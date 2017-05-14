Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2008
Фото: photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Золото Квебека. История триумфа на ЧМ-2008 в фотографиях

На ЧМ-2008 сборная России по хоккею добилась первого успеха за 15 лет. Как и в 1993 году, одним из его творцов стал Вячеслав Быков.
14 мая 2017, воскресенье. 14:05. Хоккей
Фото. Cборная России-1993. Как изменились победители чемпионата мира
На чемпионате мира — 1993 в Германии российские хоккеисты впервые стали чемпионами мира. Как изменились триумфаторы того турнира?

В Париже и Кёльне продолжаются матчи 81-го чемпионата мира по хоккею, мы предлагаем вам через фотографии вспомнить самые яркие моменты выступлений сборных России на мировых первенствах. На очереди 2008 год, когда сборная России под руководством Вячеслава Быкова добилась первой победы за 15 лет на турнире.

Фото: Reuters

Российская команда начала поход за медалями с убедительной победы над командой Италии со счётом 7:1. Стоит обратить внимание на ретроформу, в которой провели ту встречу наши хоккеисты.

Фото: Reuters

Во втором матче турнира с чехами (5:4 ОТ) травму получил основной голкипер команды Александр Ерёменко. Его заменил Михаил Бирюков, а тренерский штаб сборной для тренировочного процесса подключил Сергея Звягина, который в итоге не попал в заявку.

Фото. Сборная России-2002. Как изменились призёры чемпионата мира
На чемпионате мира – 2002 в Швеции сборная России дошла до финала, где сенсационно проиграла словакам. Как изменились призёры того турнира?

К команде во время чемпионата мира присоединился защитник Андрей Марков из «Монреаль Канадиенс», а также голкипер Евгений Набоков из «Сан-Хосе Шаркс», который сразу же стал основным стражем ворот сборной России.

Фото: Reuters
10 фотографий игроков сборной России на ЧМ, которые вы могли не видеть
Илья Ковальчук покупает кебаб, Андрей Коваленко читает газету, Евгений Малкин играет в бадминтон – фото, которые вы наверняка не видели.

На втором этапе турнира россияне переиграли сборные Беларуси (4:3 Б), Швеции (3:2) и Швейцарии (5:3).

Фото: Reuters

В четвертьфинале соперниками команды, возглавляемой Вячеславом Быковым, вновь стали швейцарцы. В этот раз встреча не получилась такой равной, как в группе, и завершилась со счётом 6:0, а Максим Афиногенов оформил дубль.

Фото: Reuters

На стадии полуфинала россияне встретились со сборной Финляндии. Желание поквитаться за поражение годичной давности на домашнем чемпионате мира было огромным. Шайбы Сергея Фёдорова, Даниса Зарипова, Алексея Морозова и Максима Сушинского обеспечили убедительную победу, а Набоков сыграл на ноль во второй встрече подряд.

Фото: РИА Новости

Финал Россия – Канада в Квебеке, на родине хоккея, в год 100-летия ИИХФ. Лучше вывески не придумаешь, и игра получилась невероятной. Россияне уступали в счёте всю встречу, но за пять минут до конца Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу на турнире и выравнял положение, а в овертайме он стал автором «золотого» гола – 5:4!

Россия – Канада в Квебеке и ещё 9 памятных игр в истории ЧМ по хоккею
Золото России в Квебеке, разгром США в Москве и другие матчи из новой истории чемпионатов мира, которые хочется пересмотреть.
Фото: РИА Новости

Одним из героев того финала стал форвард Александр Сёмин, сделавший дубль.

Фото: РИА Новости

Сборная России впервые с 1993 года стала чемпионом мира по хоккею!

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

На родине хоккеистов встречали, как настоящих героев.

