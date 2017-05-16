Знарок: другие сборные не давили, как США? Да перестаньте вы!

Сборная России проиграла первый матч на чемпионате мира – 2017, уступив команде США со счётом 3:5. Коллектив Олега Знарка допустил много ошибок, заработал уйму удалений и в итоге занял второе место в группе A. После окончания встречи главный тренер россиян ответил на вопросы журналистов, посетовав на усталость.
«Сборная России сама наломала дров, при чём тут судьи?»
— Нас подвели удаления — какие-то оправданные, какие-то нет. Второй и третий голы были не очень хорошими. Готовимся к следующей игре, — сказал Знарок.
— Что можете сказать про удаление Кузнецова, которое привело к голу?
— Да при чём тут оно, у нас в принципе их было много, особенно в первом периоде. Играли вчера, восстанавливались, а потом половину периода провели в меньшинстве. Много сил потратили, а грубые ошибки именно из-за усталости.
— Судьи наломали дров?
— При чём тут судьи? Мы сами наломали дров.
— Можно сказать, что это был полезный матч?
— Как сказать. Для кого?
— Предыдущие пять выигрывали легко. Наверное, это вас расслабило?
— Не сказать, чтобы расслабило. Я повторюсь, очень много ненужных удалений. Плюс меньше времени на восстановление. Это нас подвело.
— А арбитры не судили по-другому?
— Давайте судей оставим в покое. Мы сами виноваты в случившемся.
«Почему Миронов в запасе? Так решил тренер защитников»
— Чем объясните, что Миронов второй матч подряд в запасе?
— Так решил тренер защитников.
— Третий гол в наши ворота получился совсем детским…
— И второй тоже. Это усталость. Посчитайте, сколько у нас в первом периоде было удалений. Люди устают, отсюда и глупые ошибки во втором и третьем голах.
— Предыдущие сборные не играли в такое давление, как США.
— Да перестаньте вы!
— С Телегиным всё нормально?
— Всё нормально.
«Переводил Кузнецова к Кучерову и Наместникову, так как нужно было что-то менять»
— В третьем периоде слабо разыграли большинство, даже в зону не вошли.
— Мы всего три раза сыграли в большинстве — и один раз забили. Процент неплохой.
— Но не забили в решающий момент игры...
— Так мы и выход один на один с вратарём не реализовали.
— Кузнецова переводили к Кучерову и Наместникову.
— Нужно было что-то менять. Игра не клеилась.
— Вполне возможно, что поедем в Париж.
— Вполне.
Играли вчера, восстанавливались, а потом половину периода провели в меньшинстве. Много сил потратили, а грубые ошибки именно из-за усталости.
«Мы постоянно разбираем всех соперников»
— Будете болеть за сборную Латвии?
— Как будет, так и будет.
— Много сил уйдёт на переезд?
— Наверное, переезд – непростая вещь.
— Получается, что вам нужен только отдых, чтобы что-то изменить?
— У нас и так всё неплохо было. Я начал с чего? Ненужные удаления, связанные в том числе с усталостью. Если бы их было меньше – мы бы себя чувствовали намного лучше. Не было бы глупых ошибок во втором и третьем голах.
— Кевин Хейз, недавно пополнивший команду США, оформил дубль. Вы изучали его игру?
— Мы постоянно всех разбираем. Или вы думаете, что мы здесь просто так сидим?