, не время об этом разговаривать. Я особо не парюсь по этому поводу. Это работа агента.

— Вы нацелены только на НХЛ? Или же есть хотя бы половина процента, что вернётесь в Россию, с учётом Олимпиады?

— Если я там не буду нужен, то конечно.

— Согласны, что после того как НХЛ отказалась отпускать игроков на Олимпиаду, чемпионаты мира станут престижнее и больше звёзд будет приезжать?

— В Швеции, например, просто сменили тренера, и к ним все поехали. У нас в России не так. Никто не выбирает: ехать или не ехать. Если позвали, значит, ты нужен.

— То есть фактор тренера не имеет никакого значения?

— Для нашей страны – нет. Я не знаю ни одного российского хоккеиста, кто выбирал, к какому тренеру ехать.

— Как смотрели в США матчи сборной России?

— В Америке у меня был папа. Он смотрел, а я к нему приходил. Либо в день игры, либо в свободные дни. Время удобное было для просмотра.

Джокеры сборной России из НХЛ на чемпионатах мира Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сыграют на ЧМ-2017. Вспоминаем игроков из НХЛ, усиливавших сборную России по ходу ЧМ.

«Если будем играть как в седьмой игре, хоть Бобби Орра подпиши..»

— Седьмой матч с «Питтсбургом» — это стечение обстоятельств? Игра-то равная была поначалу.

— Никакой там равной игры не было…

— Не было?

— Тяжело… До этого шесть матчей провели с «Торонто», ещё шесть — с «Питтсбургом». Владели инициативой. Было много моментов. А на седьмой матч словно другие люди вышли играть. Тяжело, понятно, почему это случилось.

— В Америке все пишут, что «Вашингтону» пора меняться, убирать Овечкина. Вы согласны, что команда упёрлась в потолок?

— Я немного времени в НХЛ провёл, чтобы судить. Меняться или не меняться – это решат руководители. Когда команда из года в год останавливается на одной ступени, это прежде всего от нас, игроков, зависит. Мы должны в себе поковыряться. Нам могут показать какое угодно видео, но если мы будем играть так, как в седьмой игре, тут хоть Бобби Орра подпиши…

— Орр старенький ведь уже.

— Я поэтому и говорю, что абсолютно без разницы.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».