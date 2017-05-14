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ЧМ-2017. Хоккей итоги дня 13 мая, обзор матчей, видео
Фото: Reuters
Текст: Роман Соловьёв

Канада проиграла первый матч на ЧМ, а Беларусь избежала позора

Беларусь избежала вылета, России обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ, а Швейцария обыграла Канаду – в итогах дня.
14 мая 2017, воскресенье. 00:30. Хоккей

Финны были близки к очередной неудаче

Сборная Финляндии испытывает трудности весь чемпионат мира, матч с норвежцами не стал исключением. Викинги первыми открыли счёт в матче, но затем хоккеисты сборной Суоми не только сравняли, но и вышли вперёд. Гол Андреаса Мартинсена за 29 секунд до конца третьего периода перевёл игру в овертайм. А там победу финнам принесла шайба Маркуса Хянникайнена. После этого успеха финская сборная поднялась в зону плей-офф в своей группе.

«У нас было достаточно моментов, но мы не смогли достаточно забить. У нас было много шансов сделать счёт 3:1, но вратарь соперника здорово играл и защита действовала хорошо. Самое важное, что мы сами хорошо играли и добились победы. К сожалению, нам не повезло, когда норвежцы забивали второй гол. Но после этого мы хорошо отыграли в меньшинстве, а затем Хянникяйнен забил важный гол для нас", — приводятся слова Себастьяна Ахо на официальном сайте турнира.

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Латвия чуть не сотворила сенсацию в матче с США

Прибалтийская команда стала одним из главных открытий чемпионата мира. В матче со сборной США команда Боба Хартли долгое время вела в счёте, пока Джонни Годро не выровнял положение в концовке второго периода. Победную шайбу американец Эндрю Копп забросил за три с половиной до конца третьего периода, точку в матче поставил Дилан Ларкин броском в пустые ворота – 5:3. Сборная Латвии продолжает находится в зоне плей-офф, а самый важный матч они проведут 16 мая с командой Германии.

«На мой взгляд, это самая быстрая команда из всех, с которыми мы играли, и для наших защитников это было настоящее испытание. Мы бились изо всех сил, и это очень обидное поражение для сборной Латвии. С другой стороны, это неплохой урок для нас, есть из чего сделать выводы. Осталось два матча на групповом этапе, и мы по-прежнему находимся на неплохой позиции. Мы выиграли три первых матча, у нас есть шансы попасть в четвертьфинал. Матчи с Россией и Германией будут очень важными и трудными», — сказал Хартли.

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Россия добилась самой крупной победы над словаками

Команда Олега Знарка продолжает уверенно выступать на чемпионате мира. На этот раз была бита сборная Словакии со счётом 6:0, дублем отметился Евгений Дадонов. Эта победа стала самой крупной в истории встреч двух стран на мировых первенствах. Во время матча стало известно, что капитан команды Сергей Мозякин больше не сыграет на турнире. Зато в следующей встрече выйдут на лёд два джокера из НХЛ – Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, которые присоединились к команде.

Вынос Словакии. Россия учинила разгром, но потеряла Мозякина до конца ЧМ
Сборная России разгромила Словакию и вышла в плей-офф ЧМ. Но главная новость из штаба команды пришла по ходу третьего периода.

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Беларусь осталась в элите

Матч сборных Словений и Беларуси в предпоследнем туре был фактически матчем за выживанием в элите мирового хоккея. Александр Павлович вывел белорусов вперёд, на что словенцы ответили двумя шайбами до конца первого периода. Казалось бы, провала не избежать, но четыре шайбы во второй трети игры принесли Беларуси уверенную победу со счётом 5:2 и сохранение места в элите. Словенцы же покидают высший дивизион.

«Хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам. Всем, кто по-настоящему переживал за ребят и поддерживал их. Наверное, наша общая вера и зажгла этот огонь в ребятах. Вчера нам немного не повезло, но сегодняшний результат доказал, что команда наконец сняла какие-то оковы неуверенности. Большое спасибо ребятам, которые играют в сборной. Многие из них без контрактов. Но они играют за страну, даже рискуя получить травму, пропустить сезон.

Конечно, мы хотели пройти в плей-офф. Но сейчас у нас объективно переходный период. Конечно, мы могли бы его отсрочить, но нужно двигаться вперед. В конце концов, не у многих стран сейчас все три сборные играют в элите мирового хоккея», — сказал председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский.

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Швейцарцы шокировали Канаду

Канадцы прервали свою победную серию. Казалось бы, что в начале матча со швейцарцам исход игры был уже предрешён — в первые семь минут отличились Райан О’Райлли и Митчелл Марнер. Это заставило тренера альпийской команды поменять голкипера Йонас Хиллера на Леонардо Дженони. В третьем периоде швейцарцы за короткий промежуток времени смогли отыграться и затем перевести встречу в овертайм, где бросок Фабриса Херцога застал врасплох Кэлвина Пикара.

Италия в шаге от вылета

Сборная Италии после поражения от команды Германии находится в шаге от вылета из элитной группы чемпионатов мира. Лишь в первом периоде итальянцы оказали достойное сопротивление, а затем игра перешла под контроль немецких хоккеистов – 4:1 после второго периода. Этот результат и оказался итоговым. Теперь Италию 15 мая ждёт решающая встреча со сборной Дании за выживание, а немцев 16 мая встреча с командой Латвии за выход в плей-офф чемпионата мира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
14 мая 2017, воскресенье
00:53 Боденман: в овертайме Канада больше владела шайбой, но нам хватило одного броска
00:47 Конечны: Швейцария не сдавалась, а канадцы отошли от своей игры
00:40 Драйзайтль: счастлив помочь сборной Германии, в матче с Латвией нам нужна победа
00:26 Амбюль: швейцарцы не опускали рук, бомбардировали ворота, и шайба зашла
00:19 О'Райлли: в третьем периоде Швейцария нас перебегала, а мы просто наблюдали
00:07 Роджер Федерер поздравил сборную Швейцарии с победой над Канадой на ЧМ-2017
00:07 Серсен: мы проявили излишнее уважение к сборной России, но они заслужили победу
13 мая 2017, суббота
23:41 Павлович: Беларуси некуда было отступать, мы часто ждём, пока петух не клюнет
23:40 Швейцария нанесла первое поражение Канаде на ЧМ-2017, отыгравшись со счёта 0:2
23:19 Сборная Германии уверенно обыграла Италию на ЧМ-2017
23:08 Ближняк: сборная России сильна и наказывает за каждую ошибку
22:55 Микуш: словакам надо благодарить Гудачека, что россияне не забили ещё больше
22:49 Урбас: разочарованы поражением, Словения проиграла матч во втором периоде
22:21 Лаланд: после первого периода игра со Словенией могла качнуться в любую сторону
22:20 Ахо: у нас были шансы сделать счёт 3:1, но вратарь Норвегии здорово играл
21:47 Рачковский: у Беларуси переходный период, но все три сборные играют в элите
21:31 Россия — Словакия: видеообзор матча ЧМ-2017
21:29 Зупанчич: в сборной Беларуси умные и опытные игроки, они заслужили победу
21:28 Льюис: сказал игрокам Беларуси что-то нелицеприятное, и они побежали вперёд
21:04 Тренер «Питтсбурга» Сергей Гончар получит больше полномочий в клубе
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20:34 Фанатки в кокошниках и объятия Гусева и Дадонова. Фото с матча Россия — Словакия
20:23 Черданцев провёл трансляцию матча Россия — Словакия в «МЕГА Тёплый стан»
20:22 Знарок: Панарина поберегли на матч с Латвией, Ничушкин сыграл на своём уровне
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