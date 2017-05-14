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ЧМ-2017
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Владислав Уткин

«Россия показывает живой хоккей, как в советские времена». Эксперты – о ЧМ

С кем играть Кузнецову, кто может помешать России выиграть группу, почему выбрали Ничушкина, а не Капризова – мнение экспертов.
14 мая 2017, воскресенье. 13:00. Хоккей

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев, двукратный обладатель Кубка Гагарина, и эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков, а также заслуженный тренер России Юрий Новиков обсуждают оставшиеся матчи сборной России на групповом этапе чемпионата мира, дебют Валерия Ничушкина на первенствах планеты и роль Евгения Кузнецова в тактических построениях команды Знарка.

— Что может помешать сборной России выиграть первое место в группе А?

Гулявцев: По такой игре, которую команда сейчас показывает, ей ничего не должно помешать. В принципе, соперники, которые у нас остались, – а это Латвия и Америка, – крутые. Латвия будет кусаться, но я думаю, что класс у сборной России повыше.

Гулявцев: соперники, которые у нас остались, – а это Латвия и Америка, – крутые. Латвия будет кусаться, но я думаю, что класс у сборной России повыше.

Бадюков: Теоретически нам может помешать поражение от американцев. С ними ещё надо справиться, это будет самая тяжёлая проверка за последнее время. Это очень сложный соперник, они могут продемонстрировать хороший, быстрый хоккей и использовать свои моменты. Это основной соперник нашей сборной на данный момент. Со шведами уже сыграли, и там была упорная игра, могли победить и те, и другие. С американцами будет то же самое.

Новиков: С одной стороны, нам может помешать соперник, а с другой — мы должны быть лучше соперника, чтобы он нам не помешал. Наша команда показывает хороший, искренний, живой хоккей, который напоминает лучшие советские времена. Сборная демонстрирует те лучшие качества, от которых мы в своё время ушли. Сейчас мы поняли, что хоккей может быть только один. Сокращение площадок может превратить наш хоккей в американский футбол.

Валерий Ничушкин занял последнее место в заявке сборной России. В данный момент он больше необходим сборной, чем Кирилл Капризов?

Гулявцев: Я думаю, что Капризов – индивидуально сильный, забивной и техничный игрок. А Валера более силовой форвард. Ему удаётся продавить, силовую борьбу создать. Наверно, этот выбор правильный. Тем более к нам сейчас приехал Кузнецов, это тоже форвард пробивного плана. Так что, я думаю, выбор правильный.

Бадюков: Капризов – атакующий форвард. Это созидатель, человек, который действует в большинстве и на пятачке. Вакантные места для таких игроков сейчас в сборной заняты. Ничушкин, как сказал сам Знарок, высокий и длиннорукий, он может выполнять больший объём работы. Поэтому его, наверное, и привлекли в сборную. Первая игра со словаками для него была больше втягивающей, у него давно не было матчей. Любимов больше подошёл бы для игры в меньшинстве, но, видимо, Ничушкин лучше смотрится в контратаках.

Бадюков: Ничушкин, как сказал сам Знарок, высокий и длиннорукий, он может выполнять больший объём работы. Поэтому его, наверное, и привлекли в сборную.

Новиков: Вообще, решать и выбирать сложно в любой ситуации. Капризов – это игрок другого плана, более хитростный, а Ничушкин более силовой. Тренеры сделали выбор в его пользу, здесь нам нечего обсуждать. Они отвечают за результат.

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— Евгений Кузнецов компенсирует потерю Сергея Мозякина? Кто бы мог сыграть в тройке с Кузнецовым?

Гулявцев: Евгений – индивидуально сильный и разноплановый игрок. Он может сыграть и в центре, и с краю. Ему под силу занять любую позицию. Кузнецов – игровик, поэтому он в любых связках может смотреться прилично.

Бадюков: Кузнецов, насколько я знаю, будет играть в центре, а Ткачёв – на фланге. Он универсальный игрок. Конечно же, Кузнецов — это усиление для нашей сборной, тот игрок, которого не хватало звену Ткачёва. С ним будет очень хороший переход из обороны в атаку, быстрая контратака. Звено Ткачёва вместе с Мозякиным, Барабановым и Плотниковым больше играло в позиционных атаках. Кузнецов – форвард атакующего плана, он хорошо среднюю зону пробегает. Плюс его будут в большинстве по полной программе использовать, в «Вашингтоне» он постоянно в спецбригаде выходит.

Кузнецов: надеяться на то, что приедет Кузнецов, всё перевернёт и «зажжёт», неправильно. Это просто усиление состава, не более того.

Новиков: Я бы сказал, что мы уже не узнаем уровень игры Мозякина на чемпионате мира. Мы уже отмечали качества Кузнецова, я думаю, что он принесёт пользу, сомнений в этом нет. Здесь надо отметить другое. Играет команда, и играет неплохо. И надеяться на то, что приедет Кузнецов, всё перевернёт и «зажжёт», неправильно. Это просто усиление состава, но не более того. Один, два, пять человек в хоккее не выигрывают. Тренеры должны проводить такую линию, что вот приехал Кузнецов — спасибо ему, но у нас есть команда, и всё зависит от каждого из нас.

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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, почему принял решение сыграть за сборную России на чемпионате мира.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей Александр Гулявцев Алексей Бадюков Валерий Ничушкин Евгений Кузнецов — хоккей Кирилл Капризов Юрий Новиков ЧМ-2017
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