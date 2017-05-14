Куда ставить Кузнецова? Центр для Кучерова или прима из третьего звена

Тренерский штаб сборной России избежал тяжелейшей дилеммы: куда поставить Александра Овечкина? Если бы капитан «Вашингтона» не отказался от участия в чемпионате мира из-за травмы, он бы стал очередным левым крайним нападающим, которых Олег Знарок может солить. Евгений Кузнецов как игрок универсальный снимает мигрень у главного тренера, но вопросы по его использованию всё равно остаются. Сам Знарок допустил возможность перевода центрфорварда «Кэпиталз» на фланг. Мы рассмотрели все сочетания, в которых на матч с Латвией может выйти Кузнецов.

Панарин – Кузнецов – Кучеров

Вот она, тройка мечты! По именам такое сочетание дало бы фору звену Шипачёва. Три энхаэловца, три молодые звезды из России. Занятно, что Кузнецов играл с обоими за «молодёжку». С Панариным он брал золото Баффало, а c Кучеровым – серебро Калгари. Это игроки одного поколения, и каких-то ментальных проблем между ними возникнуть не должно. К тому же Панарин с Кузнецовым – земляки. Евгений и Артемий находятся на одной волне не только на площадке, тонко понимая хоккей, но и в микст-зоне, поражая журналистов своей непосредственностью. Творчества у такого звена будет выше крыши, а Кучерову останется лишь подстраиваться под хитроумные передачи партнёров. У Кузнецова, который в серии с «Питтсбургом» успешно противостоял Малкину, не должно быть проблем с оборонительными функциями. Вопрос лишь в том, зачем ломать то, что работает. Наместников понижения точно не заслужил.

У Кузнецова, который в серии с «Питтсбургом» успешно противостоял Малкину, не должно быть проблем с оборонительными функциями.

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Наместников – Кузнецов – Кучеров

Этот вариант может появиться, если Панарин не успеет восстановиться после травмы и пропустит матч-другой. В таком случае Знарок может обратиться к варианту, который в «Тампа-Бэй» тестировал Джон Купер. Тренер канадцев на этом чемпионате мира использовал Наместникова на фланге, а к двум русским добавлял Стивена Стэмкоса. И, надо сказать, это работало. Джокер сборной России из «Вашингтона» вполне годится на роль отечественного заменителя Стэмкоса. Здесь, в отличие от варианта с Панариным, не будет переизбытка креатива. Кузнецов возьмёт на себя диспетчерские функции, Кучеров исполнит привычную роль завершителя, а умный и трудоспособный Наместников взвалит на плечи всю черновую работу. Это, возможно, не звено мечты, но сочетание получится чертовски сбалансированным.

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Ткачёв – Кузнецов – Барабанов

На поверхности лежит сценарий, по которому Кузнецов станет тем человеком, вокруг которого Знарок построит третье атакующее звено. Чекинг-лайн в лице Телегина, Андронова и Плотникова выносим за скобки, у них своя роль, а все остальные сочетания с приездом Кузнецова получают карт-бланш на творчество. Сам Евгений занимает привычную для себя позицию в центре нападения, прокачивая партнёров. С таким центром, способным и самому шайбу протащить до ворот, и поделиться с ней в любой момент, прибавят любые крайние форварды. Третье звено могло стать по-настоящему ударным, если бы был здоров Сергей Мозякин, но союз Кузнецова с капитаном сборной из-за травмы остался только в воображении. Очертания нового звена просматривались уже в матче со Словакией, когда в третьем периоде Знарок перевёл Ткачёва на фланг, пытаясь проверить, насколько удачно он будет смотреться в этом качестве.

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То, что уже несколько лет Кузнецов исполняет роль центрфорварда, не должно смущать Знарка.

Ничушкин – Ткачёв – Кузнецов

Зачем переделывать Ткачёва, который и на своей родной позиции не всегда соответствует уровню чемпионата мира? Тем более что под боком есть Кузнецов – форвард, до отъезда в НХЛ всю профессиональную карьеру выступавший на правом краю. До того как пересечь Атлантику, весь его опыт игры в центре сводился к нескольким матчам за сборную Зинэтулы Билялетдинова и к короткому отрезку, когда в «Тракторе» он заменял травмированного Яна Булиса. То, что уже несколько лет Кузнецов исполняет роль центрфорварда, не должно смущать Знарка. Перейти с центра на фланг куда проще, чем наоборот, — спросите у канадцев, которые на иные турниры привозят до десятка центрфорвардов, распихивая их по разным тройкам. К тому же на родном правом фланге Кузнецов получит не в пример больше свободы, а для такого нестандартного игрока это немаловажно. Если Знарок видит в нём форварда, который будет брать игру на себя, — это оптимальный вариант. Ничушкин и Ткачёв смогут развязать Кузнецову руки.