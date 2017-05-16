Знарок: России важно выиграть у США и занять первое место в группе

Главный тренер сборной России Олег Знарок – о победе над Латвией, подготовке к матчу с США, игре Ничушкина и Кузнецова.

Сборная России добилась шестой победы подряд на чемпионате мира, обыграв команду Латвии со счётом 5:0. Сразу после окончания встречи на вопросы журналистов ответил главный тренер россиян Олег Знарок, заявивший, что цель – первое место в группе A.

Панарин без Мерзликина не лоханулся. Россия обыграла Латвию Сборная России с Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым обыграла Латвию, которая приберегла трёх лидеров на битву с Германией.

«Кузнецов может играть лучше»

— Что-то получилось, что-то нет. Понимали, что основная игра будет завтра. В третьем периоде играли короткими сменами, чтобы быстрее восстановиться. Всех с победой, готовимся к завтрашнему матчу, — заявил Знарок.

— Не обидно столь крупно обыгрывать не чужую вам Латвию?

— Обычная игра.

— Вы ожидали другого? Латвия оставила в запасе много лидеров.

— Мне неважно, кого они оставили в запасе. Нам было важно сыграть в свой хоккей.

— С позицией Кузнецова до конца не определились?

— Дали возможность сыграть Ткачёву, так как планировали выпускать его в меньшинстве.

— Времени на восстановление к матчу с США хватит?

— Надеюсь.

— Как будете играть?

— В семь защитников и 13 нападающих.

— Игрой Кузнецова в целом довольны?

— Конечно. Но я думаю, что он может играть ещё лучше. Надеемся, что прибавит.

Мерзликин: люблю вызывать игроков на дуэль, жду, что Панарин не разочарует Перед матчей с Россией вратарь латвийцев Элвис Мерзликин рассказал о ЧМ, нежелании играть в КХЛ и надежде получить оценку от Панарина.

«Не знаю Мерзликина, не читаю прессу»

— Вы читали высказывания вратаря Латвии Элвиса Мерзликина?

— Я ничего не читаю, я вообще не читаю прессу.

— А он вам знаком?

— Нет, не знаком.

— Третий матч подряд без пропущенных шайб. На этом фоне какие-то ошибки выявляете?

— Естественно. Без ошибок никто не играет.

— Сегодня довольны?

— Я всегда чем-то недоволен. Всегда что-то нужно исправлять.

— А что не получалось?

— Ошибки были, которые надо исправлять.

Мне неважно, кого они оставили в запасе. Нам было важно сыграть в свой хоккей.

«Ничушкин сыграл в свой хоккей»

— Панарин возглавил гонку бомбардиров. Как вам его игра?

— Я не смотрю за этим. Это вы этим занимаетесь.

— Ничушкин прибавил, играя с Кузнецовым?

— Валерка сыграл в свой хоккей. Он выполнил те функции, которые мы от него требовали.

— Они у него только оборонительные?

— Нет, почему? И при игре пять на пять вылезал на чужие ворота. Он делает то, что может.

«Важно занять первое место в группе»

— Важно выиграть у США занять первое место в группе?

— Да.

— Что можете сказать о США?

— Посмотрим, будем разбирать. А у них молодая команда?

Валерка Ничушкин сыграл в свой хоккей. Он выполнил те функции, которые мы от него требовали.

— Да, первая на турнире.

— А второй по молодости кто?

— Россия. Телегин при вас играет лучше. В чём секрет?

— Это вы спросите у него.

— Как вам взаимодействие пары защитников Зуб – Орлов?

— Неплохо выглядели. Орлову было немножко тяжело, так как он после перелёта и акклиматизации. Думаю, с США он будет выглядеть ещё лучше.

— Реально выдержать такой темп реализации большинства до конца турнира?

— А почему нет? У нас мастеровитые ребята, которые могут исполнить.

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