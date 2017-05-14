10 игроков НХЛ, пополнивших свои сборные во время ЧМ-2017

Хенрик Лундквист (сборная Швеции)

«Король Хенрик» провёл впечатляющий сезон за «Рейнджерс», даже несмотря на вылет его клуба в полуфинале конференции от «Оттавы». На его счету 91% отражённых бросков в «регулярке» и фантастическая игра в плей-офф, где Лундквист смотрелся едва ли не единственным светлым пятном в обороне «Рейнджерс», за что регулярно и заслуженно попадал в подборки лучших моментов игровых недель в плей-офф. В мировых первенствах Хенрик в последний раз участвовал ещё в 2008 году, когда шведы были лишь четвёртыми, а золото брал в далеком 2002-м — правда, на ЧМ по роликовому хоккею. Однако судя по составу шведов и их амбициям, медалей в копилке Лундквиста наверняка прибавится.

В мировых первенствах Хенрик в последний раз участвовал ещё в 2008 году, когда шведы были лишь четвёртыми, а золото брал в далеком 2002-м.

Тест. Чемпион или нет? Как хорошо ты знаешь победителей ЧМ Не все великие хоккеисты добивались побед на крупных турнирах, а кто-то смог стать чемпионом мира, не будучи звездой.

Леон Драйзайтль (сборная Германии)

Затмить Коннора Макдэвида в этом сезоне было, конечно, невозможно, однако Драйзайтль сделал для этого всё и даже больше. 77 очков за «регулярку», 16 баллов в плей-офф, учитывая хет-трик в шестой игре против «Анахайма», и маниакальная нацеленность на ворота — таким перед нами предстал Драйзайтль в этом сезоне. После вылета «Эдмонтона» Леон просто не мог отказаться от приглашения на домашний чемпионат мира, где его сборной срочно нужен голеадор. Для Драйзайтля этот форум станет уже третьим в карьере, но в 2014 и 2016 годах он приезжал лишь в ранге подающего надежды. Пора брать своё.

Никлас Бекстрём (сборная Швеции)

Шведский центральный выдал очередной стабильный сезон, вплоть до того, что так же стабильно вылетел с «Вашингтоном» из Кубка Стэнли. После отъезда Никласа за океан к его услугам стали прибегать гораздо реже, однако за четыре сыгранных чемпионата мира у Бекстрёма в активе имеется золото рижского форума в 2006-м. Вряд ли бы Никласа стали тревожить и в этом году, но раз уж шведы собирают команду мечты, то обойтись без одной из самых светлых голов НХЛ они не могли. Бекстрём отлично свяжет между собой мощных крайних, и 76 голевых передач за этот сезон — отличное тому доказательство. К тому же сам Бекстрём вряд ли приедет играть спустя рукава и сделает всё, чтобы, по его словам, «завершить сезон на мажорной ноте».

Бекстрём отлично свяжет между собой мощных крайних, и 76 голевых передач за этот сезон — отличное тому доказательство.

Евгений Кузнецов (сборная России)

Уж за что российский болельщик любит «Кэпиталз» — так это за то, что они каждый год любезно предоставляют возможность приглашать в сборную высококлассных игроков. И если Александр Овечкин пропустит турнир из-за травмы, то вот Евгений Кузнецов приедет в полном здравии. На ЧМ Евгений, скажем откровенно, не блистал. Можно выделить разве что 6 очков на победном турнире в 2012 году, а в трёх остальных случаях Кузнецов больше двух баллов не набирал. Сезон у 92-го номера получился сложный, со множеством спадов, однако Знарок, как и мы, надеется на лучшую игру российского форварда.

Джокеры сборной России из НХЛ на чемпионатах мира Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сыграют на ЧМ-2017. Вспоминаем игроков из НХЛ, усиливавших сборную России по ходу ЧМ.

