«Вышли на лёд — воск, коньки дрожали». Россияне — о немецком колхозе

Сборная России одержала разгромную победу над Словакией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 6:0.

Заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов, сделавший дубль, а также Андрей Миронов, Никита Кучеров, Иван Телегин и Владислав Гавриков. Вратарь Андрей Василевский провёл матч «на ноль», отразив 22 броска.Россияне лидируют в группе А, на счету нашей команды 14 очков в пяти матчах. Словаки занимают предпоследнее место, набрав четыре очка.

В ходе матча произошла десятиминутная заминка. Второй период встречи был задержан из-за проблем со льдом, и организаторам пришлось повторно его заливать.

Россия дождалась игроков из НХЛ и вышла в плей-офф без Мозякина. Видеообзор Кузнецов и Орлов приехали в Кёльн, а команда Знарка без Мозякина забросила 6 шайб — в видеообзоре матча Россия – Словакия.

«Травма Мозякина — это большая потеря для сборной России»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал травму капитана Сергея Мозякина, который больше не сыграет на чемпионате мира.

«Будет не хватать Сергея в плане игры в большинстве, лидерских качеств. Это большая потеря для любой команды. В матче со Словакией команда была более собранной, чем с Данией. Встреча напоминала мне, как сборная СССР играла с канадцами, ребята в охотку сегодня действовали. Видимо, два дня отдыха помешали тогда. Василевскому было тяжело. Всегда тяжело, когда мало бросков», — заявил Третьяк.

«Травма даёт себя знать, но сомнений в участии в матче не было»

Форвард сборной России по хоккею Александр Барабанов рассказал о своём самочувствии и готовности играть с любыми партнёрами.

«Неплохой матч. Хорошо, что забили в начале, потом играли по заданию и забивали. Молодцы, что дали опять сыграть Андрею Василевскому «на ноль». Все — молодчики. Заминка со льдом не повлияла, всего пять минут подождали, но лёд — не самый лучший. Сегодня играл не только с тройкой Наместникова — со многими. Но я готов со всеми играть, куда поставят. С Кузнецовым и Орловым ещё не успел встретиться, время будет. Травма даёт себя знать, но сомнений не было, вчера сказал, что смогу играть. Сегодня с самого начала были заряжены, и это принесло плоды», — сказал Барабанов.

Вынос Словакии. Россия учинила разгром, но потеряла Мозякина до конца ЧМ Сборная России добилась пятой победы на турнире, разгромив Словакию, но потеряла до конца чемпионата мира своего капитана.

«Вроде нормально играю»

Голкипер сборной России Андрей Василевский заявил, что ещё не полностью адаптировался к большим площадкам.

«Ещё не совсем освоился. Тренируюсь здесь на площадке поменьше этой, там чувствую себя лучше. Полегче играть за счёт хорошей игры команды в обороне, парни много бросков блокируют, плюс зрители создают отличную атмосферу. Вроде нормально играю.

Травма Мозякина, конечно, сказалась. Такого игрока потерять всегда неприятно, но, как видите, мы сегодня шесть забили. Дальше соперники будут серьёзнее, не надо расслабляться, а то могут быть проблемы. Моё дело — ловить шайбы, я должен быть ко всему готов», — отметил Василевский.

«Словаки показывали жёсткий хоккей, но сборная Россия выжала всё»

Защитник сборной России Владислав Гавриков похвалил соперника.

«У Словакии хорошая команда, показывали жёсткий хоккей. Со льдом непонятно что случилось. Вышли после первого перерыва — воск, коньки дрожали. Опасно было играть, шайба слетала. Не знаю, где ещё такое было. Когда залили заново, стало получше. Но от нас ничего не зависит. Говорить об этом нет смысла, надо выходить и играть.

Есть над чем работать, в чём прибавлять, маленькие ошибки надо убирать, а то за них потом накажут. Словакия — агрессивная команда, играют в хороший хоккей, но мы выжали всё. Сыграли два матча «на ноль», это заслуга прежде всего Васи, он нас тащит. Мы чувствуем себя с ним уверенно. Василевский в порядке. Готовы к тому, что соперники будут всё тяжелее. Видели, какой матч Латвия провела сегодня, да и США — сильная команда», — сказал Гавриков.

Защитник сборной России Богдан Киселевич поделился мнением о качестве льда на арене в Кёльне.

«Какие соперники есть, с такими и играем. Но впереди очень серьёзные матчи. Что касается задержки второго периода, то да, проблема. Очень плохой лёд. Его, видимо, водой поливают, и капли остаются. Голы долго смотрели, мне кажется все задержки негативно сказались на болельщиках. Немецкий колхоз? Ну, можно и так сказать, это мы в раздевалке обсудим. Травма Мозякина? Всегда неприятно, когда кто-то травмируется», — отметил Киселевич.

«В последний раз видел такой плохой лёд в Загребе»

Нападающий сборной России Евгений Дадонов, ставший лучшим игроком матча, рассказал о сыгранности с Никитой Гусевым и о плохом льде.

«Мы вышли настроенными, поэтому забили пару быстрых голов, что придало нам большей уверенности. Наш страж ворот Василевский сегодня много отбил и не дал шанса словакам зацепиться за игру. Возможно, у нас с Гусевым есть какие-то наигранные моменты, мы уже больше года вместе играем (улыбается). Пауза помешала игре? Это хоккей, такое часто случается. Я бы не сказал, что это мешает игре. Последний раз видел такой плохой лёд, может быть, в Загребе на матчах с «Медвешчаком», — сказал Дадонов.