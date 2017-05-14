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ЧМ-2017. Колонка Дмитрия Ерыкалова. В каком звене будет играть Кузнецов
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Куда ставить Кузнецова? Центр для Кучерова или прима из третьего звена

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пополнил состав сборной России. Дмитрий Ерыкалов объясняет, как его могут использовать.
14 мая 2017, воскресенье. 16:05. Хоккей

Тренерский штаб сборной России избежал тяжелейшей дилеммы: куда поставить Александра Овечкина? Если бы капитан «Вашингтона» не отказался от участия в чемпионате мира из-за травмы, он бы стал очередным левым крайним нападающим, которых Олег Знарок может солить. Евгений Кузнецов как игрок универсальный снимает мигрень у главного тренера, но вопросы по его использованию всё равно остаются. Сам Знарок допустил возможность перевода центрфорварда «Кэпиталз» на фланг. Мы рассмотрели все сочетания, в которых на матч с Латвией может выйти Кузнецов.

Панарин – Кузнецов – Кучеров

Вот она, тройка мечты! По именам такое сочетание дало бы фору звену Шипачёва. Три энхаэловца, три молодые звезды из России. Занятно, что Кузнецов играл с обоими за «молодёжку». С Панариным он брал золото Баффало, а c Кучеровым – серебро Калгари. Это игроки одного поколения, и каких-то ментальных проблем между ними возникнуть не должно. К тому же Панарин с Кузнецовым – земляки. Евгений и Артемий находятся на одной волне не только на площадке, тонко понимая хоккей, но и в микст-зоне, поражая журналистов своей непосредственностью. Творчества у такого звена будет выше крыши, а Кучерову останется лишь подстраиваться под хитроумные передачи партнёров. У Кузнецова, который в серии с «Питтсбургом» успешно противостоял Малкину, не должно быть проблем с оборонительными функциями. Вопрос лишь в том, зачем ломать то, что работает. Наместников понижения точно не заслужил.

У Кузнецова, который в серии с «Питтсбургом» успешно противостоял Малкину, не должно быть проблем с оборонительными функциями.
Кузнецов: мы приехали не «пассажирами», будем биться за Россию
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, почему принял решение сыграть за сборную России на чемпионате мира.

Наместников – Кузнецов – Кучеров

Этот вариант может появиться, если Панарин не успеет восстановиться после травмы и пропустит матч-другой. В таком случае Знарок может обратиться к варианту, который в «Тампа-Бэй» тестировал Джон Купер. Тренер канадцев на этом чемпионате мира использовал Наместникова на фланге, а к двум русским добавлял Стивена Стэмкоса. И, надо сказать, это работало. Джокер сборной России из «Вашингтона» вполне годится на роль отечественного заменителя Стэмкоса. Здесь, в отличие от варианта с Панариным, не будет переизбытка креатива. Кузнецов возьмёт на себя диспетчерские функции, Кучеров исполнит привычную роль завершителя, а умный и трудоспособный Наместников взвалит на плечи всю черновую работу. Это, возможно, не звено мечты, но сочетание получится чертовски сбалансированным.

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Ткачёв – Кузнецов – Барабанов

На поверхности лежит сценарий, по которому Кузнецов станет тем человеком, вокруг которого Знарок построит третье атакующее звено. Чекинг-лайн в лице Телегина, Андронова и Плотникова выносим за скобки, у них своя роль, а все остальные сочетания с приездом Кузнецова получают карт-бланш на творчество. Сам Евгений занимает привычную для себя позицию в центре нападения, прокачивая партнёров. С таким центром, способным и самому шайбу протащить до ворот, и поделиться с ней в любой момент, прибавят любые крайние форварды. Третье звено могло стать по-настоящему ударным, если бы был здоров Сергей Мозякин, но союз Кузнецова с капитаном сборной из-за травмы остался только в воображении. Очертания нового звена просматривались уже в матче со Словакией, когда в третьем периоде Знарок перевёл Ткачёва на фланг, пытаясь проверить, насколько удачно он будет смотреться в этом качестве.

Пазлы для золота. Кузнецов и Орлов сделают Россию нечитаемой
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То, что уже несколько лет Кузнецов исполняет роль центрфорварда, не должно смущать Знарка.

Ничушкин – Ткачёв – Кузнецов

Зачем переделывать Ткачёва, который и на своей родной позиции не всегда соответствует уровню чемпионата мира? Тем более что под боком есть Кузнецов – форвард, до отъезда в НХЛ всю профессиональную карьеру выступавший на правом краю. До того как пересечь Атлантику, весь его опыт игры в центре сводился к нескольким матчам за сборную Зинэтулы Билялетдинова и к короткому отрезку, когда в «Тракторе» он заменял травмированного Яна Булиса. То, что уже несколько лет Кузнецов исполняет роль центрфорварда, не должно смущать Знарка. Перейти с центра на фланг куда проще, чем наоборот, — спросите у канадцев, которые на иные турниры привозят до десятка центрфорвардов, распихивая их по разным тройкам. К тому же на родном правом фланге Кузнецов получит не в пример больше свободы, а для такого нестандартного игрока это немаловажно. Если Знарок видит в нём форварда, который будет брать игру на себя, — это оптимальный вариант. Ничушкин и Ткачёв смогут развязать Кузнецову руки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей Евгений Кузнецов — хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
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