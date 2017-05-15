Валера, всё ещё верим? Как Ничушкин превратился в рабочую лошадь

Читаешь новостную ленту и не веришь своим глазам.

«Ничушкина заявили, потому что нам нужен игрок для меньшинства», — объясняет свой выбор Олег Знарок.

«Он один из тех, кто может закрыть меньшинство. Это тоже очень важно. Не могут играть одни звёзды, кому-то надо и обороняться», — вторит ему Владислав Третьяк.

«Я думаю, что Капризов – индивидуально сильный, забивной и техничный игрок. А Валера более силовой форвард. Ему удаётся продавить, силовую борьбу создать», — высказывает своё мнение тренер «Северстали» Александр Гулявцев.

«Россия показывает живой хоккей, как в советские времена». Эксперты – о ЧМ С кем играть Кузнецову, кто может помешать России выиграть группу, почему выбрали Ничушкина, а не Капризова – мнение экспертов.

Неужели все эти слова и правда про парня, который в 17 лет ставил на уши всю КХЛ?

Давно ли мы перестали относить к звёздам участников домашней Олимпиады?

В какой момент экс-партнёр Сегина и Бенна, приглашённый в ЦСКА на замену Радулову, превратился в того, кому положено обороняться?

Удивительным образом все вокруг стали воспринимать Валерия Ничушкина как трудягу из силового звена, типичного оборонительного форварда.

Удивительным образом все вокруг стали воспринимать Валерия Ничушкина как трудягу из силового звена, типичного оборонительного форварда, коих десятки, а то и сотни. Будто герой Уилла Смита из «Людей в чёрном» стёр всем память о том, каким игроком всего пару лет назад был челябинский самородок.

Козырями уральца всегда считались его габариты в сочетании с шикарным катанием. За счёт этого редкого коктейля он и протаскивал шайбу в любую точку площадки, как правило на пятак, забивая на манер американских футболистов. К знаменитым тачдаунам Ничушкин приучил со своих первых появлений на кахаэловских радарах.

Голы Ничушкина – это, как правило, дикий кураж. И наглость, много наглости. Молодому пареньку, желающему навести шорох среди мужиков и состоявшихся звёзд, без неё никуда. Раскатистые проходы Валеры были настолько дерзкими, насколько это возможно. Он не смотрел на фамилии, не заглядывал в паспорт, продавливая любого, кто окажется на его пути.

Прощальная тренировка Капризова. Сборная заявила Ничушкина Кириллу Капризову дали потренироваться со сборной России перед отъездом из Кёльна, заявив вместо него Валерия Ничушкина.

Взлёт Ничушкина был вертикальным. Ещё летом 2012 года он тренировался с «Белыми Медведями», а ровно через год отправился в тренировочный лагерь «Далласа». МХЛ, ВХЛ, КХЛ, ЮЧМ, МЧМ – всё это Валера пропустил через себя за один сезон!

А в феврале 2014-го он уже выходил на олимпийский лёд «Большого» в Сочи. Казалось, что это сказка, начало чего-то по-настоящему большого. Игрок необъятного таланта обещал стать новой русской звездой. И уж точно никто не мог тогда предположить, что по прошествии всего нескольких лет им в сборной будут затыкать дыры.

Мутация Ничушкина проходила постепенно. Его ещё Линди Рафф в «Далласе» пытался переделать в классического силового форварда, коим челябинец никогда не являлся. Укрыть шайбу корпусом – всегда пожалуйста, а вот втыкаться, крушить всех и вся у бортов – это точно не про него. Рафф отправлял Ничушкина в углы, чтобы тот расчищал пространство для Сегина с Бенном. Когда-то точно так же из вполне игрового центра Александра Свитова в Америке слепили силовика, а Андрея Назарова и вовсе сделали тафгаем, хотя на родине у него даже близко не было таких наклонностей.

Его ещё Линди Рафф в «Далласе» пытался переделать в классического силового форварда, коим челябинец никогда не являлся.

Деформация продолжилась в ЦСКА, где Ничушкин быстро растворился среди остальных «солдат Квартальнова». На проверку оказалось, что Ничушкин – это вовсе не замена Радулову, а один из множества слабо отличимых «армейских» форвардов. Выбора у него, по сути, не было: в ЦСКА ты либо садишься на лавку подобно Дмитрию Кугрышеву, либо начинаешь биться-бороться под дудку главного тренера, которого после очередной неудачной попытки взять Кубок Гагарина отправили в отставку.

16 игроков сборной России, которые впервые могут сыграть на чемпионате мира Тренеры сборной России назвали расширенный состав для участия в ЧМ. Большая часть из игроков никогда не играла на мировых форумах.

Рафф и Квартальнов приложили руку к тому, что игра Ничушкина упростилась и стала предсказуемой. Те атакующие навыки, за счёт которых челябинец взорвал хоккейный мир, потушены в зародыше. Но стал ли при этом Ничушкин тем самым игроком для меньшинства, каким его представляют сейчас, в свете его участия на чемпионате мира? В ЦСКА он не был ключевым форвардом при игре «четыре на пять», а по такому важному показателю, как блокированные броски, он уступал даже Александру Попову, которого уж точно не отнести к пахарям. Не сделали из Ничушкина и машину для хитов: своими габаритами он по-прежнему пользуется не в полной мере.

Можно сколько угодно рассуждать о том, правильно ли сделал Ничушкин, рано уехав за океан. Можно говорить, что время, проведённое под присмотром Квартальнова и Раффа не пошло ему на пользу и талантливый форвард свернул не туда. Но в том, что на чемпионате мира в Кёльне его воспринимают рабочей лошадью, а не игроком, способным удивить, есть и его вина. Ничушкин в свои 22 года выглядит человеком, уставшим от хоккея и не получающим удовольствие от дела всей жизни. В его игре пропала искра, та самая наглость, что была присуща Валере на заре карьеры. Наблюдая за игрой Ничушкина, уже не ждёшь от него тех самых тачдаунов. Вместо этого – рутинная работа, от которой ни он сам, ни болельщики не получают удовольствия.

Ничушкин в свои 22 года выглядит человеком, уставшим от хоккея и не получающим удовольствие от дела всей жизни.

На чемпионате мира Ничушкин пока провёл всего один матч. Дать ему оценку также сложно, как и всему прошедшему сезону в исполнении челябинца. Он вроде бы честно делает работу, выполняет задание, но порой ловишь себя на мысли: «А где же Ничушкин?». То, что Олег Знарок решил поставить к нему в звено Евгения Кузнецова, кажется последним шансом расшевелить спящего гиганта. Мы всё ещё верим, что тот самый шальной Ничушкин пропал не навсегда ещё может вернуться. Вместе с земляком, который по-прежнему кайфует от каждого появления на льду, он должен проявить себя, напомнив Знарку и всем нам, что Валера — не просто чернорабочий.