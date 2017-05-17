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ЧМ-2017. Четвертьфинальные пары. Россия сыграет с Чехией
Фото: РИА Новости
Текст: Павел Панышев

Россия и Канада меняются городами. Четвертьфинальные пары ЧМ-2017

На чемпионате мира–2017 определились все четвертьфинальные пары. Россия переезжает в Париж к чехам, а канадцы отправляются в Кёльн.
17 мая 2017, среда. 08:00. Хоккей
Не хуже, чем на Кубке мира! США отомстили России за молодых звёзд
В матче двух самых молодых команд чемпионата мира Россия и США показали зрелищный хоккей, из которого команда Знарка вышла проигравшей.

Швейцария – Швеция

Шведы заняли третье место в группе A, пропустив вперёд США и Россию. Им коллектив Рикарда Грёнборга и проиграл на групповом этапе. Впереди – четвертьфинал со Швейцарией, ставшей второй в группе B. И это, безусловно, совсем не худший вариант для «Тре крунур». Нет сомнений, что скандинавы прибавят в плей-офф, а приезд Никласа Бекстрёма и Хенрика Лундквиста наверняка поможет это сделать.

Швейцарцы, конечно, рассчитывали на Латвию или Германию, однако для этого им нужно было обходить в таблице Канаду, что по определению было маловероятно. Но самое интересное, что родоначальников хоккея подопечные Патрика Фишера сенсационно обыграли, отыгравшись с 0:2. Правда, затем потеряли очки в других встречах. К примеру, одолев лишь по буллитам Францию и Словению.

Наш прогноз: победа сборной Швеции.

США – Финляндия

Американцы начали турнир с поражения от сборной Германии, но затем стали наращивать темп и в итоге более не потеряли ни одного очка. Помог команде приезд Брэди Шея и Кевина Хейза из «Рейнджерс», который оформил дубль в матче с Россией. Сборная США остаётся играть в Кёльне, где будет явным фаворитом во встрече с Финляндией. Главные аргументы команды Джеффа Блашилла (кстати, самой молодой на этом турнире) — жёсткий прессинг, высочайшие скорости и задор.

Главная проблема финнов – неопытность главного тренера Лаури Марьямяки и отсутствие в составе сильного вратаря. Йоонас Корписало явно не справляется с ролью первого номера, что было заметно с первых же игр турнира. А Марьямяки, складывается впечатление, просто не может управлять коллективом. Командная игра у финнов почти напрочь отсутствует, в атаке игроки уповают исключительно на индивидуальное мастерство, да и того не так много. В общем, Финляндия не впечатляет, и шансов на успех у неё гораздо меньше.

Наш прогноз: победа сборной США.

Знарок: другие сборные не давили, как США? Да перестаньте вы!
Главный тренер сборной России Олег Знарок — о причинах поражения своей команды в матче с США за первое место в группе.

Канада – Германия

Канадцы, как и россияне, стали заложниками ситуации, которая заставила подстраиваться под последнюю команду группы A. Даже первое место в группе B не позволило им остаться в городе проведения группового этапа. А всё потому что Германия – хозяйка чемпионата мира. Получается, что теоретически «кленовые листья» получили оптимального соперника по четвертьфиналу, а практически вынуждены решать дополнительные проблемы — переезжать в Кёльн, подстариваться под новые условия.

Немцы на чемпионате мира показывают добротный хоккей, а их победа на старте над сборной США стала одной из главных сенсаций турнира. Усилили команду Филипп Грубауэр и Леон Драйзайтль. Но запаса прочности не хватает, частенько в организации игры возникают проблемы. Если бы не местные болельщики, которые до отказа забивают «Ланксесс-Арену», вряд ли достигался бы нужный результат. Периодически приходит на выручку и домашнее судейство, но к этому все давно привыкли. Фаворит в этой паре в любом случае очевиден. У Германии минимум шансов.

Наш прогноз: победа сборной Канады.

Чехия заняла третье место в группе B, однако будет играть с Россией в Париже. Увы, но россияне стали заложниками ситуации, ровно как и сборная Канады.

Россия – Чехия

Последний матч со сборной США стал для команды России уроком, обнажив слабые стороны (хотя Олег Знарок заявил, что ошибки в обороне допускались исключительно из-за усталости). Прежде всего речь об организации игры в обороне. Второй и третий голы американцев явно должны быть проанализированы с особой тщательностью. Нужно пересмотреть отношение к дисциплине Кузнецову, который привёз два удаления в концовке. Не помешает и усиление командной игры в атаке.

Чехия заняла третье место в группе B, чем предопределила худший сценарий для российской команды. Хоть чехи и проиграли на турнире дважды — канадцам и швейцарцам, — легко нашей команде не будет в любом случае. Соперник серьёзный и неудобный во всех смыслах. Традиционно для противостояния России и Чехии.

Наш прогноз: победа сборной России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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