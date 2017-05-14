После «Вашингтона» не осталось сил? Бомбардир Малкин не спас «Питтсбург»

Внимание на оборону «Сенаторз»

Перед первой игрой финала Востока всё внимание тренерского штаба «Питтсбурга» было направлено на то, чтобы изобрести эффективную модель преодоления вязкой обороны «Сенаторз». «Оттава» выиграла у «пингвинов» два из трёх матчей регулярного чемпионата, и ключевым пунктом успеха команды из столицы Канады была именно игра в защите. За 25 последних матчей «регулярки» «Оттава» пропустила лишь 1,67 гола за 60 минут основного времени, что стало вторым показателем в лиге. «Я предпочёл бы действовать более агрессивно. Соперник любит сидеть в своей зоне, дожидаясь чужих ошибок. Следовательно, нам надо действовать умнее. Я уверен, что мы можем их перехитрить», — сказал защитник «Питтсбурга» Иан Коул, но как именно это нужно делать, уточнять не стал.

Главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан на тренировке даже выстроил специальный «заградительный отряд», который имитировал действия «Оттавы» в своей зоне: центрфорвард Сундквист, нападающие Том Кюнхакль и Джош Арчибальд, а также защитник Деррик Пулио пытались на тренировке применить форчекинг по схеме 1-3-1, чтобы основная группа нападающих «Питтсбурга» могла найти варианты обыгрыша. «Да, нашим форвардам надо было практиковаться преодолевать такую оборону. У нас есть несколько стратегий, которые мы хотим использовать, чтобы добиться успеха», — отметил перед матчем Майк Салливан, но воплотить их в жизнь хоккеистам «Пингвинз» не вполне удалось.

Кроме этого, действующим чемпионам впервые предстояло иметь дело с командой, у которой главная звезда – это защитник. Эрик Карлссон, несмотря на травму, проводит великолепный плей-офф, являясь абсолютным лидером «сенаторов» и играя по 30 минут за матч. «Самый эффективный способ остановить Карлссона – заставить его играть в обороне. Конечно, мы будем делать всё возможное, чтобы осложнить ему жизнь, но это один из лучших хоккеистов в НХЛ, он проводит на льду по полматча. Если мы будем действовать стабильно и качественно, то сможем с ним справиться», — добавил Салливан.

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Спас рядовой Райан

Сам матч показал, что с тем самым форчекингом и вязкой обороной, которой так опасался «Питтсбург», «пингвины» пока справляться не научились. «Оттава» дождалась ошибки соперника, умело досидев в засаде до конца стартового периода, но когда представился случай открыть счёт, не преминула им воспользоваться. За пять минут до первого перерыва тройка Малкина не слишком удачно выбралась вместе с шайбой из-за своих ворот: Пажо, Райан и Стоун коршунами налетели на соперников, не дав комфортно разыграть выход, последовал перехват и молниеносный пас на чужой пятачок. «Райан буквально влетел в нашу зону. Мы пытались сохранить шайбу, но у этого парня отличная скорость. Он крут в отборе, ничего не скажешь», — констатировал защитник хозяев Джастин Шульц.

Ближе к середине матча активность в атаке заметно возросла у обеих команд, но «Питтсбург» с видимым трудом преодолевал защитные порядки соперника, а главной неудачей «Пингвинз» стала игра в большинстве. В первом периоде хозяева имели четыре (!) шанса реализовать численное преимущество, но не забили, упустив, кроме всего прочего, и 45 секунд при игре пять на три. «Мы всегда играем «треугольник», и, видимо, соперник знает этот вариант розыгрыша лишнего. Возможно, защитникам надо играть немного ниже, чтобы Кросби или Хёрнквист смогли пробираться на пятачок. Открытого льда был просто минимум, надо пробовать что-то другое», — откровенно признался после матча Евгений Малкин. Ещё одним источником разочарования для «Питтсбурга» стал голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон, отразивший 27 бросков за матч и умело подчищавший те остатки моментов, с которыми не справилась оборона «Сенаторз».

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Матч планомерно катился к минимальной победе гостей, но за 6 минут до окончания основного времени Малкину всё же удалось пробить голкипера соперников. У «Пингвинз» сработала неожиданная импровизация в духе самих «сенаторов», когда активный прессинг в чужой зоне привёл к потере шайбы: Куниц, подобравший снаряд в углу чужой зоны, делал бросок по воротам, однако хитрый Малкин смог подставить клюшку и изменить направление.

Овертайм продлился недолго. На исходе пятой минуты всё тот же Бобби Райан убежал от пары защитников Мяяття – Шульц, вышел один на один и принёс победу «Оттаве». «Он играет просто нереально. Это стабильно один из наших лучших нападающих, он здорово борется за шайбу, очень конкурентоспособен. Определённо, это лучший пример для нас, как надо действовать в плей-офф», — похвалил партнера другой форвард канадской команды Кайл Туррис.

«В третьем периоде мы действовали намного лучше. В раздевалке много говорили о том, как нужно действовать. Кажется, мы поняли, по какой системе играет «Оттава», стали сами играть более успешно, и гол в овертайме – это, конечно, было очень обидно. Понятно, что соперник ждал. Им нужна контратака два в один или три в два, у них есть хорошие хоккеисты. Нам нужно играть так, как мы действовали в седьмом матче серии с «Вашингтоном», — заключил Малкин, который остался на первом месте в списке лучших бомбардиров плей-офф (19 очков).

«Что поделать, таков кубковый хоккей. Собираешься сыграть матч, в котором у тебя будет много моментов, но этого не происходит. Если играть правильно, то шайба в итоге найдёт путь в чужие ворота. Надо продолжать стараться и искать способы быть лучше», — философски отметил Сидни Кросби. Второй матч финала Восточной конференции состоится в ночь с понедельника на вторник по московскому времени.