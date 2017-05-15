«Хотим обмануть Россию». Мерзликина спрятали от Панарина

Аболс объяснил, почему Мерзликин не сыграет с Россией, Кузнецов работал в центе нападения, а Давыдов рассказал о готовности Сорокина.

Россия и Латвия провели утренние раскатки в преддверии вечернего матча друг с другом. Первыми на льду «Ланксесс-Арены» в Кёльне появились хоккеисты, ведомые канадским специалистом Бобом Хартли. Не принимали участия в занятии сразу три лидера сборной: вратарь Элвис Мерзликин, а также нападающие Янис Спруктс и Андрис Джериньш. С Россией с первых минут сыграет Иварс Пунненовс. Вот такая хитрость, хотя на самом деле в большей степени логика.

Мерзликин: люблю вызывать игроков на дуэль, жду, что Панарин не разочарует Перед матчей с Россией вратарь латвийцев Элвис Мерзликин рассказал о ЧМ, нежелании играть в КХЛ и надежде получить оценку от Панарина.

«Играем в прятки, хотим спрятаться и обмануть Россию. На самом деле наше турнирное положение таково, что нам нужно держать в уме следующую игру с Германией. Даже если мы выигрываем сегодня и набираем три очка, нам с немцами нужно брать минимум очко. Решающая встреча будет именно с Германией. Поэтому и состав такой», — объяснил причину отсутствия лидеров тренер латвийцев Артис Аболс.

Достаточно оптимистично настроен защитник сборной Латвии Артур Кулда, который считает, что его команде удастся найти слабые стороны россиян.

«У России хорошая команда, они выиграли все матчи. Но думаю, во время игры мы найдём слабые стороны россиян. Лёгкой тренировки перед матчем с Германией у Латвии точно не будет. Но мы будем очень стараться, чтобы добиться положительного результата и порадовать наших болельщиков», — отметил Кулда.

Следом на арене появилась российская сборная. Она – явный фаворит грядущего матча. Сочетания звеньев команды Олега Знарка выглядели следующим образом:

вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин;

«красные»: Проворов — Миронов; Панарин — Наместников — Кучеров;

«синие»: Гавриков — Киселевич; Телегин — Андронов — Плотников;

«чёрные»: Антипин — Белов, Гусев — Шипачёв — Дадонов;

«белые»: Зуб — Орлов; Ткачёв — Кузнецов — Барабанов, Ничушкин.

Отметим, что прилетевший из Вашингтона защитник Дмитрий Орлов работал в паре с Артёмом Зубом, а одноклубник Орлова Евгений Кузнецов занял место в центре нападения. Ткачёв, Барабанов и Ничушкин оказались в роли крайних форвардов. Не станет сюрпризом, если по ходу встречи Знарок будет варьировать сочетания, как уже делал по ходу чемпионата мира.

Появился на льду и нападающий Артемий Панарин, ранее получивший микротравму и не игравший со Словакией. Однако уже накануне Артемий приступил к занятиям. Значит с ним всё хорошо, в отличие от улетевшего на родину Сергея Мозякина.

Место в воротах сборной России займёт Илья Сорокин, а Андрей Василевский будет готовиться к последнему матчу группового этапа с американцами. О готовности Сорокина и его дебюте на турнире журналистам рассказал тренер вратарей Рашит Давыдов.

«Мы планировали игру вратарей заранее, исходя из календаря матчей. Сегодня встреча поздняя, а завтра — дневная. Решили разбить эту пару. Сначала Василевскому нужно было набрать тонус, а сейчас мы исходим из состояния первого вратаря, чтобы он готовился к американцам.

Сорокин провёл много матчей на подготовительном этапе. Когда он узнал, что будет играть с Латвией, то начал готовиться по-другому. Тщательно работал. Про адаптацию Василевского уже смешно разговаривать, это не тема. Сорокин не замёрзнет в воротах, будет много работы, тяжёлая игра. Я не знаю, что Латвия сняла с матча основного вратаря и двух лидеров. У нас в любом случае по каждому хоккеисту соперника есть информация», — заявил Давыдов.

Особое внимание россиян приковано к состоянию готовности «Ланксесс-Арены». Напомним, что уже два матча ЧМ-2017 затягивались из-за проблем со льдом. То он неожиданно начинал таять, то появлялись какие-то масляные пятна. Причём в обеих встречах принимала участие сборная Словакии. Неужели команда Здено Цигера своей слабой игрой до такой степени сильно разгневала хоккейного бога, что от её присутствия на арене начинает плавиться лёд?