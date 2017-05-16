Знарок: России важно выиграть у США и занять первое место в группе

Сборная России добилась шестой победы подряд на чемпионате мира, обыграв команду Латвии со счётом 5:0. Сразу после окончания встречи на вопросы журналистов ответил главный тренер россиян Олег Знарок, заявивший, что цель – первое место в группе A.
«Кузнецов может играть лучше»
— Что-то получилось, что-то нет. Понимали, что основная игра будет завтра. В третьем периоде играли короткими сменами, чтобы быстрее восстановиться. Всех с победой, готовимся к завтрашнему матчу, — заявил Знарок.
— Не обидно столь крупно обыгрывать не чужую вам Латвию?
— Обычная игра.
— Вы ожидали другого? Латвия оставила в запасе много лидеров.
— Мне неважно, кого они оставили в запасе. Нам было важно сыграть в свой хоккей.
— С позицией Кузнецова до конца не определились?
— Дали возможность сыграть Ткачёву, так как планировали выпускать его в меньшинстве.
— Времени на восстановление к матчу с США хватит?
— Надеюсь.
— Как будете играть?
— В семь защитников и 13 нападающих.
— Игрой Кузнецова в целом довольны?
— Конечно. Но я думаю, что он может играть ещё лучше. Надеемся, что прибавит.
«Не знаю Мерзликина, не читаю прессу»
— Вы читали высказывания вратаря Латвии Элвиса Мерзликина?
— Я ничего не читаю, я вообще не читаю прессу.
— А он вам знаком?
— Нет, не знаком.
— Третий матч подряд без пропущенных шайб. На этом фоне какие-то ошибки выявляете?
— Естественно. Без ошибок никто не играет.
— Сегодня довольны?
— Я всегда чем-то недоволен. Всегда что-то нужно исправлять.
— А что не получалось?
— Ошибки были, которые надо исправлять.
Мне неважно, кого они оставили в запасе. Нам было важно сыграть в свой хоккей.
«Ничушкин сыграл в свой хоккей»
— Панарин возглавил гонку бомбардиров. Как вам его игра?
— Я не смотрю за этим. Это вы этим занимаетесь.
— Ничушкин прибавил, играя с Кузнецовым?
— Валерка сыграл в свой хоккей. Он выполнил те функции, которые мы от него требовали.
— Они у него только оборонительные?
— Нет, почему? И при игре пять на пять вылезал на чужие ворота. Он делает то, что может.
«Важно занять первое место в группе»
— Важно выиграть у США занять первое место в группе?
— Да.
— Что можете сказать о США?
— Посмотрим, будем разбирать. А у них молодая команда?
Валерка Ничушкин сыграл в свой хоккей. Он выполнил те функции, которые мы от него требовали.
— Да, первая на турнире.
— А второй по молодости кто?
— Россия. Телегин при вас играет лучше. В чём секрет?
— Это вы спросите у него.
— Как вам взаимодействие пары защитников Зуб – Орлов?
— Неплохо выглядели. Орлову было немножко тяжело, так как он после перелёта и акклиматизации. Думаю, с США он будет выглядеть ещё лучше.
— Реально выдержать такой темп реализации большинства до конца турнира?
— А почему нет? У нас мастеровитые ребята, которые могут исполнить.