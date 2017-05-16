«Это не Италия, дальше нельзя так ошибаться». Россияне — о первом поражении

Василевский недоволен игрой команды, Андронов признался, что в концовке матча игрокам не хватило сил, а у Гусева нет вопросов к судьям.

Сборная России потерпела поражение от США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 3:5.

Россияне трижды выходили вперёд, но американцы каждый раз отыгрывались. Авторами голов в нашей команде стали Никита Гусев, оформивший дубль, и Антон Белов. У США дважды отличился Кевин Хейз, ещё одну шайбу забросил Дилан Ларкин. В итоге после двух периодов счёт был равный — 3:3.

В третьей двадцатиминутке Андрес Ли реализовал большинство, американцы смогли довести матч до победы. Окончательный счёт установил Брок Нельсон.

Сборная России потерпела первое поражение на предварительном этапе и заняла второе место в группе А, набрав 17 очков.

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«По судейству вопросов нет»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что сборная готова к переезду в Париж.

«Пока неизвестно, сыграет ли сборная в Париже. Давайте посмотрим следующую игру. В плане условий переезда у нас всё продумано. Об эмоциях от игры пока не стоит говорить. Надо думать о следующей игре. Нам есть над чем работать и в чём прогрессировать. Готовимся к следующей игре», — заявил Ротенберг.

Нападающий сборной России Никита Гусев, отметивший дублем в матче с американцами, игрой остался недоволен.

«Победить нам помешали частые удаления. Много играли в меньшинстве, было тяжело. Нужно было создавать больше моментов. Своим дублем не особо доволен, так как команда проиграла. Да и сам я провёл не лучший матч. По судейству вопросов нет. Американцы – быстрая команда. Они почти всю игру прессинговали нас. Нам без разницы, играть дальше в Кёльне или в Париже. Ни за кого не будем болеть, только за себя», — сказал Гусев.

Нападающий сборной России Сергей Андронов признался, что в концовке матча команде не хватило сил.

«В четвертьфинале в любом случае будет непросто. Те же чехи – мастеровитая и обученная команда. Посмотрим, на кого попадём. Для нас нет никаких проблем в том, чтобы ехать в Париж. Куда надо будет, туда и поедем. В конце не хватило сил, так как в первом периоде много отдали, постоянно играли в меньшинстве. Сейчас нет никакого смысла предъявлять претензии к работе арбитров. Для комментирования их работы есть другие люди», — отметил Андронов.

«Все думали, что нам всё под силу, раз по 10:0 всякие Италии обыгрываем»

Вратарь сборной России Андрей Василевский раскритиковал игру своей команды.

«Произошло то, о чём я говорил после игры со Словакией. Если мы будем так играть, нас прощать не будут. У нас были глупые удаления. В первом периоде мы ещё держались за счёт хороших действий защиты, но потом мастерство американцев сказалось. Второй и третий голы пропустили в результате ошибок. Не вывели шайбу, вот и получили. Сами виноваты. Все думали, что нам всё под силу, раз по 10:0 всякие Италии обыгрываем, что десять забьём и ни одной не пропустим. Но США – команда посерьёзнее, сюда парни из НХЛ приехали. Сейчас будет четвертьфинал, и там нам нельзя будет совершать такие ошибки.

Хорошо играть против Словакии, Дании. Их надо обыгрывать, класс у нас повыше будет. Просто мы чуть-чуть расслабились, недонастроились и начали глупые удаления хватать, не выводить шайбу, и получили глупые голы. Сегодня игра ничего не решала, разве что вопрос о первом месте. США и команда молодых звёзд Северной Америки действуют в схожей манере. Это ещё не самая сильная их сборная играла. Их класс сказался, нам повезло, что мы вообще три забили. На контратаках произвели хорошие действия. Могло быть и 10:0 не в нашу пользу. Нам придётся съездить в Париж? Да без разницы — съездим, если придётся. Ни одной игры в той группе не видели. Без разницы, с кем играть. Мы не можем это контролировать», — сказал Василевский.

Чехи или финны в 1/4. Поражение от США отправит Россию в Париж? Видео Эмоции болельщиков, пресс-конференция тренеров, все голы и опасные моменты матча сборных России и США – в видеообзоре.

«Панарина хорошо знаем по «Чикаго», но о Гусеве мало кто слышал»

У американцев же настроение в микст-зоне было куда лучше. Сборная США заняла первое место в группе A и точно проведёт четвертьфинальный матч в Кёльне. Капитан сборной США Коннор Мёрфи отметил игру Артемия Панарина и Никиты Гусева.

«Отлично, что мы заняли первое место в группе, но в плей-офф это не имеет значения — можно проиграть следующий матч и поехать домой. Но эта встреча добавила нам уверенности. В нужный момент мы поймали удачу и не отпустили её, все ребята старались в этой встрече. За Джонни Годро и Джеком Айкелом очень интересно наблюдать, у них отличная «химия» в звене.

Мы точно остаёмся в Кёльне и не поедем в Париж – это позитивные новости, потому что ты всегда хочется меньше ездить и сохранять силы. Нам комфортно в Кёльне. У сборной России много ребят, которые впечатлили: Артемия Панарина мы хорошо знаем по «Чикаго», но есть, например, Никита Гусев, о котором мало кто слышал», — поделился впечатлениями Мёрфи.

Гусев: своим дублем не особо доволен, так как команда проиграла. Да и сам я провёл не лучший матч.

«Мы рады обыграть такого соперника, как сборная России»

Защитник сборной США Чарли Макэвой был рад обыграть такую сильную команду, как Россия.

«Мы провели хороший матч, трижды смогли вернуться в игру, догнать соперников. Как только мы включили скорость и стали реализовывать свои моменты, игра сразу повернулась в нашу пользу. Конечно, мы рады обыграть такого соперника, как Россия, у них в составе много креативных хоккеистов. Считаю, что ключевым моментом стало то, что мы отыгрывались очень быстро, не дали сопернику развить преимущество. Великолепно сыграл наш вратарь Джимми Ховард, он выручил нас в нескольких безнадёжных ситуациях», — сказал Макэвой.

Нападающий сборной США Ник Бьюгстад остался доволен тем, что его команда проведёт четвертьфинал в Кёльне.

«Первый период получился очень непростым, но мы смогли вернуться в игру, показали свой характер. Рад, что забил Хейз, его гол был ключевым для нас, он позволил в третий раз сравнять счёт. Считаю, мы сегодня неплохо сыграли в большинстве. У нас молодая команда, и, конечно, обыграть россиян – это очень хороший результат, это событие запомнится. Такие победы помогают выйти на следующий уровень, и, конечно, мы рады, что остаёмся играть в Кёльне», — отметил Бюгстад.