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ЧМ-2017. Россия – США – 3:5. Обзор матча
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Не хуже, чем на Кубке мира! США отомстили России за молодых звёзд

В матче двух самых молодых команд чемпионата мира Россия и США показали зрелищный хоккей, из которого команда Знарка вышла проигравшей.
16 мая 2017, вторник. 19:36. Хоккей
ЧМ-2017
16 мая 2017, вторник. 17:15 МСК
Россия
3 : 5 1:0, 2:3, 0:2
США
1:0 – Гусев (Киселевич) – 12:29 (5x5), 1:1 – Хейз (Нельсон, Келлер) – 21:00 (5x4), 2:1 – Белов (Плотников, Андронов) – 27:33 (5x5), 2:2 – Ларкин (Нельсон) – 32:18 (5x5), 3:2 – Гусев (Шипачёв, Дадонов) – 36:15 (5x4), 3:3 – Хейз (Годро, Бьюгстад) – 37:43 (5x5), 3:4 – Ли (Годро, Айкел) – 52:57 (5x4), 3:5 – Нельсон (Ларкин) – 59:38 (en)

Сам по себе групповой этап чемпионата мира – зрелище своеобразное. Для тех, кто варится в жерле турнира, это, конечно, нескончаемый праздник. Но стоит посмотреть на этот этап со стороны, как вылезает множество недостатков. Уже к третьему-четвёртому матчу проводится уверенная разделительная линия между фаворитами и аутсайдерами. Чем дальше, тем меньше ценность отдельно взятого матча, особенно между командами из разных каст. Вот и встреча России и Латвии обернулась сущей формальностью. Команда Олега Знарка на турнире в Кёльне ещё не проводила столь бессмысленного матча. Ни россиян, ни латвийцев результат толком не волновал. Для обеих команд всё решалось во вторник.

Если Латвии предстояла вечерняя битва с Германией, то российская сборная чуть раньше встречалась с американцами. Занять первое место или второе – не самая сильная мотивация, но только не на этом чемпионате мира. Вторая команда группы при условии выхода в плей-офф немцев рискует отправиться в четвертьфинал в Париж. Казалось бы, три с лишним часа на поезде – совсем не критично, в пределах допустимой нормы. Однако привыкать к новому льду, новым раздевалкам и другим неизменным атрибутам – сомнительное удовольствие, особенно для команды, которая доминировала на протяжении всего группового этапа. Знарок, в отличие от игроков, не скрывал, что его команда нацеливается на первое место и даже экономила силы в третьем периоде матча с Латвией.

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Россия – США – это не только матч лидеров группы, но и столкновение двух самых молодых команд турнира. Знарок привёз в Кёльн чуть ли не самую юную команду за всё время управления национальной командой, а «звёздно-полосатые» с четырьмя студентами в составе недотянули и до 23 лет по среднему возрасту. Сами собой возникают параллели с Кубком мира, где на групповом этапе встречались Россия и сборная молодых звёзд Северной Америки. Тогда подопечные Знарка в весёлом и насквозь азартном матче переиграли команду, пять человек из которых доехали со сборной США до чемпионата мира. Так, лучший бомбардир американцев Джонни Годро и в Торонто стал самым результативным игроком североамериканских звёздочек.

Богдан Киселевич на Кубке мира не играл, с американскими звёздами не встречался, а если и был в Торонто, то в гостях у Никиты Зайцева, но никак не по хоккейным делам. Это, впрочем, не помешало защитнику ЦСКА хорошенько приложить того же Годро. Никакого пиетета и чрезмерного уважения. Он же бросил в прорыв Никиту Гусева, который оказался с глазу на глаз с Джимми Ховардом и переиграл американского вратаря! Форвард СКА, у которого до этого была всего одна шайба на турнире в равных составах, уверенно разобрался с американским стражем ворот. Сборная России, одинаково опасная на этом турнире как позиционными, так и быстрыми атаками, показала одну из своих личин.

В отрыве от происходящего гол Гусева не выглядел бы чем-то удивительным. Из игроков, ещё не перебравшихся через Атлантику, в нашей команде он стоит особняком. Удивительно другое. Точный бросок Никиты стал для российской команды всего вторым в матче. США перебрасывали россиян вчистую, уйдя на перерыв с сюрреалистичным соотношением бросков 16-3! Во многом это связано с обилием удалений, которыми грешили хоккеисты сборной России. Только за первый период подопечные Знарка собрали четыре штрафа, из которых фол Плотникова оценили в четыре минуты. Американцы, как команда на ворота нацеленная и в некотором роде прямолинейная, организовала неплохую разминку Василевскому.

