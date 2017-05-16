Канада помогла Финляндии, а Париж красиво проводил хоккейных легенд

Канада выиграла группу В, Словения и Италия покинули элитный дивизион, а в Париже прошла трогательная церемония – в итогах дня ЧМ.

Россия разгромила Латвию на ЧМ-2017 — 5:0! Как это было Сборная России обыграла в своём шестом матче на чемпионате мира–2017 сборную Латвии со счётом 5:0!

Россия разгромила Латвию

Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира и третий матч подряд сыграла на ноль. Свои первые встречи на турнире провели российские «джокеры» из НХЛ Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, которые не смогли набрать результативных баллов, но прошли необходимый период адаптации. Одним из главных героев матча с латвийцами стал Артемий Панарин, записавший на свой счёт три результативные передачи и вышедший на первое место в списке лучших бомбардиров турнира. В оставшемся на групповом этапе матче со сборной США россиян устроит одно набранное очко – в этом случае команда Олега Знарка станет победителем группы А и останется в Кёльне, где с большой долей вероятности будет ждать в гости финскую сборную. А вот поражение в основное время от американцев и победа сборной Германии заставит россиян скататься на один день в Париж, поскольку в Кёльне останутся хозяева турнира немцы и первая команда группы А сборная США.

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Канада – номер один в группе В

Сборная Канады одержала победу над командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Аккор Хотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 5:0.

В концовке первого периода канадцы забросили дважды в течение 24 секунд, авторами голов стали Брэйден Шенн и Колтон Парэйко. В середине второй двадцатиминутки Марк Шайфли сделал счёт 3:0, а вскоре Колтон Парэйко оформил дубль. Окончательный счёт установил Райан О'Райлли. Вратарь Чад Джонсон сыграл на ноль, отразив лишь 10 бросков.

Канадцы набрали 16 очков в шести матчах и гарантировали себе итоговое первое место в группе А. В активе сборной Норвегии восемь очков в шести матчах, норвежцы уже не поднимутся выше пятого места и не смогут побороться с финнами за кубковую путёвку.

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Италия и Словения покинули дивизион сильнейших

Датчане обыграли итальянцев, отправив их в дивизион В и избавив болельщиков от мучительного подсчёта дополнительных показателей при равенстве баллов у трёх команд в группе А. Сборная Дании является хозяйкой ЧМ-2018, а потому была защищена от вылета из элитной компании, но даже не имея турнирной мотивации, северяне сыграли на победу. «Мы хотели заслужить своё место на следующем чемпионате мира, и сегодня мы это сделали», — сказал нападающий сборной Дании Мортен Поульсен.

Примечательно, что защитник сборной Италии Александер Эджер забросил шайбу в собственные ворота. Почти всё основное время команды не могли открыть счёт, а на 58-й минуте датчане реализовали большинство. Вратарь сборной Италии покинул свои ворота, уступив место полевому игроку. Итальянцы владели шайбой в своей зоне, когда Александер Эджер потерял равновесие, упал — и шайба залетела в ворота его команды.

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Словения, в свою очередь, уступила французам, у которых хет-трик оформил энахаэловец Антуан Руссель. Словенцы, так же как и итальянцы, набрали на турнире лишь одно очко, а сборная Франции попрощалась с турниром на победной ноте и достойно проводила ветеранов Мёнье и Юэ, которые завершили карьеру в национальной команде.

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ЧМ-2017 обошёл российский чемпионат мира — 2016 по посещаемости

Посещаемость ЧМ-2017 в Кёльне и Париже за девять дней группового этапа превысила общую посещаемость ЧМ-2016 в Москве и Санкт-Петербурге. В расчёт брались 9 дней турнира и 42 матча — 431 040 зрителей против 417 414 за весь прошлый чемпионат. Средняя посещаемость турнира в обоих городах составляет 10 263 зрителя. В Кёльне на матчи ЧМ-2017 в среднем ходит почти 13 500 зрителей, в Париже — около 7100.

5 мая на три матча в Кёльне пришло более 55 239 зрителей. 17 936 человек — наилучшая посещаемость дневного матча чемпионата мира за последние годы. «Немецкая команда играет при аншлагах. Много болельщиков из других стран — их число превзошло наши ожидания. 600 000 зрителей — вот наша цель», — сказал генеральный секретарь оргкомитета ЧМ-2017 Хеннер Зигфельд в интервью официальному сайту Немецкого хоккейного союза.