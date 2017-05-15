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ЧМ-2017. Россия – Латвия – 5:0. Обзор матча
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Панарин без Мерзликина не лоханулся. Россия обыграла Латвию

Сборная России с Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым обыграла Латвию, которая приберегла трёх лидеров на битву с Германией.
15 мая 2017, понедельник. 23:26. Хоккей
ЧМ-2017
15 мая 2017, понедельник. 21:15 МСК
Россия
5 : 0 2:0, 2:0, 1:0
Латвия
1:0 – Киселевич (Панарин, Кучеров) – 12:10 (5x5), 2:0 – Телегин (Плотников) – 18:41 (5x5), 3:0 – Наместников (Панарин, Кучеров) – 20:57 (5x4), 4:0 – Кучеров (Панарин, Белов) – 39:00 (5x5), 5:0 – Белов (Гусев, Шипачёв) – 53:17 (5x4)

Сколько бы ни обыгрывала Россия своих соседей, матчи с Латвией не перестанут быть особенными — больно уж много связывает эти страны, а значит и сборные. Общее прошлое как прочная основа, а такие высказывания, которые позволил себе Элвис Мерзликин, — словно горячее дополнение. Вратарь латвийцев и в нелюбви к России признался, и Артемию Панарину вызов бросил. Если игроки нашей сборной читают прессу, то наверняка потирали руки в ожидании встречи с этим дерзким пареньком. И надо же было Бобу Хартли спрятать своего словоохотливого вратаря!

Мерзликин: люблю вызывать игроков на дуэль, жду, что Панарин не разочарует
Перед матчей с Россией вратарь латвийцев Элвис Мерзликин рассказал о ЧМ, нежелании играть в КХЛ и надежде получить оценку от Панарина.

То, как Мерзликин дразнил Россию, могло напомнить поведение малолетнего хулигана, который задирается радом со своим отцом или старшим братом. Когда придётся отвечать за слова – можно просто спрятаться за спину. Впрочем, обвинять в чём-либо вратаря, названного в честь Элвиса Пресли, мы бы не спешили. Артис Аболс пусть и говорит об игре в прятки со сборной России, но в действительнсти всё сводится к турнирной стратегии. Каким бы серьёзным раздражителем ни был коллектив Знарка, решающей для Латвии станет игра с хозяевами чемпионата мира.

Латвийцы вышли на игру с лидером группы без основного вратаря Мерзликина, капитана Спруктса и лучшего снайпера команды Андриса Джериньша. Все они ещё пригодятся Хартли в битве с Германией, в которой и будет разыгрываться последняя четвёртая путёвка в плей-офф. Знарок тоже дал отдохнуть своему первому номеру, впервые выпустив с первых минут Илью Сорокину, а вот исчезновение из состава Андрея Миронова связано скорее с игровыми причинами. Защитник, который не мог сдержать даже итальянцев, ожидаемо оказался лишним с приездом в сборную его коллеги по амплуа из «Вашингтона». Орлов с ходу взялся за дело, нанеся ещё в первом периоде три броска по воротам сменщика Мерзликина.

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Аболс объяснил, почему Мерзликин не сыграет с Россией, Кузнецов работал в центе нападения, а Давыдов рассказал о готовности Сорокина.

Главная интрига последних дней развеялась ещё утром. На предматчевой раскатке стало известно, что Евгений Кузнецов сыграет в номинально четвёртом звене. Его партнёрами стали Александр Барабанов, Валерий Ничушкин и Владимир Ткачёв. Не многовато ли для одного сочетания? В самый раз, ведь тренерский штаб сборной России впервые на турнире решил сыграть в 13 нападающих. Скажем, Ткачёв, посмотревший первые пару смен со скамейки, вскоре заменил Ничушкина. Казанец играл меньше других нападающих, но периодически на лёд всё же выходил. Циркуляция стала для этого звена нормой. Ну а сам Кузнецов свой пятый чемпионат мира начал с брендированного паса. Уйдя за латвийские ворота, он сделал ту самую слепую скидку на пятак, которую десятки раз повторял за «Вашингтон».

