Гусев влился в концерты «шипачёвцев». Оценки сборной России

Сборная России без Артемия Панарина и выбывшего до конца чемпионата мира Сергея Мозякина разгромила Словакию со счётом 6:0. По три очка набрали Евгений Дадонов и Вадим Шипачёв. Мы оценили действия каждого игрока российской команды.

Россия разгромила Словакию — 6:0 и вышла в плей-офф ЧМ! Как это было Сборная России провела пятый матч на чемпионате мира – 2017 и обыграла сборную Словакии со счётом 6:0.

Вратарь

Андрей Василевский – 7,0

Второй сухой матч говорит сам за себя: Василевский в полном порядке. Он не даёт повода не только для критики, но и для выхода Сорокина в одной из ближайших игр. Если Андрея и отправят на лавку, то только из соображений отдыха и восстановления перед решающей стадией турнира. Со словаками ему пришлось непросто во втором периоде, когда соперник перебросал сборную России. Тогда же Василевский откровенно выручил при игре в меньшинстве. Андрей защищал ворота даже шлемом.

Защитники

Богдан Киселевич — Владислав Гавриков – 7,0

Сыграли просто, уверенно и полезно. Защитник «Локомотива» не только открыл счёт своим голам на чемпионате мира, откликнувшись на передачу Шипачёва, но и заработал «+3» — лучший показатель полезности среди всех защитников сборной России. Киселевич, на удивление, сыграл чуть скромнее. Богдан, забивавший датчанам, словно уступил дорогу Гаврикову и больше сосредоточился на разрушении.

Виктор Антипин — Антон Белов – 6,5

Звену Шипачёва эта пара помогала как могла, и раз сборная России выиграла, а питерская тройка организовала три шайбы – претензий к ним быть не может. Правда, очков ни тот ни другой не набрали. В обороне Антипин с Беловым сыграли в целом надёжно, а мелкие помарки магнитогорца несущественны.

Иван Проворов –Андрей Миронов– 6,0

Вот ведь парадокс: Миронов забросил шайбу в ворота словаков, которая стала для него первой за сборную России, но его игра скорее разочаровывает. Большинство моментов у ворот Василевского возникали, когда на льду была именно эта пара. Миронов «пожарил» при игре в своей зоне, передерживая шайбу, да и позиционно был неидеален.

Артём Зуб – 6,5

Похоже, Александр Барабанов не шутил, когда говорил, что из мировых звёзд конкуренцию Владимиру Путину, который недавно забросил шесть шайб в одном матче, может составить Артём Зуб. По части завершения моментов молодому защитнику СКА, конечно, есть куда расти, но в подыгрыше он один из лучших. Отдать первый пас, обыграться с нападающим – всё очень и очень недурно. Так и не скажешь, что для хабаровчанина это первый чемпионат мира.

Вынос Словакии. Россия учинила разгром, но потеряла Мозякина до конца ЧМ Сборная России разгромила Словакию и вышла в плей-офф ЧМ. Но главная новость из штаба команды пришла по ходу третьего периода.

Нападающие

Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Плотников– 7,0

Звено, которое до этого воспринималось первым только номинально, сыграло так, что им не должно быть стыдно за появление в стартовом составе. После того как к Телегину и Андронову добавился Плотников, эта тройка стала ещё более силовой, что только пошло им на пользу. Эти ребята делали свою работу и даже больше, поддушивая словаков. Где-то Плотников шайбу подержит, повозив её в углах, где-то Телегин большинство для нашей команды заработает. Свой гол наш чекинг-лайн провёл в свойственном им стиле: Телегин грамотно поработал на пятаке.

Миронов забросил шайбу в ворота словаков, которая стала для него первой за сборную России, но его игра скорее разочаровывает.

Никита Гусев — Вадим Шипачёв — Евгений Дадонов – 8,0

Стоило Гусеву вернуться к своим партнёрам по СКА, как у дебютанта чемпионата мира пошла игра. От той тени Гусева, что была в первых матчах, не осталось и следа. Здесь, в звене Шипачёва, он вполне органичен в роли плеймейкера. Особенно за передачи его должен благодарить Дадонов. Хочешь – прострел на пятак в равных составах, хочешь – пас из-за ворот в большинстве. Это тот случай, когда ты можешь досконально знать, как играют эти трое, но всё равно ничего не в силах с этим поделать. Могли забить и больше, но ограничились организацией трёх шайб в ворота словаков.

Владислав Наместников — Никита Кучеров – 6,5

Два форварда «Тампы» на матч со Словакией остались без партнёра. Микротравма Артемия Панарина привела к тому, что поочерёдно со связкой Наместников – Кучеров выходили разные форварды. Забить им удалось в момент, когда на льду был Ничушкин: Валерий отвлекал внимание вратаря и защитников, а Кучеров чётко сработал на пятаке. В остальном же сыграли не так ярко, как могут. Даже несмотря на семь бросков, которые Наместников и Кучеров нанесли на двоих. С возвращением Панарина впору ожидать, что это звено прибавит.

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Валерий Ничушкин — Владимир Ткачёв — Александр Барабанов — 6,0

Это сочетание было четвёртым не только номинально, но и фактически. Нападающие из этой тройки блуждали по звеньям, Ничушкин с трудом вкатывался после долгого простоя, а Ткачёва тренерский штаб даже перевёл в третьем периоде на фланг – очевидно, с прицелом на следующий матч, когда к сборной присоединятся Кузнецов и Орлов. Провели на льду меньше всего времени и какого-то цельного впечатления не произвели.

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