Золото Квебека. История триумфа на ЧМ-2008 в фотографиях

На ЧМ-2008 сборная России по хоккею добилась первого успеха за 15 лет. Как и в 1993 году, одним из его творцов стал Вячеслав Быков.

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В Париже и Кёльне продолжаются матчи 81-го чемпионата мира по хоккею, мы предлагаем вам через фотографии вспомнить самые яркие моменты выступлений сборных России на мировых первенствах. На очереди 2008 год, когда сборная России под руководством Вячеслава Быкова добилась первой победы за 15 лет на турнире.

Российская команда начала поход за медалями с убедительной победы над командой Италии со счётом 7:1. Стоит обратить внимание на ретроформу, в которой провели ту встречу наши хоккеисты.

Во втором матче турнира с чехами (5:4 ОТ) травму получил основной голкипер команды Александр Ерёменко. Его заменил Михаил Бирюков, а тренерский штаб сборной для тренировочного процесса подключил Сергея Звягина, который в итоге не попал в заявку.

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К команде во время чемпионата мира присоединился защитник Андрей Марков из «Монреаль Канадиенс», а также голкипер Евгений Набоков из «Сан-Хосе Шаркс», который сразу же стал основным стражем ворот сборной России.

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На втором этапе турнира россияне переиграли сборные Беларуси (4:3 Б), Швеции (3:2) и Швейцарии (5:3).

В четвертьфинале соперниками команды, возглавляемой Вячеславом Быковым, вновь стали швейцарцы. В этот раз встреча не получилась такой равной, как в группе, и завершилась со счётом 6:0, а Максим Афиногенов оформил дубль.

На стадии полуфинала россияне встретились со сборной Финляндии. Желание поквитаться за поражение годичной давности на домашнем чемпионате мира было огромным. Шайбы Сергея Фёдорова, Даниса Зарипова, Алексея Морозова и Максима Сушинского обеспечили убедительную победу, а Набоков сыграл на ноль во второй встрече подряд.

Финал Россия – Канада в Квебеке, на родине хоккея, в год 100-летия ИИХФ. Лучше вывески не придумаешь, и игра получилась невероятной. Россияне уступали в счёте всю встречу, но за пять минут до конца Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу на турнире и выравнял положение, а в овертайме он стал автором «золотого» гола – 5:4!

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Одним из героев того финала стал форвард Александр Сёмин, сделавший дубль.

Сборная России впервые с 1993 года стала чемпионом мира по хоккею!

На родине хоккеистов встречали, как настоящих героев.