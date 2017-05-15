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175 лет назад 2016
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Хенрик Лундквист, сборная Швеции по хоккею
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

«Самая важная игра». США ждут Россию, Лундквист сыграл на ЧМ спустя 9 лет

Годро ждёт важного матча с Россией, Словакия провалила чемпионат мира, а Да Коста не вытащил Францию в плей-офф.
15 мая 2017, понедельник. 00:30. Хоккей
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Словакия снова нарвалась на разгром

«Все ребята понимают важность ситуации, но мы плохо играем, нам противостоят сильные команды. Мы должны были сделать выводы после вчерашнего крупного поражения, но не сделали их», — отметил после матча с США главный тренер словаков Здено Цигер.

Игра словаков на этом чемпионате мира не выдерживает никакой критики: оборона допускает чудовищные ошибки, вратарь не выручает, а хоккеисты не бьются на льду так, как должны. Такими темпами можно и в низший дивизион вылететь. Словакии повезло, что есть такая команда, как Италия. США в свою очередь прибавляют от матча к матчу. Сильно сыграл Ховард, дубль оформил Годро, который назвал следующий матч с россиянами самым важным для Америки в группе. Что ж, это будет битва. «Звёздно-полосатые» хотят занять первое место в группе, но в том числе и для того, чтобы обезопасить себя от лишнего и ненужного переезда в Париж, ведь там придётся привыкать к новому льду и арене. А в Кёльне уже всё знакомое — от жилья до раздевалки.

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Да Коста снова забил, но Чехия сильнее

Лидер французской сборной Стефан Да Коста забил уже шестую шайбу на нынешнем мировом первенстве, однако это не помогло коллективу Дэйва Хендерсона набрать хотя бы одно очко. Чехи оказались гораздо сильнее, дубль оформил небезызвестный российским любителям хоккея нападающий Михал Ржепик. Чехия неудачно начала турнир, проиграв Канаде, но затем резко прибавила и от матча к матчу выглядит всё лучше. Не будет удивительно, если команда Йозефа Яндача пройдёт далеко по турнирной сетке. Французам же надо было обыгрывать Словению в последней игре и надеяться, что Финляндия и Норвегия выступят в концовке максимально неудачно. После победы Суоми над Швейцарией в овертайме стало понятно, что домашний турнир закончится для французов досрочно.

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Лундквист снова сыграл на чемпионате мира…

…спустя девять лет. Шутка ли, но именно столько хоккейные болельщики не видели короля Хенрика на мировых хоккейных форумах. И вот он снова здесь. Легенда вернулась. Причём Хенрику довелось сыграть в одной команде с родным братом, нападающим Джоэлем Лундквистом. Оба признались, что очень рады предоставленной возможности. Матч с датчанами, которые будут принимать чемпионат мира в следующем году и точно не вылетят из элиты, получился для «Тре крунур» непростым. Но скандинавы во главе с братьями Лундквист и прилетевшим из Вашингтона Бекстрёмом смогли набрать три очка, продолжив преследование России и США. В итоге Джоэль забил, а Бекстрём стал ассистентом в голе Нюландера и в концовке сам реализовал численное большинство. Швецию наряду с Россией и Канадой называют в числе главных фаворитов соревнования.

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Швейцарцы не помогли Франции

Счёт 2:0 в пользу Швейцарии, державшийся почти до конца первого периода, очень устраивал Францию, которой для выхода в плей-офф нужно было рассчитывать на поражение норвежцев и финнов. Но сборная Суоми смогла переломить ход неудачно складывавшегося противостояния. Усилиями Хиетанена и Рантанена она перервала игру в овертайме, где решающей стала результативная атака Фильппулы. Два очка позволили финнам отцепить французов, но норвежцы ещё могут оказаться выше команды Лаури Марьямяки. Финляндия на этом чемпионате мира не впечатляет. Нет тренера уровня Вестерлунда, нет вратаря уровня Раска или Ринне – отсутствует должный результат.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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