Крепость Знарка. 6 побед России в 6 матчах и третья подряд на ноль: видео

Пять голов россиян и пресс-конференция Олега Знарка – в видеообзоре матча Россия – Латвия.

Россия разгромила Латвию на ЧМ-2017 — 5:0! Как это было Сборная России обыграла в своём шестом матче на чемпионате мира–2017 сборную Латвии со счётом 5:0!

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 года одержала очередную разгромную победу — на этот раз над командой Латвии. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 5:0.

Заброшенными шайбами в составе нашей команды отметились Богдан Киселевич, Иван Телегин, Владислав Наместников, Никита Кучеров и Антон Белов. Артемий Панарин сделал три голевые передачи. Вратарь Илья Сорокин провёл матч на ноль, отразив 24 броска.

Наша команда не пропускает уже три матча подряд. Ранее были обыграны сборные Словакии (6:0) и Дании (3:0). Первые две игры ворота сборной России защищал Андрей Василевский, отразивший 21 бросок с датчанами и 22 броска со словаками. Илья Сорокин отразил 25 бросков в матче с Латвией. Последний раз россияне пропускали шайбу в игре с Германией на 60-й минуте (6:3).

Панарин без Мерзликина не «лоханулся». Россия обыграла Латвию Сборная России с Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым обыграла Латвию, которая приберегла трёх лидеров на битву с Германией.

Россияне вновь вышли на первое место в группе А, набрав 17 очков в шести играх. Латвийцы имеют в активе 9 очков и занимают четвёртое место. Решающей за выход в плей-офф для команды Боба Хартли станет игра против Германии. Россияне же в очной встрече с американцами разыграют первое место в группе.

Прибытие сборной России на игру

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Самые яркие моменты матча

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Пресс-конференция

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