Чехи или финны в 1/4. Поражение от США отправит Россию в Париж? Видео

Эмоции болельщиков, пресс-конференция тренеров, все голы и опасные моменты матча сборных России и США – в видеообзоре.

Сборная России проиграла США на ЧМ-2017 — 3:5! LIVE Сборная России проиграла в главном матче группового этапа американцам и стала второй в своей группе. Подробности — в нашем онлайне.

Сборная России потерпела поражение от США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 3:5.

Россияне трижды выходили вперёд, но американцы каждый раз отыгрывались. Авторами голов в нашей команде стали Никита Гусев, оформивший дубль, и Антон Белов. У США дважды отличился Кевин Хейз, ещё одну шайбу забросил Дилан Ларкин. В итоге после двух периодов счёт был равный — 3:3.

В третьей двадцатиминутке Андрес Ли реализовал большинство, и американцы смогли довести матч до победы. Окончательный счёт установил Брок Нельсон, отправив шайбу в пустые ворота.

Не хуже, чем на Кубке мира! США отомстили России за молодых звёзд В матче двух самых молодых команд чемпионата мира Россия и США показали зрелищный хоккей, из которого команда Знарка вышла проигравшей.

Сборная России потерпела первое поражение на предварительном этапе и заняла второе место в группе А, набрав 17 очков. США вышли на первое место, набрав на балл больше.

В четвертьфинале российская команда сыграет с Чехией или Финляндией. Кроме того, в случае победы сборной Германии над Латвией команда Олега Знарка проведёт матч 1/4 финала в Париже, так как хозяева турнира, немцы, вне зависимости от занятого места в группе, в случае выхода в плей-офф проведут свою четвертьфинальную игру в Кёльне.

Болельщики перед матчем Россия – США

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Прибытие сборной России на игру

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Реакция трибун на гол Никиты Гусева

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Самые яркие моменты игры

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Пресс-конференция тренеров

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