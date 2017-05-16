Тест. Как хорошо ты знаешь противостояние Россия – США на ЧМ?

Когда США последний раз выиграли ЧМ, какая команда моложе, с каким крупным счётом побеждала сборная СССР — пройди тест и узнай.

Сборная России в своём заключительном матче группового этапа 81-го чемпионата мира по хоккею сыграет с командой США. Первая встреча американских и отечественных хоккеистов состоялась в 1955 году. На сегодняшний день команды провели уже 43 встречи, включая российскую историю нашей страны.

Знарок: России важно выиграть у США и занять первое место в группе Главный тренер сборной России Олег Знарок – о победе над Латвией, подготовке к матчу с США, игре Ничушкина и Кузнецова.

Команда Олега Знарка подходит к этому матчу с шестью победами в шести матчах, а американцы уступили лишь однажды на текущем турнире. Сборной России будет достаточно не проиграть в основное время, чтобы стать победителем группы A. Проверь свои знания о знаковых моментах противостояния сборных России и США на чемпионатах мира.

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