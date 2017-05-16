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175 лет назад 2016
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Олег Знарок
Фото: РИА Новости
Текст: Павел Панышев

Знарок: другие сборные не давили, как США? Да перестаньте вы!

Главный тренер сборной России Олег Знарок — о главных причинах поражения своей команды в матче с США за первое место в группе.
16 мая 2017, вторник. 21:15. Хоккей

Сборная России проиграла первый матч на чемпионате мира – 2017, уступив команде США со счётом 3:5. Коллектив Олега Знарка допустил много ошибок, заработал уйму удалений и в итоге занял второе место в группе A. После окончания встречи главный тренер россиян ответил на вопросы журналистов, посетовав на усталость.

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— Нас подвели удаления — какие-то оправданные, какие-то нет. Второй и третий голы были не очень хорошими. Готовимся к следующей игре, — сказал Знарок.

— Что можете сказать про удаление Кузнецова, которое привело к голу?

— Да при чём тут оно, у нас в принципе их было много, особенно в первом периоде. Играли вчера, восстанавливались, а потом половину периода провели в меньшинстве. Много сил потратили, а грубые ошибки именно из-за усталости.

— Судьи наломали дров?

— При чём тут судьи? Мы сами наломали дров.

— Можно сказать, что это был полезный матч?

— Как сказать. Для кого?

— Предыдущие пять выигрывали легко. Наверное, это вас расслабило?

— Не сказать, чтобы расслабило. Я повторюсь, очень много ненужных удалений. Плюс меньше времени на восстановление. Это нас подвело.

— А арбитры не судили по-другому?

— Давайте судей оставим в покое. Мы сами виноваты в случившемся.

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— Чем объясните, что Миронов второй матч подряд в запасе?

— Так решил тренер защитников.

— Третий гол в наши ворота получился совсем детским…

— И второй тоже. Это усталость. Посчитайте, сколько у нас в первом периоде было удалений. Люди устают, отсюда и глупые ошибки во втором и третьем голах.

— Предыдущие сборные не играли в такое давление, как США.

— Да перестаньте вы!

— С Телегиным всё нормально?

— Всё нормально.

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— В третьем периоде слабо разыграли большинство, даже в зону не вошли.

— Мы всего три раза сыграли в большинстве — и один раз забили. Процент неплохой.

— Но не забили в решающий момент игры...

— Так мы и выход один на один с вратарём не реализовали.

— Кузнецова переводили к Кучерову и Наместникову.

— Нужно было что-то менять. Игра не клеилась.

— Вполне возможно, что поедем в Париж.

— Вполне.

Играли вчера, восстанавливались, а потом половину периода провели в меньшинстве. Много сил потратили, а грубые ошибки именно из-за усталости.

«Мы постоянно разбираем всех соперников»

— Будете болеть за сборную Латвии?

— Как будет, так и будет.

— Много сил уйдёт на переезд?

— Наверное, переезд – непростая вещь.

— Получается, что вам нужен только отдых, чтобы что-то изменить?

— У нас и так всё неплохо было. Я начал с чего? Ненужные удаления, связанные в том числе с усталостью. Если бы их было меньше – мы бы себя чувствовали намного лучше. Не было бы глупых ошибок во втором и третьем голах.

— Кевин Хейз, недавно пополнивший команду США, оформил дубль. Вы изучали его игру?

— Мы постоянно всех разбираем. Или вы думаете, что мы здесь просто так сидим?

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Сборная США — Хоккей Олег Знарок ЧМ-2017
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