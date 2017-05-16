«Американцам нужно показать, кто хозяин в берлоге»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, заслуженный тренер России Юрий Новиков и чемпион мира 1993 года Алексей Яшин – о шансах сборной России в матче с США, принципиальности этой игры и роли Евгения Кузнецова в команде Знарка.
— Сможет ли сборная России обыграть США и сохранить первое место в группе А?
Кожевников: Я думаю, что да. По игре у нас пока всё идёт хорошо, так что, я думаю, россияне смогут обыграть американцев.
Новиков: Для нас это относительно стыковой матч. Конечно, команда будет играть только на победу. Думаю, что она всё-таки сможет обыграть США. Мы на удивление неплохо укомплектованы. У нас вратарская позиция неплохая, защитники на уровне. Сейчас мы видим сборную немного другого образца, для меня это было удивительно. Наша сборная играет в романтический, игровой хоккей. Подобралась хорошая энергетика среди ребят. Они одного возраста и с общим чувством юмора. На войне ведь нельзя без юмора. Пожелаем им удачи, я думаю, что у них есть все шансы. Это не шапкозакидательство, а объективная картинка, которую видят зрители и специалисты. Понятно, что надо проявить лучшие качества – дисциплину и характер. Это обычные вещи, которые необходимы для победы.
Яшин: Я считаю, что у нас сильная команда. Другое дело, как сложится игра. По составу мы сильнее американцев. Надеюсь, что игра сложится хорошо для нас, проблем не должно быть.
— Насколько для обеих команд будет принципиальной победа в этой игре, учитывая, что их соперники по четвертьфиналу определятся только по итогам матча Канада – Финляндия?
Кожевников: Я не думаю, что это будет важно. Мы же всё равно на канадцев не попадаем. А остальные команды одинаковые, по большому счёту. По игре разница есть, но в полуфинале будут сражения. Там уже легко не будет. Без разницы, на кого попадать в четвертьфинале. Конечно, можно гадать, но надо играть, чтобы противник выходил и понимал, что он играет с сильной командой, против которой будет тяжело.
Новиков: Понятно, что это не матч смерти. Тем не менее это матч за то, чтобы показать, кто хозяин в берлоге, кто сегодня должен лидировать в чемпионате. Это соперничество двух школ. Матч интересный, никто не хочет уступать.
Яшин: Будут ли команды выбирать соперников по четвертьфиналу? Не могу это прогнозировать. В каждом матче надо максимально готовиться к плей-офф. Всё зависит от нашей команды. Если мы будем играть на своём уровне, то проблем быть не должно.
— Как можно оценить первый матч Евгения Кузнецова на турнире? Для него пока нет места в двух ударных тройках команды?
Кожевников: Он вышел и здорово отыграл. Партнёры у Кузнецова были тяжелее, он опережал их по катанию. Им ещё надо сыграться. Женька здорово сыграл в обороне и в нападении. Он приехал четыре дня назад, а самый сильный период акклиматизации как раз приходится на четвёртый-пятый день. Его, наверное, и брали для плей-офф. Евгений вкатился и неплохо смотрелся. Тут важны взаимосвязи. Мы много создаём, но не всё можем забить, а Женя умеет это делать.
Новиков: Не надо ждать ни от кого, чтоб он пришёл, достал и забил. То, что Кузнецов не будет первой скрипкой, не пойдёт в минус. Только игра на команду будет надёжной и полезной. Игра на команду, игра на партнёра – наиболее благородная в коллективных играх. А если в человека заходит червяк эгоизма, когда он хочет проявить себя лучше, чтобы выше себя поставить, то, как правило, это может закончиться неудачно.
Яшин: Я считаю, что у нас хороший тренерский штаб, и он знает, кого куда поставить и кому дать максимальную нагрузку. Всё зависит от них. То, что Кузнецов в команде, – это очень здорово, а как и когда его использовать, чтобы он дал максимальный результат – это уже зависит от тренерского состава.