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Чемпионат мира – 2017. Россия – Словакия – 6:0. Обзор матча, фото, видео
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Вынос Словакии. Россия учинила разгром, но потеряла Мозякина до конца ЧМ

Сборная России добилась пятой победы на турнире, разгромив Словакию, но потеряла до конца чемпионата мира своего капитана.
13 мая 2017, суббота. 20:00. Хоккей
Россия разгромила Словакию — 6:0, Мозякин больше не сыграет на ЧМ! LIVE
Сборная России проводит пятый матч на чемпионате мира – 2017. Соперник – Словакия. Начало — в 17:15 мск.

13 мая России предстояло не только сыграть со Словакией, но и встретить хоккеистов «Вашингтона» Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. «Столичные» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли, Александр Овечкин не прилетел в Германию и-за травмы, а его партнёры прибыли в аэропорт Франкфурта, чтобы помочь команде Олега Знарка. Там их встретили представители ФХР и все вместе отправились в Кёльн.

Оба новичка сборной выглядели уставшими, однако в ближайшее время наверняка ринутся в бой. Пока же россияне обходятся теми силами, которые есть. Плюс дозаявлен Валерий Ничушкин. Свободных мест в ростере российской ледовой дружины больше не осталось. На арену команда прибыла как обычно, чуть более чем за два часа до игры. Первыми из автобуса вышли Олег Знарок и Роман Ротенберг. Все были сосредоточены и серьёзны. Словакии отступать некуда, поэтому матч вряд ли мог получиться проходным.

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Билетов в кассах не было задолго до игры, ожидался аншлаг. Россиян на трибунах было много, но словаков не многим меньше. Встреча вызвала небывалый ажиотаж. Нечто похожее было 8 мая на матче России с Германией.

ЧМ-2017
13 мая 2017, суббота. 17:15 МСК
Россия
6 : 0 3:0, 2:0, 1:0
Словакия
1:0 – Дадонов (Гусев, Шипачёв) – 01:12 (5x5), 2:0 – Дадонов (Гусев, Шипачёв) – 13:35 (5x4), 3:0 – Миронов – 19:19 (5x5), 4:0 – Кучеров (Ткачёв, Киселевич) – 22:53 (5x5), 5:0 – Телегин (Зуб, Плотников) – 32:50 (5x5), 6:0 – Гавриков (Шипачёв, Дадонов) – 55:47 (5x5)

Место в воротах россиян занял Андрей Василевский, а у словаков — Юлиус Гудачек. Первый период целиком остался за номинальными хозяевами. Статистика бросков (17-6) говорит сама за себя. Словакии на льду будто и не было, соперник позволял команде Знарка любые вольности, а в ответ не мог организовать хотя бы подобие опасной атаки.

Уже на второй минуте к голу привела быстрый выпад звена Шипачёва. Вадим вошёл в зону и сделал перевод на Гусева, который с правого края прострелил на пятак, а Дадонов в касание поразил ворота словаков.

На этом проблемы для коллектива Здено Цигера не закончились. После удаления Либора Гудачека словаки получили гол в меньшинстве. Гусев ушёл за ворота и доставил шайбу на пятак, где был совсем один Дадонов. Форвард с нескольких метров поразил верхний угол ворот, оформив дубль.

Подвёл итог первого периода защитник Андрей Миронов, который следующий сезон проведёт в НХЛ. Бывший динамовец получил передачу на синей линии и несильно набросил на ворота. Шайба после рикошета от словака юркнула под перекладину. Для Андрея этот гол стал первым на чемпионатах мира.

Второй период был задержан из-за проблем со льдом. Это уже не первый случай на этом чемпионат мира, когда организаторы не могут нормально подготовить площадку. Порой на ней можно играть не в хоккей, а в водное поло.

Не успела начаться вторая двадцатиминутка, как судьи устроили ещё одну паузу. На сей раз они долго пересматривали эпизод с голом Никиты Кучерова. Но после повтора вопросы отпали, всё было по правилам. Четвёртая результативная атака Кучерова на этом турнире.

Соперник ответил несколькими неплохими атаками, ошибся в защите Миронов, но Василевский подтащил и сыграл надёжно. В бокс для штрафника отправили Телегина, на Василевского выпала большая нагрузка, однако голкипер справился.

Иван, к слову, реабилитировался за удаление. Пятая шайба в ворота Гудачека влетела после того, как форвард поборолся на пятаке. Плотников сделал перевод на синюю линию, откуда Зуб нанёс бросок в касание. Шайба от борта отскочила к Телегину, который с острейшего угла поразил цель.

На лица словацких болельщиков было больно смотреть. Их спасало только пиво, хотя как-то способствовавшее поднятию настроения.

На второй перерыв команды отправились при счёте 5:0 в пользу сборной России. Увы, но почти сразу из штаба сборной поступили плохие новости. Нападающий сборной России Сергей Мозякин больше не сыграет на чемпионате мира — 2017. Причина – травма верхней части тела, при которой нельзя принимать участие в тренировках и официальных матчах. Сергей уже вернулся в Россию, где пройдёт курс реабилитации.

Третий период по сути превратился в формальность. Удаления Мартина Герната и Петера Тршка фавориты матча не реализовали, спокойно доигрывая встречу. Завершил разгром словаков Владислав Гавриков, забивший, как и Миронов, первую шайбу за сборную.

6:0 – таков окончательный счёт матча. Уверенная победа россиян, возглавляющих группу A.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Сборная Словакии — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
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