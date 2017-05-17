Директор детской школы ХК ЦСКА: звание «армейца» нужно заслужить

Комплектование хоккейных клубов игроками – сложный процесс. Но в отечественном хоккее испокон веков особая ставка делалась на собственных воспитанников.

Одной из самых успешных в этом вопросе отечественных школ всегда была школа ЦСКА. Среди её воспитанников – легендарные Валерий Харламов, Владислав Третьяк, Виктор Кузькин, Владимир Лутченко, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов, Павел Буре. Выпускники школы на Ленинградском проспекте становились олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, завоёвывали кубок Стэнли и кубок Гагарина.

90-е годы не прошли незамеченными для всего российского хоккея, в том числе и для «армейцев». Но с приходом в клуб компании «Роснефть» школа ЦСКА вновь вернулась на лидирующие позиции.

В этом году юные «армейцы» подтвердили звание одной из лучших школ страны. Сразу три команды ЦСКА стали чемпионами России в своих возрастах. А воспитанники школы 2006 года рождения стали обладателями кубка «Газпром нефти» – одного из самых престижных трофеев для 10-летних хоккеистов в Европе. Ни одна хоккейная школа в России не может похвастать такими достижениями.

О том, как удаётся держать столь высокую планку, за счёт чего формируется настоящий армейский характер и почему с самого раннего возраста необходимо знать историю родного клуба, рассказал директор детской школы по хоккею ЦСКА Алексей Деев.

– Вопрос не только и не столько к ЦСКА, но, возможно, у вас есть опыт. Не секрет, что тренеры детского хоккея не прочь «пойти навстречу» родителям, создавая их детям разные привилегии.

– Мы обратили особое внимание на искоренение таких явлений, как коррупция в детском спорте. Не секрет, что тренеры детских спортивных школ получают в разных городах небольшие зарплаты. И часто родители пользуются этим, чтобы получить ту или иную выгоду для своих детей. Мы решили эту задачу. Во-первых, у нас были созданы такие условия, которые позволили уйти от зависимости тренеров от родителей. Во-вторых, мы создали родительские комитеты в каждой команде и объединённый родительский комитет школы. Это позволило тренерскому коллективу полностью сосредоточиться на подготовке игроков для клубной системы.

Без неоценимой помощи ПАО «НК «Роснефть» мы бы не добились так быстро столь высоких результатов. Сочетание такой мощной поддержки с «армейскими» традициями, безусловно, стало главным фактором успеха нашей школы.

Сейчас школа работает по правилам профессиональной команды. На сегодняшний день воспитанники школы обеспечены экипировкой, имеют возможность проводить сборы в лучших условиях и участвовать в престижных турнирах. Таким образом, у наших воспитанников и их родителей формируется правильное понимание того, какими должны быть отношения между клубом и игроком. В этом процессе участвуют все подразделения клуба начиная от спортивного штата и заканчивая службой безопасности, которая в тесном взаимодействии с родительским комитетом ведёт профилактическую работу среди обучающихся.

– Как строится тренировочный процесс в детской школе ЦСКА? Есть ли какая-то общая методика подготовки?

– Нам удалось найти баланс между опытом прошлых лет и современными методиками. Но программа – это только половина успеха. Потому что научить кататься, бросать и быть физически сильным можно практически каждого ребёнка. Мы следим за последними тенденциями развития хоккея и понимаем, что основной фактор, который необходим для победы, – психология. Важно подобрать не только хорошего тренера, но и психолога и воспитателя. Того, кто сможет настроить своих подопечных на каждую игру. Того, кто сможет не просто развить какие-то физические качества, но и привить игровое мышление – компонент, который не виден со стороны.

Мы следим за последними тенденциями развития хоккея и понимаем, что основной фактор, который необходим для победы, – психология.

Бывает, что родители обижаются, когда их дети, вроде сильные и крепкие физически, не проходят в нашу команду, потому что у них нет игрового мышления, а в нашем виде спорта это важно. Кроме того, есть традиции школы, есть тренеры, которые уже давно здесь работают: Александр Левицкий, Павел Баулин, Валерий Чёрный. Особо хочу отметить старшего тренера школы Владимира Крамского. В этом сезоне Владимир Фёдорович со своей командой в тяжелейшем бескомпромиссном финальном матче первенства России сумел разгромить соперников из петербургского СКА со счётом 8:1, продемонстрировав настоящий «армейский» характер. Во многом программа подготовки школы опирается на опыт этих наставников. С любым возрастом работают два тренера, только пришедшего в нашу школу ставим в пару с «ветераном». ЦСКА всегда славился своей преемственностью. На протяжении всего сезона на домашних матчах школы регулярно присутствовали Владимир Владимирович Петров и Борис Петрович Михайлов – легенды нашего клуба. Очень жаль, что недавно ушедший от нас Владимир Владимирович не смог разделить радость от побед воспитанников «армейской» школы.

