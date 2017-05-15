Россия обыгрывает Латвию на ЧМ-2017! LIVE

Сборная России проведёт свой шестой матч на чемпионате мира–2017. Соперник – Латвия. Начало встречи — в 21:15 мск.

Для России в 1/4 финны предпочтительнее швейцарцев? Эксперты – о ЧМ-2017 Какие проблемы создаст Латвия для России, где и с кем лучше играть в четвертьфинале ЧМ – мнение экспертов.

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею

Указанное в трансляции время – московское

22:05. ГОЛ! Не успел начаться второй период, как забрасывают россияне! Гол на счету Владислава Наместникова, а ассистировал ему Артемий Панарин, на счету которого уже 12 результативных баллов на этом чемпионате.

22:00. Приятная статистика после первого периода. Разве что вбрасывания надо подтянуть.

21:55. В параллельном матче играют Франция и Словения, и там счёт после первого периода не открыт.

21:48. Окончен первый период. Россияне перебросали латвийцев 15-5 и ведут 2:0. Отдыхаем и ждём подробную статистику!

21:45. И 2:0, шайба засчитана! Иван Телегин забивает трудовую шайбу, это второй гол нашего нападающего в Кёльне.

21:42. Два в одного выходили наши нападающие, и шайба в воротах! Но предстоит, видимо, судейское совещание — не было ли сдвига ворот или другого нарушения?

21:40. Болельщиков на стадионе достаточно много.

21:32. ГОЛ! Богдан Киселевич бросал от синей линии, Сергей Плотников дезориентировал вратаря — 1:0.

21:30. Половина периода позади. У россиян больше моментов, команда Олега Знарка ведёт по броскам 5-3, но счёт по-прежнему не открыт.

21:25. Кто кого сегодня сожрёт? Таким вопросом задаются немецкие журналисты.

21:20. Первый опасный момент! Сергей Плотников здорово прокатился за воротами с шайбой и вылез на пятачок, но переиграть Пунненовса не удалось.

21:15. Прозвучал стартовый свисток, поехали!

21:10. Персональные поклонницы Владислава Гаврикова уже готовы к матчу.

21:05. 10 минут до стартового свистка. На арене идут последние приготовления — заливается лёд после разминки.

20:50. Меньше получаса до старта игры. Разминка в самом разгаре.

20:40. Состав наших соперников, сборной Латвии.

Пунненовс (Калниньш);

Сотниекс — Кулда, Даугавиньш — Блюгерс — Букартс Роб.;

Цибульскис — Галвиньш, Букартс Рих. — Индрашис — Бичевскис;

Балинскис — Фрейбергс, Скворцов — Гиргенсонс — Кениньш;

Биндулис — Якс, Разгалс — Павлов — Мейя.

20:26. Россияне и латвийцы проводят время перед матчем вместе.

Фото: «Чемпионат»

20:17. А вот и состав сборной России.

Сорокин (Василевский);

Гавриков — Киселевич, Телегин — Андронов — Плотников;

Антипин — Белов, Дадонов — Шипачёв — Гусев;

Проворов, Панарин — Наместников — Кучеров, Ткачёв;

Зуб — Орлов, Барабанов — Кузнецов — Ничушкин.

20:12. Латвийские болельщики фотографируются с неизвестным науке зверем. Окрас у него, скорее, голландский, но сборная этой страны на чемпионате мира участия не принимает.

Фото: «Чемпионат»

20:02. Канадцы обыграли норвежцев со счётом 5:0 и досрочно заняли первое место в группе В. Для того, чтобы россиянам стать первыми в группе А, необходимо сегодня обыгрывать Латвию в основное время и завтра брать одно очко в матче с американцами.

19:56. Кстати, до вручения этого знаменитого трофея остаётся ровно одна неделя. Получится ли у подопечных Олега Знарка забрать кубок ИИХФ себе?

19:45. Сборная России прибыла на «Ланксесс-Арену» на матч с Латвией. По традиции, все в хорошем настроении.

19:33. Датчане обыграли Италию со счётом 2:0 и отправили «Скуадру адзурру» в низший дивизион. Второй вылетевшей командой стала сборная Словении.

19:30. Экспертное мнение о сегодняшнем матче таково: определённые трудности латвийцы создать могут, но сборная России должна победить.

«У нас будут играть Кузнецов и Орлов, две спецбригады полные, Гусеву не придётся в двух звеньях выходить. В воротах сыграет Сорокин, которому хочется доказать на чемпионате мира, что он не хуже Василевского. Состав боевой, так что преимущество будет у российской сборной», — сказал Алексей Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

19:15. У сборной Латвии сегодня будет мощная поддержка. Посмотрим, поможет ли это подопечным Аболса.

19:00. Тем временем, Канада после двух периодов обыгрывает норвежцев со счётом 4:0. Этот результат выводит в плей-офф финнов, которые с большой долей вероятности станут соперником сборной России по четвертьфиналу.

18:45. Для латвийцев матч со сборной России не имеет принципиального значения. Их битва будет через день, когда от исхода встречи с Германией определиться обладатель четвёртой путёвки в плей-офф.

«Почему не будет играть Мерзликин? Играем в прятки, хотим спрятаться и обмануть Россию. На самом деле наше турнирное положение таково, что нам нужно держать в уме следующую игру с Германией. Даже если мы выигрываем сегодня и набираем три очка, нам с немцами нужно брать минимум очко. Решающая встреча будет именно с Германией. Поэтому и состав такой. Джериньш и Спруктс не выйдут на лёд по этим же причинам. Мы два дня подряд играем, немцы отдыхали", — откровенно сказал главный тренер сборной Латвии Артис Аболс.

18:30. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию матча Россия – Латвия на чемпионате мира–2017. Мы расскажем всё об игре, а также о происходящем вокруг неё. С утра соперники провели плановые раскатки. У Латвии в ней не приняли участия вратарь Элвис Мерзликин, а также нападающие Янис Спруктс и Андрис Джериньш. Главный матч для команды Боба Хартли состоится завтра, 16 мая, со сборной Германии, поэтому латвийцы решили приберечь силы. В команде Олега Знарка все здоровы и все в строю. Работал Артемий Панарин, в центре нападения занимался Евгений Кузнецов, а Дмитрия Орлова поставили в пару к Артёму Зубу.