Сборная России начала так же, как и со всеми соперниками, уступающими ей в классе. Наблюдая за тонкими пасами, стеночками и прочими кружевами, перед глазами порой всплывает мираж той самой «Красной машины». Важно лишь вовремя одёрнуть себя, вспомнив, кто противостоит команде Знарка. Обращали на себя внимание регулярные забросы шайбы за спину латвийским защитникам. Наши тренеры, видимо, сделали ставку на превосходство в скорости, которое однажды чуть не конвертировал в гол Никита Гусев. Он получил бильярдный пас через борт, но раскидывая вратаря и шайбу по разным углам, не попал в ворота. Россияне пытались забить по-эстетски, а открыли счёт весьма пролетарским способом – броском от синей линии. Как и в матче с датчанами, на помощь нападающим пришёл Богдан Киселевич.

Ещё в первой смене, когда Кузнецов использовал свою фирменную передачу, мог отличиться Валерий Ничушкин. Форвард, которому в Кёльне отвели оборонительную роль, был близок к тому, чтобы забить свой первый гол на чемпионатах мира. На этом челябинец не остановился и предстал в первом периоде тем самым Ничушкиным, которого мы когда-то полюбили. После одного из его сольных проходов россияне были близки к тому, чтобы протолкнуть шайбу за ленточку, но сделали это в другой раз, когда роль Ничушкина исполнил Плотников. Смутило только одно: взятие ворот арбитры засчитали даже несмотря на то, что в момент броска одна из штанг была сдвинута, и не заметить это было трудно. В первом матче серии СКА – «Динамо» минувшего сезона точно такой же гол Якова Рылова засчитан не был…

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На этом чемпионате мира подопечные Знарка приучили к тому, что прибивают соперников сразу, особо не давая им надежды. Используют для этого россияне быстрые голы, чужие удаления и прочие доступные способы — вспомните хотя бы матч с немцами, где после первого периода было всё решено. По схожему сценарию прошла и игра с Латвией. Спорный гол, засчитанный судьями, подорвал зыбкие надежды латвийцев, а после перерыва все вопросы снял Владислав Наместников. Он откликнулся на прострел от Панарина и хладнокровно поразил ворота Пунненовса. Форвард «Тампы» мог оформить и дубль, когда в точно такой же ситуации ему отдавал пас одноклубник. Вместо этого сам Кучеров на последней минуте второго периода вогнал шайбу под перекладину — 4:0!

Латвия если в чём и дала бой России, то в игре на вбрасываниях. Во втором периоде они какое-то время перебрасывали россиян, но Сорокин всё подчищал на совесть. Говоря откровенно, ещё после того, как россияне забросили третью шайбу, матч можно было заканчивать. Скучнее зрелище было придумать сложно. Наша сборная добилась своего, после чего стала действовать несколько вальяжно. Впрочем, и в эконом-режиме у россиян регулярно возникали моменты. Латвийцы, в свою очередь, чётко осознавали, что им необходимо сохранить силы на завтрашний матч. Даже если бы они совершили «камбэк» десятилетия, выиграв у России впервые с 2003 года, это не гарантировало бы им выхода в четвертьфинал. Рвать жилы стоит только ради чего-то осязаемого, но стать героями на день, а послезавтра поехать домой – явно не план, которого придерживается Боб Хартли.

Ни победа России, ни поражение Латвии особо на турнирные расклады не повлияли. Всё решится во вторник, когда наша команда разыграет первое место в группе с американцами, а латвийцы решат судьбу последней путёвки в плей-офф во встрече с немцами. Зато этот матч подарил нам нового лидера бомбардирской гонки. До встречи с Латвией Артемий Панарин располагался на вершине вместе с Вадимом Шипачёвым, но набрав три очка, вырвался на чистое первое место. Год назад форвард сборной России, поразив ворота Мерзликина, сказал, что тот лоханулся. Не встретившись с латвийским вратарём снова, Панарин сыграл так, что про него этого не сможет сказать ни один игрок сборной Латвии. А забивать в отсутствие Элвиса у Артемия просто не было мотивации.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Латвии — Хоккей Сборная России — Хоккей Артемий Панарин Элвис Мерзликин ЧМ-2017
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