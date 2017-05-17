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ЧМ-2017. Групповой этап. Германия – Латвия – 4:3Б
Фото: РИА Новости
Текст: Илья Ермаков

Латвии не хватило 33 секунд. Германия ликует, Россия едет к Чехии в Париж

Латвия вела за 33 секунды до сирены, но Германия отыгралась и победила по буллитам, отправив Россию в Париж на матч 1/4 финала.
17 мая 2017, среда. 00:10. Хоккей

Матч Германии и Латвии должен был дать ответы на два главных вопроса: сумеют ли хозяева чемпионата мира пробиться в плей-офф и придётся ли сборной России переезжать в Париж на четвертьфинальную игру? В случае если побеждали немцы, команда Марко Штурма оставалась в Кёльне, чтобы сыграть матч 1/4 финала с Канадой, а россиянам предстояло паковать чемоданы для переезда в Париж.

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Для Латвии групповой этап разделился на два равных отрезка: сначала латвийцы трижды подряд выиграли, но затем наступила серия матчей с лидерами группы, и команда Боба Хартли потерпела три поражения. Причём игра латвийцев от матча к матчу не становилась лучше, и если в играх со Швецией и США была борьба, то России они уступили вчистую 0:5 (хотя отсутствие лидеров, которыми решили не рисковать, безусловно сказалось).

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По первому периоду показалось, что Латвия «наелась» за турнир. Два удаления за первые 10 минут, отсутствие конструктива в атаке и 4-19 по броскам по итогам 20 минут встречи – и только чудом счёт оставался 0:0. Одним из главных его творцов был голкипер Элвис Мерзликин. А во втором периоде подсела уже команда Штурма, и Латвия выровняла игру, а в некоторых моментах даже смотрелась интереснее хозяев. Тем не менее, расплата за проваленный первый период всё же состоялась. На 31-й минуте с разницей в 27 секунд Давид Вольф и Деннис Зайденберг обеспечили Германии преимущество – 2:0. Казалось бы, шансы латвийцев на выход в плей-офф стали призрачными, но всё изменил гол Гунарса Скворцова незадолго до второго перерыва.

Счёт 1:2, и последние 20 минут обещали быть жаркими. Команды начали осторожничать и ждать ошибку соперника. Более терпеливыми оказались латвийцы: в какой-то момент Спруктс и Индрашис оказались у ворот, здорово разыграли шайбу – и Янис Спруктс сравнял счёт. Такой нужный гол для Латвии получился ещё и очень красивым.

Вскоре мог забивать Драйзайтль, но удача была на стороне Мерзликина. Впрочем, латвийцы эту удачу вполне заслужили. И продолжили давить – вскоре счёт по броскам в третьем периоде был уже 6-3 в пользу Латвии. Первый период команда Боба Хартли смогла забыть и владела инициативой. Получив большинство, латвийцы закрыли Германию в зоне – и забили! На звание национального героя Латвии сделал заявку Андрис Джериньш.

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Трибуны недовольно зашумели, а немецкие комментаторы стали произносить фамилию Драйзайтль трижды в секунду. Но моментов от этого не возникало, а играть оставалось меньше четырёх минут. Моментом истины для Германии стало удаление Артура Кулды за 126 секунд до сирены. Штурм принял решение снять вратаря. «Драйзайтль, Драйзайтль» продолжали твердить заклинание немецкие комментаторы. И оно всё-таки сработало: навал на ворота Мерзликина – и Феликс Шюц с передачи Леона Драйзайтля принёс Германии по крайней мере ничью в основное время.

В овертайме преимуществом владела сборная Латвии, как бы трибуны ни гнали Германию вперёд. Но дело дошло до буллитной лотереи. В первых бросках на высоте оказались голкиперы, а забить удалось лишь Фредерику Тиффельсу – 4:3, победа Германии. Хозяева чемпионата мира спаслись от провала и отправили сборную Россию играть с чехами в Париж.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Германии — Хоккей Сборная Латвии — Хоккей Леон Драйзайтль Янис Спруктс ЧМ-2017
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