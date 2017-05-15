Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2017
Фото: РИА Новости
Текст: Максим Замятин

Россия встретится с Финляндией в 1/4 ЧМ? Турнирные расклады в группах

Кто станет победителями групп и попадёт в плей-офф, а кто уже потерял всякую мотивацию играть на победу?
15 мая 2017, понедельник. 13:15. Хоккей

До завершения группового этапа чемпионата мира осталось сыграть 10 матчей – по 5 в каждой группе. На каждом локальном участке турнирной таблицы своя борьба, которая представляет интерес для болельщиков.

ГРУППА А

Кто финиширует первым?

Что касается лидерства в группе, то здесь абсолютно всё находится в руках россиян. Перед стартом предпоследнего игрового дня группового этапа подопечные Олега Знарка опережают США, своего главного конкурента за первое место, на один балл и имеют на один сыгранный матч меньше. Таким образом, вероятная победа над Латвией и одно набранное очко в матче с американцами обеспечат российской команде первое место без всевозможных утомительных процедур подсчёта дополнительных показателей.

Небольшие шансы на первую строчку могли бы оставаться и у шведов, которым нужно провести один-единственный матч со Словакией, но поражения «Тре крунур» и от россиян, и от американцев лишают команду Грёнборга такой возможности. Даже при условии потенциальной сенсации в матче Россия – Латвия и нужного для шведов результата в игре Россия – США (победа россиян вне основного времени), у трёх команд будет по 16 очков, и лидерство по личным встречам достанется российской команде.

Кто попадёт в плей-офф?

Позиции России, США и Швеции выглядят незыблемыми, и борьба в группе А идёт только за последнюю кубковую строчку, на которую претендуют латвийцы и хозяева чемпионата сборная Германии. На данный момент у Латвии и немецкой сборной по 9 очков, но команде Боба Хартли осталось сыграть два матча, а подопечным Марко Штурма – один. Но в любом случае всё решится в очном поединке между Латвией и Германией, и ажиотаж вокруг этой встречи наверняка будет максимальным.

Дюшейн и ещё 10 звёздных игроков ЧМ-2017, которые пока проваливают турнир
Дюшейн и Плеканец не могут набрать очки, Ткачёв растворился в тренерских схемах, а Хиллер и Грайсс забыли, как выручать команду.

Кто вылетит?

Итальянцы занимают последнее место с одним набранным очком, и их попытки спастись имеют интересные нюансы в виде правил ИИХФ. Свой последний матч сборная Италии будет играть с датчанами, которые будут хозяевами ЧМ-2018 и за счёт этого имеют иммунитет от вылета. Победа Италии над Данией в основное время и вероятное поражение словаков в поединке со Швецией сделает из турнирной таблицы головоломку – у всех трёх команд будет по 4 очка. В этом случае итальянцы, датчане и словаки образуют спорящую «подгруппу», внутри которой у Италии есть 4 очка, у Словакии – 3, у Дании – 2. Поскольку датчане вылететь не могут, под угрозой отправки в низший дивизион находится сборная Словакии.

Календарь игр:

15 мая, Дания – Италия

15 мая, Россия – Латвия

16 мая, Швеция – Словакия

16 мая, Россия — США

16 мая, Германия – Латвия

Мерзликин: люблю вызывать игроков на дуэль, жду, что Панарин не разочарует
Перед матчей с Россией вратарь латвийцев Элвис Мерзликин рассказал о ЧМ, нежелании играть в КХЛ и надежде получить оценку от Панарина.

ГРУППА В

Кто финиширует первым?

Канадцы, скорее всего, займут первое место, так как их победа в матче с Норвегией достаточно вероятна, а главных преследователей чехов они превзошли в очной встрече. Чешская сборная получит шансы на первую строчку только в случае двух подряд осечек у Канады, что вряд ли возможно, учитывая недавнюю неприятность, случившуюся у коллектива Джона Купера в матче со Швейцарией – свой лимит на неожиданности канадцы должны были выбрать. Швейцарцы также сохраняют теоретические шансы на первую строчку, но, опять же, это будет полностью зависеть от результатов канадской команды.

«Самая важная игра». США ждут Россию, Лундквист сыграл на ЧМ спустя 9 лет
Годро ждёт важного матча с Россией, Словакия провалила чемпионат мира, а Да Коста не вытащил Францию в плей-офф.

Кто попадёт в плей-офф?

У сборной России был свой интерес в той борьбе, которую до предпоследнего дня вели сборные Франции, Норвегии и Финляндии. Согласно регламенту, французы, если им бы удалось занять четвёртое место, должны были бы играть с первой командой группы А, которой наверняка станут наши. Однако матч в этом случае состоялся бы не в Кёльне, а в Париже, так как «трёхцветные» — одна из команд-хозяек, которая должна играть при своих зрителях. Перспектива переезжать в столицу Франции для коллектива Олега Знарка отпала после того, как французы уступили чехам и потеряли шансы на плей-офф.

Оставшиеся кубковые позиции могут распределиться самым неожиданным образом. Наиболее вероятным выглядит расклад, при котором за бортом четвёрки останутся норвежцы: если они проиграют Канаде в основное время, то выпустят в плей-офф финнов, которым уступили в овертайме. Финнам же, чтобы зависеть только от себя и подняться выше четвёртого места в группе, нужно выигрывать у канадцев.

Кто вылетит?

