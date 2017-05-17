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Хоккей. Итоги дня. 16 мая 2017 года. Видео
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Владислав Уткин

Американцы дожали Россию, а Латвия едет домой. Самый жаркий день ЧМ

Трагедия Латвии, праздник Германии, неудача России в матче с США и все пары 1/4 финала – в итогах дня ЧМ-2017.
17 мая 2017, среда. 00:45. Хоккей

В открытом размене ударами Россия уступила США

Решающего турнирного значения для обеих сборных этот поединок не имел. В нём оспаривалось право на первое место в группе А. Первый период, как, собственно, и весь матч, прошёл при преимуществе американцев, но на перерыв в роли лидеров ушли россияне. Никита Гусев в очной дуэли переиграл Джимми Ховарда. Вторая треть встречи началась с ответного гола команды США – счёт сравнял Кевин Хейз. Игра продолжилась примерно в том же духе, что и в стартовой двадцатиминутке, но это не помешало российской команде вновь выйти вперёд. Шайбу забросил Антон Белов. Впрочем, американцы сравняли, и сделали они это через пять минут. Дилан Ларкин бросил со средней дистанции – и этот бросок стал неберущимся для Василевского. Ответ не заставил себя ждать. Шипачёв с Гусевым выбежали в контратаку, Вадим прострелил на Никиту, и тот удачно замкнул передачу. Но россиянам не суждено было уйти на перерыв в роли лидера. На сей раз «звёздно-полосатые» отыгрались ещё быстрее – через две минуты Годро, оставленный один на пятаке, уверенно разобрался с нашим голкипером.

Третий период обещал стать решающим, и он стал таковым. За семь минут до его конца Ли, находясь в одиночестве, принял пас с противоположного фланга, и впервые в матче вывел США вперёд. Россияне бросились отыгрываться, но их попытки ничем не увенчались. А вот Брок Нельсон воспользовался тем, что Василевский покинул свои ворота, и установил окончательный счёт в матче. 5:3 – сборная США победила, заняла первое место в группе А, и встретится в четвертьфинале со Швейцарией.

«Это не Италия, дальше нельзя так ошибаться». Россияне — о первом поражении
Василевский недоволен игрой команды, Андронов признался, что в концовке матча игрокам не хватило сил, а у Гусева нет вопросов к судьям.

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Лисовец начинает и заканчивает. Беларусь выиграла второй матч подряд

Матч с норвежцами для белорусов получился довольно нервным и напряжённым. Счёт в начале второго периода открыл Евгений Лисовец. К концу игрового отрезка норвежцам удалось сравнять счёт: отличился Матис Олимб. Но ещё до сирены на перерыв белорусы вновь вышли вперёд. Шайба на счету Александра Кулакова. Ну, а в начале третьего игрового отрезка сборная страны фьордов на какое-то время перевернула ход игры. Но в конце матча ответная акция удалась белорусской команде: Шинкевич выровнял положение, а Лисовец оформил дубль. Сборная Беларуси закончила не лучший для себя чемпионат мира на мажорной ноте.

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Прощальная гастроль словаков и последняя тренировка для шведов

Эта игра ничего не решала в турнирном плане. Шведам было нужно провести последние учения перед боями в плей-офф, а словакам – постараться достойно завершить турнир. Лучше выполнить свою задачу получилось у «Трекрунур». Нюландер и Окман-Ларссон к середине первого периода сделали счёт 2:0. Матоушек в начале второго игрового отрезка отставание сократил, но Эверберг тут же забросил третью для шведов. Словакам ещё раз удалось подобраться на расстояние одного шага к соперникам – Кудрна в начале третьей двадцатиминутки поразил ворота Лундквиста. Но последнее слово было за Швецией – Вильям Карлссон поставил точку в игре.

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Очередная сенсация от Швейцарии

Исход этой встречи отчасти влиял на определение соперника российской сборной в четвертьфинале. Но получился он неожиданным. Швейцарцы приятно удивляют на этом ЧМ, смогли они сделать и на этот раз. Открыли счёт именно они, и им же во втором периоде удалось увеличить своё преимущество. Шайбы на свой счёт записали Венсан Праплан и Рето Зури. Впрочем, до второго перерыва чехи одну шайбу отыграли. Роман Червенка с острого угла вогнал снаряд в ворота. Третий период обещал стать временем решающего чешского штурма, но он стал временем швейцарской победы. Дамьен Бруннер подобрал ничейную шайбу в зоне чехов, бросил со средней дистанции, и забросил последнюю шайбу в матче.

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Победа Канады на классе

Помимо итогового расклада в группе В, в матче Канада – Финляндия решалась и судьба сборной России. В случае победы финнов команда Олега Знарка получала сборную Суоми в соперники по 1/4 финала. Если же побеждали канадцы, то Россию ожидала встреча с Чехией. На 3-й минуте финны ошиблись в чужой зоне, пойдя вчетвером в атаку и оголив тылы. Митчелл Марнер и Брэйден Пойнт вышли вдвоём против одного Сятери и открыли счёт – 1:0. Но вскоре Финляндия отыгралась: Яни Лаюнена оставили одного перед пустым углом ворот, и он не упустил такую возможность – 1:1 спустя 22 секунды после гола Канады.

Ещё меньшим получился разрыв между голом финнов и второй шайбой Канады – через 58 секунд Парэйко вывел «кленовых» вперёд. Марнер до конца первого периода сделал счёт 3:1, а Пойнт в середине второго довёл перевес до крупного, после чего исход матча был предрешён. Шайба Охтамаа за три минуты до второго перерыва, казалось бы, подарила финнам слабую надежду, но Дюшейн через 34 секунды после старта третьей двадцатиминутки её разрушил.

Германия вышла в плей-офф и отправила Россию в Париж

В этой битве за четвёртую строчку в группе А обеим командам нужна была только победа. И поначалу к ней были ближе хозяева турнира. Середина второго периода полностью осталась за ними, и это нашло своё отражение на табло. Давид Вольф и Деннис Зайденберг с разницей в 27 секунд сделали счёт 2:0.

Положение латвийцев было тяжёлым, но ещё до конца двадцатиминутки Скворцов сократил отставание до минимума. Окончательно вернул Латвию в игру 35-летний Янис Спруктс. Концовка основного времени получилась убийственной: за четыре минуты до конца третьего периода Джериньш, казалось бы, вывел сборную постсоветской республики в четвертьфинал, но на последней минуте Феликс Шюц спас команду Германии, переведя игру в овертайм. Дополнительное время голов не принесло, а в серии буллитов немцы вырвали победу. Решающим оказался бросок Тиффельса. Германия попадает в плей-офф, а Россия, благодаря этому результату, едет на встречу с чехами в Париж.

В Кёльне пройдут следующие четвертьфиналы:

США (1) — Финляндия (4)

Канада (1) — Германия (4)

В Париже состоятся следующие четвертьфиналы:

Россия (2) — Чехия (3)

Швейцария (2) — Швеция (3)

Матчи пройдут 18 мая.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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