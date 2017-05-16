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175 лет назад 2016
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Чемпионат мира по хоккею–2017. Россия – США. Онлайн-трансляция 16 мая
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Сборная России сразится с США за первое место в группе на ЧМ-2017! LIVE

Сборная России завершит групповой этап ЧМ-2017 матчем с США. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.
16 мая 2017, вторник. 13:30. Хоккей
ЧМ-2017
16 мая 2017, вторник. 17:15 МСК
Россия
США
Тест. Как хорошо ты знаешь противостояние Россия – США на ЧМ?
Когда США последний раз выиграли ЧМ, какая команда моложе, с каким крупным счётом побеждала сборная СССР — пройди тест и узнай.

Турнирная таблица чемпионата мира – 2017

Указанное в трансляции время – московское

14:40. Каких только болельщиков не встретишь около «Ланксесс-Арены». 

14:30. На чемпионате мира явно не хватает Александра Овечкина. Вот уже и игроки сборной Швеции сожалеют, что капитан «Вашингтона» не приедет в Кёльн.

Бекстрём: жаль, что Овечкина не будет на чемпионате мира

14:10. Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил шансы сборной России на победу в матче с командой США.

«Для нас это относительно стыковой матч. Конечно, команда будет играть только на победу. Я думаю, что она всё-таки сможет обыграть США. Мы на удивление неплохо укомплектованы. У нас вратарская позиция неплохая, защитники на уровне. Сейчас мы видим сборную немного другого образца, для меня это было удивительно. Наша сборная играет в романтический, игровой хоккей.

Подобралась хорошая энергетика среди ребят. Они одного возраста и с общим чувством юмора. На войне ведь нельзя без юмора. Пожелаем им удачи, я думаю, что у них есть все шансы. Это не шапкозакидательство, а объективная картинка, которую видят зрители и специалисты. Понятно, что надо проявить лучшие качества – дисциплину и характер. Это обычные вещи, которые необходимы для победы», — сказал Новиков.

«Американцам нужно показать, кто хозяин в берлоге»
Как поможет сборной Кузнецов, каковы шансы сборной России в игре с США и насколько она принципиальна? Эксперты – о чемпионате мира.

13:50. До матча три с половиной часа, а пока у нас новый опрос: «С кем сборной России лучше играть в четвертьфинале ЧМ-2017

Варианты ответа предложены следующие:

— с Чехией;

— со Швейцарией;

— с Финляндией.

Проголосовать можно здесь.

Соперник сборной России по четвертьфиналу определится только по итогам матча Канада – Финляндия, который стартует сегодня в 23:15 по мск.

13:30. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию онлайн трансляцию матча Россия – США на чемпионате мира–2017. Мы расскажем всё об игре, а также о происходящем вокруг неё. Россияне накануне вечером обыграли Латвию (5:0), и сегодня отменили утреннюю раскатку. У США катался неиграющий состав, а накануне американцы тренировались в свой выходной день. В отчётной игре определится, кто займёт первое место в группе A. Команде Олега Знарка достаточно не проиграть в основное время, набрав хотя бы очко.

Крепость Знарка. 6 побед России в 6 матчах и третья подряд на ноль: видео
Пять голов россиян и пресс-конференция Олега Знарка – в видеообзоре матча Россия – Латвия.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей Сборная США — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
16 мая 2017, вторник
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С кем сборной России лучше играть в четвертьфинале ЧМ-2017?
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