Знарок: расставшись с Капризовым и другими, сидел в номере три часа

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над Словакией рассказал о расставании с Капризовым и другими игроками.

Сборная России одержала очередную победу на чемпионате мира, разгромив со счётом 6:0 словаков. Однако у российских журналистов накопилось к Олегу Знарку немало вопросов, не связанных с игрой против Словакии. Так что тем для обсуждений было предостаточно. В Кёльн приехали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, до конца турнира из-за травмы выбыл Сергей Мозякин, а в окончательную заявку не попали и покинули расположение сборной Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Роман Любимов, Андрей Светлаков и Кирилл Капризов.

— Игру со Словакией пропускал Артемий Панарин. Что с ним?

— Мы его решили поберечь. К следующей игре всё будет нормально.

— Со льдом какая-то ерунда происходила.

— Это не в первый раз. Качество льда, к сожалению, не соответствует уровню турнира.

— Вы по этому поводу разговаривали с арбитром. Что он предлагал?

— Перезалить лёд.

— Вас не выбила эта ситуация из колеи?

— Не думаю.

— Как вам игра Ничушкина?

— Думаю, это первый матч и ему было тяжело после того перерыва. Но он сыграл на своём уровне, меньшинство закрыл в нужный момент.

Спасибо, что без сказок про лишний вес. Капризов был не нужен Знарку? Вместо Кирилла Капризова сборная России заявила Валерия Ничушкина. Почему Олегу Знарку оказался не нужен лучший молодой игрок страны?

— Почему всё-таки сделали выбор в пользу Ничушкина, а не Капризова?

— Если бы «Вашингтон» прошёл дальше, то мы бы заявили и Ничушкина, и Капризова, и защитника. А так — нам нужен был ещё один игрок оборонительной функции для игры в меньшинстве.

— Что говорили Капризову и другим ребятам, которые покинули расположение сборной?

— После этого я сел в номере и сидел часа три. В такие моменты всегда жалко ребят, с которыми расстаёшься. Но это жизнь. Мы в них верим. На следующий год и Евротур будет, и Олимпиада. Расстались мы нормально.

Думаю, это первый матч и Ничушкину было тяжело после того перерыва

— У Сергея Мозякина не было шанса продолжить выступление на чемпионате мира?

— К сожалению, нет.

— Антон Белов останется капитаном?

— Да.

— Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Кёльн. Когда ожидается их выход на лёд?

— Они сыграют с Латвией.

Кузнецов: мы приехали не «пассажирами», будем биться за Россию Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, почему принял решение сыграть за сборную России на чемпионате мира.

— По сочетаниям не определились?

— Сегодня в третьем периоде пробовали Ткачёва на краю. Есть варианты, думаем.

— Сборная Латвии в последний раз выходила в плей-офф, когда вы были главным тренером. Как с тех пор изменилась команда?

— Не знаю, что там поменялось. Мне важна моя команда.

— Но это ведь ваш будущий соперник!

— Мы готовимся. Разберём, как и предыдущие команды. Главное, не прозевать моменты и уважать соперника до игры.

Если бы «Вашингтон» прошёл дальше, то мы бы заявили и Ничушкина, и Капризова, и защитника

— Сборная России не пропускает уже в двух матчах. Довольны?

— Да, но есть моменты, которые нужно улучшать. Впереди нас ждут более серьёзные игры, в обороне нужно играть дисциплинированно и правильно.

— Сложно ли настраивать команду на каждый следующий матч, учитывая, что на этом турнире у вас одни победы?

— Сложно. Очень сложно!

— С Латвией вы будете играть вечером. Это накладывает отпечаток?

— Конечно, есть кое-какие опасения. Я надеюсь, что мы провели хорошие сборы и нам хватит физических сил, чтобы восстановиться после этой игры.

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