Дмитрий Орлов (сборная России)

Немного удивляет, что первая шайба от наших защитников состоялась лишь в четвёртом матче на турнире против сборной Дании. Решить проблему результативности оборонительной линии призван Дмитрий Орлов, 36 очков которого за сезон в «Вашингтоне» смотрятся вполне солидно. Постепенно Орлов стал одним из ведущих защитников «столичных» и на чемпионат мира -2017 прибывает уже в роли одной из надежд сборной. На победном турнире в Минске Дмитрий за три матча свою игру нащупать не успел, а вот на прошлогоднем домашнем ЧМ смотрелся более уверенно, набрав три очка в шести матчах. Надеемся, Орлов пойдёт по нарастающей.

Решить проблему результативности оборонительной линии призван Дмитрий Орлов, 36 очков которого за сезон в «Вашингтоне» смотрятся вполне солидно.

Колтон Парэйко (сборная Канады)

Ещё недавно о Парэйко в хоккейном мире никто и не знал: на молодёжные чемпионаты он не ездил, выдающейся игры не показывал, а просто и скромно играл в студенческой лиге. Однако два года назад «Сент-Луис» всё же решился вызвать в основу игрока, задрафтованного ещё в 2012 году, и Колтон произвёл настоящий фурор. Сейчас он один из определяющих игроков обороны «музыкантов», ему готовят долгосрочный контракт, а после своего первого сезона в НХЛ он был вызван на Кубок мира в составе сборной звёзд Северной Америки. Парэйко в отличной форме и может полноценно заменить пока самого результативного канадского защитника Тайсона Бэрри, получившего нелепую травму в гостинице.

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Владимир Соботка (сборная Чехии)

Омская командировка Соботки вышла не самой впечатляющей. Хотя он и показывал добротный хоккей, но на роль безоговорочного лидера атак не тянул. Соботка под шумок вернулся в Америку аккурат к началу плей-офф, в котором его шесть очков погоды для «Сент-Луиса» не сделали. Вызов в сборную Чехии, которая пока звёзд с неба не хватает, — неплохой шанс для Владимира блеснуть хоть где-то. Соботка дважды играл на ЧМ, дважды проигрывал в матчах за третье место и дважды набирал среднее количество очков (шесть в 2014-м и четыре в 2015-м). Вполне возможно, что Владимир сумеет пристрелить хотя бы одного из трёх зайцев за сезон.

Кевин Хейз (сборная США)

У американцев в этом году собралась не шибко звёздная, но трудоспособная команда, и Хейз по своему стилю игры в неё вписывается. 52 очка за сезон — не самые впечатляющие цифры, однако объём работы на площадке Кевин проводит колоссальный. Как и подобает центрфорварду, он без устали бегает из обороны в атаку, способен сохранить шайбу в сложной ситуации и просто незаменим при игре в меньшинстве. От Хейза можно и не ждать большого количества очков, но такой неуступчивый и полезный игрок американцам точно не помешает.

Брэди Шей (сборная США)

Новичок «Рейнджерс» явно придаст свежести и креатива тяжёлой обороне «звёздно-полосатых». Пока защитники американцев своим форвардам почти не помогают, сосредоточившись исключительно на оборонительных обязанностях, что у них пока не особо получается. Брэди вполне может стать связующим звеном между атакой и обороной, и его игра за «рейнджеров» в этом сезоне не даёт в этом усомниться. 44 очка Шея за сезон, учитывая то, что он играл лишь в третьей паре, могут стать неплохим подспорьем для команды Блашилла, которой пока показывает более результативный хоккей, если она всё же хочет увезти с мирового первенства медали.

Филипп Грубауэр (сборная Германии)

Запасной голкипер «Вашингтона» усилил вратарскую бригаду сборной Германии. Тренерский штаб немцев остался не очень доволен игрой Томаса Грайсса, и, судя по всему, именно Грубауэр займёт место в воротах команды в решающем для неё матче со сборной Латвии.