Словенцы идут на последнем месте, и даже победа в оставшемся матче с Францией не поможет им спастись. А вот сборная Беларуси может попасть в очень неприятный «замес», который, опять-таки, связан с нюансами правил ИИХФ. Если в группе А последнее место займут «иммунизированные» датчане, то вторая после Словении команда, которой необходимо покинуть элитный дивизион, будет определяться по общей таблице. Следовательно, из группы В могут вылететь сразу две команды, а определяющей станет разница шайб, которая пока хуже у итальянцев.

Календарь игр:

15 мая, Канада – Норвегия

15 мая, Франция – Словения

16 мая, Беларусь – Норвегия

16 мая, Чехия – Швейцария

16 мая, Канада – Финляндия.

С Кузнецовым наигрывают Ротенберга? Как Россия готовилась к Латвии
Сборная России провела тренировку перед игрой с Латвией, на которую помимо Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова вышел Роман Ротенберг.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Сборная Беларуси — Хоккей Сборная Германии — Хоккей Сборная Дании — Хоккей Сборная Италии — Хоккей Сборная Канады — Хоккей Сборная Латвии — Хоккей Сборная России — Хоккей Сборная Словакии — Хоккей Сборная США — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
15 мая 2017, понедельник
13:19 Нападающий Йоэнсуу остаётся в «Йокерите»
13:17 Кронпринц Дании: будем рады видеть российских болельщиков на ЧМ-2018
13:06 Трушков: в «Спартаке» я катастрофически мало играю
12:57 Аболс: играем в прятки, хотим обмануть Россию, держим в уме матч с Германией
12:56 «Адмирал» обменял форварда Дениса Алексеева в «Локомотив»
12:46 Кузнецов тренируется с Ткачёвым, Ничушкиным и Барабановым
12:39 Кулда: во время игры сборная Латвии найдёт слабые стороны россиян
12:28 Мерзликин, Спруктс и Джериньш не сыграют за Латвию в матче с командой России
12:22 Дмитрий Воробьёв и Игорь Скороходов стали игроками «Лады»
12:19 Рачковский: мы отправили Лукашенко документ о развитии хоккея на 14 листов
11:50 Ван Римсдайк: надеюсь, американцы пройдут проверку сборной России
11:46 Сафронов: отъезд Миронова? Может быть, скауты из НХЛ лучше умеют уговаривать
11:19 Лавиолетт: удаление в конце первого периода повлияло на ход игры с «Анахаймом»
11:05 Сможет ли Россия обыграть Латвию? Как завершатся матчи 11-го дня ЧМ
10:56 Курбатов: в начале июня ФХР будет принимать решение по составу участников ВХЛ
10:27 Гецлаф – 6-й действующий игрок с 80 голевыми передачами в плей-офф
10:24 Карлайл: «Анахайм» может играть на любой арене, против любого соперника
10:18 «Авангард» проведёт сбор в Германии, примет участие в двух турнирах в межсезонье
10:13 Гибсон: главное, что «Анахайм» победил
10:10 Даугавиньш: с россиянами будет трудный матч, в игре с немцами всё решится
10:07 Гибсон — на четвёртом месте в истории «Анахайма» по победам среди вратарей
10:01 Нил повторил рекорд «Нэшвилла» по голам в плей-офф НХЛ
09:58 «Сиэтл» стал чемпионом WHL и последним участником Мемориального кубка
09:50 Третьяк: в ФХР свои законы, вопрос о статусе белорусов и казахов не поднимали
09:39 Хартли: я не вижу никаких слабых сторон у россиян
09:25 Житник: у Овечкина и «Вашингтона» есть сезонов пять, чтобы взять кубок Стэнли
09:14 Гавриков: все видели, какой матч латвийцы провели против США, надо готовиться
09:10 Гецлаф вышел на второе место в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ
09:00 Захаров: в КХЛ должно быть три клуба из Беларуси без иностранцев
09:00 Джохансен повторил рекорд «Нэшвилла» по очкам в одном плей-офф
09:00 Мерзликин: были предложения от клубов КХЛ, но мне не нравятся Россия и её лига
08:48 Лучшие голы и сейвы 10-го игрового дня ЧМ-2017
05:22 «Анахайм» сравнял счёт в серии с «Нэшвиллом» — 1-1
00:52 Лундквист: чувствовал себя хорошо, но не идеально, ещё привыкаю к площадке
00:29 Пюёряля: нередко бывает, что команда не может удержать преимущество в два гола
00:04 Кросби: иногда не нужно ничего особенно менять, «Пингвинз» сыграли неплохо
14 мая 2017, воскресенье
23:38 ЧМ-2017: Финляндия в овертайме одержала волевую победу над сборной Швейцарии
23:23 ЧМ-2017: сборная Дании отыграла две шайбы, но уступила Швеции
22:45 Райан: я почувствовал себя комфортно только в игре под номером 82
22:15 Буше: не соглашусь, что Райан выглядел так уж плохо по ходу «регулярки»
21:40 Малкин: «Питтсбург» спешил и ошибался, бывают дни, когда просто не идёт игра
21:14 Сборная России приняла участие в командной фотосессии. Фоторепортаж
21:06 Салливан: на самом деле, в первом матче «Питтсбург» сыграл довольно неплохо
20:40 Блашилл: США будут бороться за 1-е место в группе, мы способны обыграть Россию
20:31 Цигер: много ошибок, Словакия не сделала выводов после поражения от России
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое место в группе займёт сборная России на ЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+