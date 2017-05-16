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ЧМ-2017. Россия – Латвия. Оценки игроков сборной России
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

Сорокин не дрогнул, тройка Наместникова «зажгла». Оценки сборной России

Панарин возглавил бомбардирскую гонку, Проворов стал лидером по игровому времени россиян, а Сорокин не пропустил, отразив 24 броска.
16 мая 2017, вторник. 10:30. Хоккей

Сборная России добилась шестой победы подряд на чемпионате мира, переиграв в группе A команду Латвии со счётом 5:0. Лучше всех провело матч звено Владислава Наместникова, а голкипер россиян Илья Сорокин оставил свои ворота в неприкосновенности. Расставляем оценки хоккеистам.

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Вратарь

Илья Сорокин – 7,0

Первый раз серьёзно вступил в игру после броска Цибульскиса во втором периоде. Было заметно, что поначалу нервничал, так как матч стал для Ильи первым на турнире. Но затем вкатился, совершил несколько сейвов, а в общей сложности отразил 24 броска. Сыграл хорошо, заслужил похвалы от тренерского штаба и болельщиков.

Защитники

Владислав Гавриков — Богдан Киселевич — 7,5

Эта пара продолжает приятно удивлять. Киселевич – третий в составе России по проведённому на льду времени (17 минут 34 секунды). Богдан забросил вторую шайбу на турнире, заработав показатель полезности «+1». Гавриков тоже производит впечатление, полностью вписавшись в игровую модель.

Виктор Антипин — Антон Белов —7,0

Антипин сыграл 18 минут 2 секунды, показатель полезности «0». Это второе время в команде. Виктор не допускал ошибок, играл надёжно. Белов выходил в большинстве, стал автором пятого гола в ворота соперника, сильно щёлкнув после паса партнёра. Со своими обязанностями оба хоккеиста справляются.

Артём Зуб — Дмитрий Орлов — 6,5

Главному тренеру сборной России Олегу Знарку понравилось взаимодействие этих защитников. В результативных действиях они задействованы не были, однако с главной задачей на игру справились. Зуб надёжен и помогает атаке, Орлов провёл первый матч после длительного перелёта, постепенно привыкая к новым условиям. «У нас не было большого количества потерь, мы постоянно играли с шайбой, контролировали игру», — отметил Орлов.

Телегин забил шайбу в своём стиле, затолкав её с пятака. Было много споров, правильно ли засчитан гол, но судья Антонин Ержабек показал на центр.

Иван Проворов — 6,5

Лидер по чистому игровому времени. Провёл на площадке 18 минут 30 секунд, получил две минуты штрафа и закончил матч с показателем полезности «+1». Голами и пасами похвастать не может, но и ошибок в обороне не допустил. В теории может играть сильнее, что уже доказывал на этом турнире.

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Нападающие

Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Плотников — 7,0

Телегин забил шайбу в своём стиле, затолкав её с пятака. Было много споров, правильно ли засчитан гол, но судья Антонин Ержабек показал на центр. Постоянно бился и лез в борьбу. Андронов в результативных действиях не замечен, а Плотников ассистировал Телегину и постоянно лез заступаться за партнёров, ввязываясь в потасовки. Таков нынешний стиль игры Сергея.

Никита Гусев — Вадим Шипачёв — Евгений Дадонов — 6,5

Шипачёв проиграл дуэль вратарю во второй двадцатиминутке, не сумев забить с близкого расстояния. Дадонов позднее не попал в пустые ворота, не воспользовавшись выверенной передачей Гусева. Шайба угодила в штангу. Это звено поучаствовало только в пятом голе россиян, когда Гусев и Шипачёв ассистировали Белову в большинстве. Не лучшая игра тройки. Публика привыкла к большему.

Белов выходил в большинстве, стал автором пятого гола в ворота соперника, сильно щёлкнув после паса партнёра.

Артемий Панарин — Владислав Наместников — Никита Кучеров — 8,0

Сделали три гола. В эпизоде с третьей атакой получилось очень эффектно. Кучеров отдал на Панарина, тот перевёл на Наместникова, который мастерски поднял шайбу над ловушкой Пунненовса. Артемий ко всему прочему тут же стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Но на этом не остановился и упрочил лидерство,  выложив шайбу под бросок Кучерову, который мощнейшим броском прошил голкипера. Лучшее звено сборной России в матче с Латвией.

Валерий Ничушкин — Евгений Кузнецов — Александр Барабанов (Владимир Ткачёв) — 6,0

Ничушкин совершил силовой проход на ворота в первом периоде, пытаясь протолкнуть шайбу между щитков вратарю. «Валерка сыграл в свой хоккей. Он выполнил те функции, которые мы от него требовали», — оценил работу форварда Олег Знарок. Кузнецов в целом отыграл неплохо, но, по словам главного тренера, может лучше. Сказываются перелёт и акклиматизация. Барабанова почти не было видно, хотя откатался Александр 12 с половиной минут. Ткачёва, по словам Знарка, изначально планировалось использовать в меньшинстве.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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