Фото. Сборная России — 2005. Как изменились призёры чемпионата мира
На ЧМ-2005 сборная России завоевала бронзовые медали, добившись победы в матче за третье место. Как изменились призёры того турнира?
Фото: photo.khl.ru
Фото: photo.khl.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Вячеслав Быков Евгений Набоков Илья Ковальчук Фото ЧМ-2017
Новости. Хоккей
14 мая 2017, воскресенье
15:27 Карлайл: большинство «Анахайма» не работает, мы должны кардинально это изменить
15:11 Кольяно: у «Предаторз» хороший состав, они плотно играют в давление
14:47 Гецлаф: «Анахайм» умеет выполнять задание и не обращает внимание на трудности
14:25 Хекстолл: не можем быть более счастливы тому, как Проворов начал свой путь в НХЛ
13:57 Андерсон: «Оттава» не дала «Питтсбургу» поймать кураж
13:42 Бекстрём провёл первую тренировку в составе сборной Швеции на ЧМ-2017
13:34 Сборная Беларуси ещё не обезопасила себя от вылета из элитного дивизиона ЧМ
13:12 Кросби: «Питтсбургу» надо найти способ прибавить
13:00 Новиков: сокращение площадок может превратить наш хоккей в американский футбол
12:50 Черри: гарантирую, что Овечкин будет забивать, как раньше, при 25 минутах
12:37 Обгонит ли США сборную России? Как завершатся матчи десятого дня ЧМ?
12:28 Райан: Пажо сейчас играет просто здорово
12:17 Квартальнов: я рад, что и Ничушкин уже получил свой шанс
12:00 Бадюков: матч с США будет самой тяжёлой проверкой для сборной России
11:34 Купер: я не увидел ничего криминального в словах Кучерова о «Тампе», уже забыл
11:16 Гулявцев: выбор в пользу Ничушкина правилен, это более силовой форвард
11:09 Хинделанг: Грайсс не будет дисквалифицирован, он не правый экстремист
10:49 Самые яркие моменты девятого игрового дня ЧМ-2017
10:41 Осала: рассматриваю только два варианта продолжения карьеры – НХЛ и «Магнитку»
10:17 Буше: у «Оттавы» многое получилось, но это только одна игра
10:00 Андерсон — на втором месте по победам в истории «Оттавы» среди вратарей
09:45 Пажо вышел на второе место в истории «Оттавы» по голам в одном плей-офф
09:32 Террис: всем в «Оттаве» надо брать пример с Райана
09:30 Райан первым в истории «Оттавы» забил 2 гола в овертайме в одном плей-офф
09:15 Салливан: «Питтсбургу» следовало чаще бросать по воротам
09:15 Малкин вышел на 3-е место по очкам в плей-офф в истории «Пингвинз», обогнав Ягра
09:14 Малкин: «Оттава» выжидала и забила, нам понятна их тактика
09:00 Свечников набрал 9 очков в 8 матчах плей-офф АХЛ, его команда в финале Запада
08:45 Лекомцев: никакой анархии при Захаркине я не заметил
08:22 Лучшие голы и сейвы девятого игрового дня ЧМ-2017
07:20 Глава оргкомитета ЧМ: лёд в Кёльне отличный, просто кто-то льёт на него жидкость
06:06 НХЛ объяснила, почему был отменён гол Классона в матче «Питтсбург» — «Оттава»
05:26 «Оттава» в овертайме победила «Питтсбург», Малкин отметился голом
05:15 Малкин сравнял счёт в матче с «Оттавой», набрав 19-е очко за «Питтсбург»
00:53 Боденман: в овертайме Канада больше владела шайбой, но нам хватило одного броска
00:47 Конечны: Швейцария не сдавалась, а канадцы отошли от своей игры
00:40 Драйзайтль: счастлив помочь сборной Германии, в матче с Латвией нам нужна победа
00:26 Амбюль: швейцарцы не опускали рук, бомбардировали ворота, и шайба зашла
00:19 О'Райлли: в третьем периоде Швейцария нас перебегала, а мы просто наблюдали
00:07 Роджер Федерер поздравил сборную Швейцарии с победой над Канадой на ЧМ-2017
00:07 Серсен: мы проявили излишнее уважение к сборной России, но они заслужили победу
13 мая 2017, суббота
23:41 Павлович: Беларуси некуда было отступать, мы часто ждём, пока петух не клюнет
23:40 Швейцария нанесла первое поражение Канаде на ЧМ-2017, отыгравшись со счёта 0:2
23:19 Сборная Германии уверенно обыграла Италию на ЧМ-2017
23:08 Ближняк: сборная России сильна и наказывает за каждую ошибку
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое место в группе займёт сборная России на ЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+