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Катастрофическая разница по броскам – это не реальное соотношение сил, а скорее различие в стилях. Сборная России, в игре которой задаёт тон звено Шипачёва, настроена на поиск партнёра. Разве что чекинг-лайн с Андроновым и Телегиным немного выбивался из стройных рядов. Остальные звенья российской команды не спешили тревожить Ховарда. Порой даже казалось, что к игре нашей сборной применима истина о том, что лучшее – враг хорошего. Больно уж много было передач, не имеющих логического завершения. Тем любопытнее, что вторую шайбу в ворота американцев организовало как раз звено чернорабочих. Сергей Андронов замотал защитников сборной США на лицевом борту, после чего выдал пас под бросок Антону Белову. Капитан оказался точен!

Белова можно было считать одним из героев матча, если бы не одно «но». Ведущий защитник нашей команды отметился в протоколе голом, но американцы в его присутствии забили трижды. И если гол США на первой минуте второго периода впору повесить на Ивана Проворова, который проиграл борьбу двух №29, то шайба Дилана Ларкина – привет игроку, чью фамилию в фанатском творчестве привыкли рифмовать с «onelove». Необъяснимый хаос накрыл Белова и всё звено Наместникова, чем тут же воспользовался форвард «Детройта». Ни Антон, ни другие игроки, присутствующие на льду, не сумели вывести шайбу из зоны. При этом сборная России к тому моменту не только выигрывала, но и смотрелась заметно предпочтительнее соперника.

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На фоне отъезда Шипачёва в «Вегас» и возможного проследования за ним Дадонова их партнёр по тройке выглядит патриотом КХЛ. Гусев не только имеет действующий контракт со СКА, но и близок к тому, чтобы переподписать соглашение на новых условиях. Кажется, что «Тампа» в ближайшие годы не дождётся своего проспекта, как бы его интересы ни лоббировал Кучеров. В свете этого успешная игра Гусева против американцев играет новыми красками. Вслед за тем, как Никита реализовал выход один на один в первом периоде, во втором он с лёта замкнул передачу Шипачёва! Насколько тонкой была подкидка Вадима – настолько же классным выдался бросок его партнёра. Стиву Айзерману, если он смотрел этот матч, остаётся только кусать локти. Гусев оформил дубль в ворота сборной США, но до Америки он доберётся не скоро.

Сборная России дважды выходила вперёд, но если в иных играх на чемпионате мира этого хватало для беззаботной жизни – с американцами привело к настоящим хоккейным качелях. Да и стоило ли ждать иного развития событий, когда на льду сходятся две самые молодые команды чемпионата мира? После второй шайбы Гусева россияне вели в счёте меньше двух минут. Дрогнули наши самые молодые защитники, а по совместительству и дебютанты чемпионатов мира. Проворов, который и до этого не был идеален, не смог вывести шайбу из-за ворот, а Зуб, оказавшийся с ним в паре, потерял позицию. От тренеров юным защитникам наверняка досталось, а вот для зрителей такой хоккей – раздолье.

В сентябре победу сборной России над молодыми североамериканцами принесли голы Наместникова, Кучерова, Кузнецова и Тарасенко. Другими словами, заокеанских звёздочек переиграло новое российское поколение, родившееся в 90-х. Кто-то, подобно Тарасенко, на чемпионат мира не приехал, а форвардов «Тампы» американцам удалось сдержать. Кузнецов, как ни старался, в итоге стал антигероем. На множество нестандартных действий пришлось одно совершенно ненужное удаление в атаке, которое сборная США моментально реализовала. За партнёра по «золотому» Баффало мог вступиться Панарин, но, убежав на рандеву с Ховардом, перехитрить его не смог. Будничный бросок в щитки – явно не так выигрываются такие матчи. Сборная США нанесла россиянам первое поражение на чемпионате мира, заодно взяв зеркальный реванш за осеннее поражение объединённой команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Сборная США — Хоккей ЧМ-2017
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