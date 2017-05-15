Для России в 1/4 финны предпочтительнее швейцарцев? Эксперты – о ЧМ-2017

Какие проблемы создаст Латвия для России, где и с кем лучше играть в четвертьфинале ЧМ – мнение экспертов.

Двукратный обладатель кубка Гагарина и эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков, заслуженный мастер спорта и эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, а также главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев рассуждают о шансах Латвии в игре с Россией и выясняют, где и с кем команде Олега Знарка будет лучше сыграть в четвертьфинале ЧМ.

— Могут ли латвийцы доставить проблемы сборной России в предстоящем матче?

Бадюков: Конечно, могут, но, учитывая, что у них основные игроки Мерзликин и Спруктс не сыграют, шансов на это не много. Голкипер Мерзликин провёл все матчи и, на мой взгляд, подустал. Для Латвии главный матч состоится завтра с немцами, эта игра будет определяющей в борьбе за четвёртое место. Главный тренер Боб Хартли понимает, что с россиянами бороться будет сложно.

У нас будут играть Кузнецов и Орлов, две спецбригады полные, Гусеву не придётся в двух звеньях выходить. В воротах сыграет Сорокин, которому хочется доказать на чемпионате мира, что он не хуже Василевского. Состав боевой, так что преимущество будет у российской сборной.

Гуськов: Всё будет зависеть от нас. Учитывая последние встречи, которые провели латвийцы, можно сказать, что это боеспособный коллектив, который выглядит как единый кулак. У них два игрока не будут выступать, и это им будет в минус. Тот факт, что наша команда ещё ни разу не проиграла на чемпионате мира, даёт повод говорить о том, что Латвия нам не преграда и мы сегодня должны побеждать. Но это будет непросто.

Гулявцев: Создадут ли они проблемы – неизвестно, но латвийцам необходимы очки, чтобы побиться за четвёрку. Думаю, что они сегодня дадут бой сборной России.

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— Чехия, Швейцария, Финляндия – какой из соперников наиболее предпочтителен для сборной России в четвертьфинале?

Бадюков: Для меня команда-открытие на этом чемпионате мира — это сборная Швейцарии. Она и с канадцами повеселилась, и вообще здорово смотрится. Исторически так складывается, что именно эта команда, среди новичков, доставляет нам много хлопот. Достаточно вспомнить победу швейцарцев над россиянами на Еврочеллендже в апреле.

Финны могут спокойно выйти и на равных играть с нашей командой. Так что вариант не очень благоприятный для России. Но в любом случае рано или поздно придётся играть с сильным соперником — чтобы стать чемпионом мира, сильного соперника нужно обыграть. Было бы неинтересно, если бы были только слабые соперники и только в финале Канада.

Гуськов: Я бы сказал, что финны не очень удачно проходят предварительный этап. Команда, в сравнении с прошлым чемпионатом, стала слабее. Из трёх сборных, по моему мнению, предпочтительнее финны. Швейцарцы великолепно выступают, чехи могут преподнести сюрприз, на нашу сборную они всегда настраиваются. По той игре, которую финны показывают, они слабее этих команд.

Гулявцев: В плей-офф предпочтения нельзя отдавать никому. Каждая игра может оказаться последней. Не хотелось бы играть с финнами, потому что, как показывает практика, мы им много раз уступали в плей-офф. Любой соперник для нашей сборной обыгрываемый. Так что, я думаю, всё будет нормально.

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— Что хуже для сборной России на стадии четвертьфинала: встретиться с финнами в Кёльне или со Швейцарией или Чехией в Париже (в случае если Россия займёт второе место в группе А, а хозяева турнира сборная Германии выйдет в плей-офф), где наша команда не провела ещё ни одного матча?

Бадюков: Безусловно, предпочтительнее российской сборной остаться в Кёльне. Какой бы ни был лёд, к нему привыкли, арена уже своя. Срываться в Париж… Это перелёт, буквально новая мини-жизнь. Мне кажется, лучше никуда не ехать и играть «дома».

Гуськов: Если будем играть в Париже, то придётся собираться, переезжать. Совершенно другая арена, обстановка, лёд. Это может отразиться. Но не надо заострять на этом внимание. Нужно показывать ту игру, которая сейчас сборная показывает, и тогда будет без разницы, где и с кем играть. Надо отталкиваться от своей игры, и этого будет достаточно для победы.

Гулявцев: Если придётся ехать, то от этого никуда не деться. Думаю, что руководители команды и тренеры сделают всё так, чтобы этот переезд для ребят никак не сказался.