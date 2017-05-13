Россия дождалась игроков из НХЛ и вышла в плей-офф без Мозякина. Видеообзор

Кузнецов и Орлов приехали в Кёльн, а команда Знарка без Мозякина забросила 6 шайб — в видеообзоре матча Россия – Словакия.

Россия разгромила Словакию — 6:0 и вышла в плей-офф ЧМ! Как это было Сборная России провела пятый матч на чемпионате мира – 2017 и обыграла сборную Словакии со счётом 6:0.

Сборная России разгромила Словакию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 6:0.

Заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов, сделавший дубль, а также Андрей Миронов, Никита Кучеров, Иван Телегин и Владислав Гавриков. Вратарь Андрей Василевский провёл матч на ноль, отразив 22 броска.

Россияне лидируют в группе А, на счету нашей команды 14 очков в пяти матчах. Словаки занимают предпоследнее место, набрав четыре очка.

Перед началом игры в Кёльн приехали игроки «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, которые уже в воскресенье должны провести первую тренировку с национальной командой.

Усиление из НХЛ подоспело для сборной России очень вовремя. В ходе встречи со словаками стало известно, что капитан команды Сергей Мозякин больше не сможет сыграть на турнире из-за травмы, полученной в игре с Германией.

Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов приехали в Кёльн

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Интервью с Евгением Кузнецовым

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Приезд сборной России на матч со Словакией

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Самые яркие моменты матча Россия – Словакия

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Пресс-конференция Олега Знарка

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