«Сидел с кофейком у телевизора». Панарин — первый в гонке бомбардиров ЧМ

Сборная России одержала разгромную победу над Латвией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 5:0.
Заброшенными шайбами в составе нашей команды отметились Богдан Киселевич, Иван Телегин, Владислав Наместников, Никита Кучеров и Антон Белов. Артемий Панарин сделал три голевые передачи. Вратарь Илья Сорокин провёл матч на ноль, отразив 24 броска.
«Гусь и Панара — одинаковые игроки»
Форвард сборной России по хоккею Никита Кучеров не нашёл различий между Никитой Гусевым и Артемием Панариным.
«Просто стараюсь играть в правильный хоккей, чувствую себя лучше и лучше с каждой игрой. Сначала чувствовалась разница в площадках на чемпионате мира. Гусь и Панара — одинаковые игроки, праворукие, больших изменений не произошло, с обоими приятно играть. Панара – молодец, профессионал, где-то пропустил игру, но выглядит хорошо.
Каждый матч тяжело проходит, посмотрим, у нас есть время отдохнуть. С США будет захватывающий хоккей. Они играют интересно, приятно будет посмотреть болельщикам и нам играть. Не хочется занимать второе место в группе, выиграем – хорошо, не выиграем — ну ладно, будем дальше двигаться, стараться выигрывать. Не жадничаем в большинстве, ищем варианты для партнёров, где-то открываются линии, стараемся бросать больше», — заявил Кучеров.
«Плохо себя чувствовал, лежал в кровати два дня»
Нападающий сборной России Артемий Панарин попросил не напомнить ему о лидерстве в гонке бомбардиров.
«Завтра ждём от американцев быстрой игры, силовой, постараемся быть максимально готовыми. Самое главное – играть в хороший пас. Не думаю о том, что я лучший бомбардир. Я даже не знаю, что там в таблице бомбардиров. Так что постарайтесь не напоминать об этом. Микротравма была – ничего страшного, ребята сразу же забили голы, а я сидел с кофейком у телевизора и чувствовал себя уверенно. Пауза в матче со словаками пошла на пользу, это сто процентов. Плохо себя чувствовал, лежал в кровати два дня, а сейчас вроде бы нормально. Не расслабит ли тот факт, что в ворота соперника всё залетает? Нет, залетает не всё. Сегодня было много моментов, которые не залетели. В Париж ехать не особо хочется, но уж как придётся», — рассказал Панарин.
«Не берегли силы перед игрой с США»
Защитник сборной России Дмитрий Орлов объяснил, в чём его команда оказалась сильнее Латвии.
«С акклиматизацией у меня всё нормально, всё хорошо. Главное — выиграли. Завтра для нас будет важная игра. Надо выспаться, отдохнуть. В паре с Зубом нормально игралось. Он хороший игрок, до этого я его не видел. Я бы не сказал, что Латвия слаба. Она неплохо выступает на турнире. Просто у нас не было большого количества потерь, мы постоянно играли с шайбой, контролировали игру. Сорокин в паре моментов спас нас, так что он молодец. Все старались друг другу подсказывать — неважно, кто первый год играет в сборной, а кто уже нет. Здесь все хорошие игроки, и это показывает результат. Я бы не сказал, что мы берегли силы перед матчем с США. Просто мы играли по-умному и старались не удаляться», — отметил Орлов.
Панарин: Сегодня было много моментов, которые не залетели. В Париж ехать не особо хочется, но уж как придётся.
«Недочёты были и будут, они есть всегда»
Защитник сборной России Богдан Киселевич отметил игру вратаря Ильи Сорокина.
«Нам было неважно, в каком составе выйдет сборная Латвии. Нужно было показывать свою игру. Сухая серия, конечно, добавляет нам уверенности. Но каждая новая игра — это отдельная игра. К тому же вы видите, сколько работы было сегодня у Сорокина, а в предыдущих матчах у Василевского. Недочёты были и будут, они есть всегда. Сорокин спасал нас, мы не можем быть полностью довольны игрой в обороне. Для нас не имеет значения, где играть четвертьфинал, главное — выигрывать каждый матч», — сказал Киселевич.
«В матче с США на ЧМ-2017 хоккей будет сродни кубковому»
Форвард сборной России Евгений Кузнецов рассуждал о предстоящем матче с США.
«Немножко вязкая игра была, в третьем периоде стало уже поинтереснее. Фирменная передача из-за ворот в первых сменах? Да это не фирменная, так получилось просто. На самом деле это была полезная игра для нас — присмотреться к чемпионату мира, завтра уже легче будет. Что касается перехода на большие площадки, то хоккей, конечно, отличается на большом льду, пока непривычно. Не могу сказать, что я где-то тянул одеяло на себя, но без шайбы хоккей тяжело почувствовать. Матч с американцами – это ещё не плей-офф, это групповая стадия, но хоккей будет сродни кубковому», — заявил Кузнецов.
«Вначале чувствовал себя не в своей тарелке»
Голкипер сборной России Илья Сорокин рассказал о своём первом матче на чемпионате мира — 2017.
«Напряжённый был матч, хоть и было мало бросков. Вначале чувствовал себя не в своей тарелке: давно не играл. Всё прошло ровно, ничего особо опасного не вспомню. Готовимся дальше, надо быть готовым к следующим матчам. С первого дня у нас хорошее общение с Андреем Василевским. Ещё сыграть? Как будет, так будет. Колоссальный опыт получаю на чемпионате мира», – отметил Сорокин.