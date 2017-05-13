Знарок: расставшись с Капризовым и другими, сидел в номере три часа

Сборная России одержала очередную победу на чемпионате мира, разгромив со счётом 6:0 словаков. Однако у российских журналистов накопилось к Олегу Знарку немало вопросов, не связанных с игрой против Словакии. Так что тем для обсуждений было предостаточно. В Кёльн приехали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, до конца турнира из-за травмы выбыл Сергей Мозякин, а в окончательную заявку не попали и покинули расположение сборной Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Роман Любимов, Андрей Светлаков и Кирилл Капризов.
— Игру со Словакией пропускал Артемий Панарин. Что с ним?
— Мы его решили поберечь. К следующей игре всё будет нормально.
— Со льдом какая-то ерунда происходила.
— Это не в первый раз. Качество льда, к сожалению, не соответствует уровню турнира.
— Вы по этому поводу разговаривали с арбитром. Что он предлагал?
— Перезалить лёд.
— Вас не выбила эта ситуация из колеи?
— Не думаю.
— Как вам игра Ничушкина?
— Думаю, это первый матч и ему было тяжело после того перерыва. Но он сыграл на своём уровне, меньшинство закрыл в нужный момент.
— Почему всё-таки сделали выбор в пользу Ничушкина, а не Капризова?
— Если бы «Вашингтон» прошёл дальше, то мы бы заявили и Ничушкина, и Капризова, и защитника. А так — нам нужен был ещё один игрок оборонительной функции для игры в меньшинстве.
— Что говорили Капризову и другим ребятам, которые покинули расположение сборной?
— После этого я сел в номере и сидел часа три. В такие моменты всегда жалко ребят, с которыми расстаёшься. Но это жизнь. Мы в них верим. На следующий год и Евротур будет, и Олимпиада. Расстались мы нормально.
Думаю, это первый матч и Ничушкину было тяжело после того перерыва
— У Сергея Мозякина не было шанса продолжить выступление на чемпионате мира?
— К сожалению, нет.
— Антон Белов останется капитаном?
— Да.
— Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Кёльн. Когда ожидается их выход на лёд?
— Они сыграют с Латвией.
— По сочетаниям не определились?
— Сегодня в третьем периоде пробовали Ткачёва на краю. Есть варианты, думаем.
— Сборная Латвии в последний раз выходила в плей-офф, когда вы были главным тренером. Как с тех пор изменилась команда?
— Не знаю, что там поменялось. Мне важна моя команда.
— Но это ведь ваш будущий соперник!
— Мы готовимся. Разберём, как и предыдущие команды. Главное, не прозевать моменты и уважать соперника до игры.
Если бы «Вашингтон» прошёл дальше, то мы бы заявили и Ничушкина, и Капризова, и защитника
— Сборная России не пропускает уже в двух матчах. Довольны?
— Да, но есть моменты, которые нужно улучшать. Впереди нас ждут более серьёзные игры, в обороне нужно играть дисциплинированно и правильно.
— Сложно ли настраивать команду на каждый следующий матч, учитывая, что на этом турнире у вас одни победы?
— Сложно. Очень сложно!
— С Латвией вы будете играть вечером. Это накладывает отпечаток?
— Конечно, есть кое-какие опасения. Я надеюсь, что мы провели хорошие сборы и нам хватит физических сил, чтобы восстановиться после этой игры.