Но наша подготовка не может ограничиваться только спортивной частью, включающей в себя спортивную психологию. Большое внимание в школе уделяется патриотическому воспитанию ребят, формированию настоящего «армейского» характера. Ведь все, кто переступает порог нашей школы, становятся «армейцами». Мы – ЦСКА, мы – армия, а это значит, что каждый игрок должен обладать качествами, присущими настоящим защитникам Отечества. В этой работе клуб тесно сотрудничает с ФАУ МО РФ ЦСКА и кадетскими корпусами. Надо отдать должное президенту клуба Игорю Вячеславовичу Есмантовичу. Благодаря его стараниям в ЛДС ЦСКА имени Всеволода Боброва появился великолепный клубный музей, в котором размещены уникальные экспозиции легендарных «армейцев»: Анатолия Тарасова, Виктора Тихонова, Владислава Третьяка, Виктора Кузькина, Валерия Харламова, Павла Буре и многих других. Это мощный инструмент работы с подрастающим поколением. Задача в том, чтобы мальчишки с самого начала обучения знали историю нашей армии, ЦСКА. Именно поэтому для них регулярно организуются тематические экскурсии, причём не только в клубный музей, но в музей спортивной славы «большого» ЦСКА. Ребята это чувствуют и чётко понимают свою принадлежность к российской армии и её истории. Мелочей в этом быть не может. Важно всё, даже исполнение гимна Российской Федерации на матчах основной команды именно военным оркестром. Мальчишки видят всё это, и у них формируется чувство гордости за то, что они являются частью великого клуба.

Но в то же время мы даём понять, что звание «армейца» необходимо заслужить. Например, наш клуб совместно с ФАУ МО РФ ЦСКА принимает участие в ежегодной акции возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в преддверии Дня Победы. Но право стать участником получают только самые достойные.

Также в ЦСКА создан совет ветеранов, который активно участвует в жизни клуба и прилагает все усилия по сохранению «армейского» наследия. В частности, за последние годы было снято несколько фильмов об истории хоккейного клуба ЦСКА и его ветеранах. Мы устраиваем командные просмотры этих фильмов, и это даёт свои плоды. Уже на первых этапах своей подготовки самые маленькие воспитанники нашей школы проявляют задатки «армейского» характера. В этом году благодаря высоким морально-волевым качествам в своих турнирах победу одержали команды 2007 и 2008 годов рождения, на что, несомненно, повлиял пример наших прославленных ветеранов.

– В ЦСКА была выстроена вертикаль, от детской школы до основной команды. Каждый хоккеист, переходя с одной ступени на другую, получает определённый стандарт подготовки. Можно ли сказать, что этот стандарт близок к тому, что принят в национальных командах, учитывая, что в сборных России всех возрастов ЦСКА всегда представлен довольно большим количеством игроков?

– Рад, что при поддержке ПАО «НК «Роснефть» нам в ЦСКА наконец удалось создать полноценную клубную систему. При таком раскладе мы можем надеяться и рассчитывать на своих воспитанников, которых сможем провести через все этапы: школу, команду МХЛ, команду ВХЛ и основную команду. Эта система даёт результат уже сейчас. Посмотрите, в минувшем сезоне в первой команде ЦСКА играли, причём не на последних ролях, такие воспитанники «армейской» школы, как Андрей Светлаков, Андрей Кузьменко, Максим Мамин, Михаил Науменков, Артём Чмыхов, Артём Блажиевский, Андрей Филоненко. В этом году КХЛ отменила драфт юниоров, и мы полностью можем полагаться на всех своих воспитанников, не боясь, что их могут забрать себе другие клубы. Это в скором времени наверняка принесёт экономическую выгоду, ведь гораздо дешевле вырастить своего воспитанника, чем купить уже состоявшегося и готового хоккеиста. К тому же три старших возраста в школе, «Красная Армия» и «Звезда» работают по тактическим схемам первой команды. И юные «армейцы», переходя на ступень выше, уже готовы к игре на этом уровне.

Мы больше нацелены на подготовку игроков для первой команды ЦСКА. Если наш выпускник подписывает контракт с «Красной Армией», то планируется, что он в дальнейшем станет игроком основной команды.

– Что лично вы считаете мерилом успеха детской хоккейной школы?

– В спортивном смысле, конечно, в первую очередь мы смотрим, сколько хоккеистов мы подготовили для ЦСКА. Но главной оценкой, по моему мнению, может служить то, что мы воспитываем наших игроков настоящими патриотами, гражданами и защитниками своей страны.

– Что лучше: десяток выпускников одного года, которые на пике карьеры оказались востребованы в командах ВХЛ, или один-единственный, но в сборной России?

– Мы больше нацелены на подготовку игроков для первой команды ЦСКА. Если наш выпускник подписывает контракт с «Красной Армией», то планируется, что он в дальнейшем станет игроком основной команды. А ВХЛ – это только промежуточная ступень между молодежным и взрослым хоккеем, на которой игрок должен получить достаточно игрового времени для того, чтобы раскрыться. Мы не воспитываем хоккеистов ни для «Красной Армии», ни для «Звезды». Мы готовим игроков для основной команды ЦСКА. Что касается сборной России, то только за этот сезон за национальную команду на различных турнирах выступили семь воспитанников нашей школы. Это говорит о качестве нашей подготовки.