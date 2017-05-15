Россия встретится с Финляндией в 1/4 ЧМ? Турнирные расклады в группах

Кто станет победителями групп и попадёт в плей-офф, а кто уже потерял всякую мотивацию играть на победу?

До завершения группового этапа чемпионата мира осталось сыграть 10 матчей – по 5 в каждой группе. На каждом локальном участке турнирной таблицы своя борьба, которая представляет интерес для болельщиков.

ГРУППА А

Кто финиширует первым?

Что касается лидерства в группе, то здесь абсолютно всё находится в руках россиян. Перед стартом предпоследнего игрового дня группового этапа подопечные Олега Знарка опережают США, своего главного конкурента за первое место, на один балл и имеют на один сыгранный матч меньше. Таким образом, вероятная победа над Латвией и одно набранное очко в матче с американцами обеспечат российской команде первое место без всевозможных утомительных процедур подсчёта дополнительных показателей.

Небольшие шансы на первую строчку могли бы оставаться и у шведов, которым нужно провести один-единственный матч со Словакией, но поражения «Тре крунур» и от россиян, и от американцев лишают команду Грёнборга такой возможности. Даже при условии потенциальной сенсации в матче Россия – Латвия и нужного для шведов результата в игре Россия – США (победа россиян вне основного времени), у трёх команд будет по 16 очков, и лидерство по личным встречам достанется российской команде.

Кто попадёт в плей-офф?

Позиции России, США и Швеции выглядят незыблемыми, и борьба в группе А идёт только за последнюю кубковую строчку, на которую претендуют латвийцы и хозяева чемпионата сборная Германии. На данный момент у Латвии и немецкой сборной по 9 очков, но команде Боба Хартли осталось сыграть два матча, а подопечным Марко Штурма – один. Но в любом случае всё решится в очном поединке между Латвией и Германией, и ажиотаж вокруг этой встречи наверняка будет максимальным.

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Кто вылетит?

Итальянцы занимают последнее место с одним набранным очком, и их попытки спастись имеют интересные нюансы в виде правил ИИХФ. Свой последний матч сборная Италии будет играть с датчанами, которые будут хозяевами ЧМ-2018 и за счёт этого имеют иммунитет от вылета. Победа Италии над Данией в основное время и вероятное поражение словаков в поединке со Швецией сделает из турнирной таблицы головоломку – у всех трёх команд будет по 4 очка. В этом случае итальянцы, датчане и словаки образуют спорящую «подгруппу», внутри которой у Италии есть 4 очка, у Словакии – 3, у Дании – 2. Поскольку датчане вылететь не могут, под угрозой отправки в низший дивизион находится сборная Словакии.

Календарь игр:

15 мая, Дания – Италия

15 мая, Россия – Латвия

16 мая, Швеция – Словакия

16 мая, Россия — США

16 мая, Германия – Латвия

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ГРУППА В

Кто финиширует первым?

Канадцы, скорее всего, займут первое место, так как их победа в матче с Норвегией достаточно вероятна, а главных преследователей чехов они превзошли в очной встрече. Чешская сборная получит шансы на первую строчку только в случае двух подряд осечек у Канады, что вряд ли возможно, учитывая недавнюю неприятность, случившуюся у коллектива Джона Купера в матче со Швейцарией – свой лимит на неожиданности канадцы должны были выбрать. Швейцарцы также сохраняют теоретические шансы на первую строчку, но, опять же, это будет полностью зависеть от результатов канадской команды.

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Кто попадёт в плей-офф?

У сборной России был свой интерес в той борьбе, которую до предпоследнего дня вели сборные Франции, Норвегии и Финляндии. Согласно регламенту, французы, если им бы удалось занять четвёртое место, должны были бы играть с первой командой группы А, которой наверняка станут наши. Однако матч в этом случае состоялся бы не в Кёльне, а в Париже, так как «трёхцветные» — одна из команд-хозяек, которая должна играть при своих зрителях. Перспектива переезжать в столицу Франции для коллектива Олега Знарка отпала после того, как французы уступили чехам и потеряли шансы на плей-офф.

Оставшиеся кубковые позиции могут распределиться самым неожиданным образом. Наиболее вероятным выглядит расклад, при котором за бортом четвёрки останутся норвежцы: если они проиграют Канаде в основное время, то выпустят в плей-офф финнов, которым уступили в овертайме. Финнам же, чтобы зависеть только от себя и подняться выше четвёртого места в группе, нужно выигрывать у канадцев.

Кто вылетит?

Словенцы идут на последнем месте, и даже победа в оставшемся матче с Францией не поможет им спастись. А вот сборная Беларуси может попасть в очень неприятный «замес», который, опять-таки, связан с нюансами правил ИИХФ. Если в группе А последнее место займут «иммунизированные» датчане, то вторая после Словении команда, которой необходимо покинуть элитный дивизион, будет определяться по общей таблице. Следовательно, из группы В могут вылететь сразу две команды, а определяющей станет разница шайб, которая пока хуже у итальянцев.

Календарь игр:

15 мая, Канада – Норвегия

15 мая, Франция – Словения

16 мая, Беларусь – Норвегия

16 мая, Чехия – Швейцария

16 мая, Канада – Финляндия.