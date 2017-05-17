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ЧМ-2017. Россия – США. Оценки сборной России
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Гусев показал себя Америке, а Проворов «поплыл». Оценки сборной России

Никита Гусев оформил дубль, Иван Проворов и Антон Белов провалились, а Андрей Василевский не спас – в оценках сборной России за игру с США.
17 мая 2017, среда. 10:15. Хоккей

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира сборная России вела в счёте, но в и итоге проиграла американцам. После трёх игр без пропущенных шайб подопечные Олега Знарка получили пять пробоин от сборной США. Разбираем действия всех игроков российской команды в матче, определившем обладателя первого места.

Вратари

Андрей Василевский – 6,0

Василевский вернулся в ворота сборной России, но не стал её спасителем. 16 из 19 отражённых бросков – статистика неважнецкая. После того как тренерский штаб сборной России предоставил основному вратарю день отдыха, от него ждали большего. Андрей не ошибался, в пропущенных шайбах его вины не было, но и чудотворных спасений полевые игроки от него не дождались. По сути, стал жертвой слишком часто дающей сбои обороны.

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Василевский недоволен игрой команды, Андронов признался, что в концовке матча игрокам не хватило сил, а у Гусева нет вопросов к судьям.

Защитники

Владислав Гавриков — Богдан Киселевич – 6,5

Не только выходят первыми на лёд, но и по игре являются лучшей парой сборной России. Причём не только в отдельно взятом матче с американцами, но и на турнире в целом. В их присутствии сборная США не забила и создала минимум моментов. В качестве бонуса — классный длинный пас Киселевича на Гусева, после которого наша команда открыла счёт.

Виктор Антипин – Антон Белов – 5,0

Гол у Белова, конечно, никто не отнимет, попал он отменно. Был ещё и нетипичный для него сольный проход до ворот, но дубля не случилось. Беда в том, что вреда от капитана в этот вечер было больше, чем пользы. Когда американцы первый раз сравнивали счёт, Белов покинул пятак и оставил Проворова на растерзание «звёздно-полосатым». Гол Ларкина – и снова на льду игрок с капитанской нашивкой. Решающую шайбу в меньшинстве они пропускали вместе с Антипиным. Американцы растащили эту пару передачами на раз-два.

Артём Зуб — Дмитрий Орлов – 6,0

Если матч с латвийцами Дмитрий Орлов начал с трёх бросков за первый период, то против американцев он не был так нацелен на бросок. Но даже при этом защитник «Вашингтона» мог принести сборной России победу, однако угодил в перекладину. Орлов был, пожалуй, лучшим защитником нашей команды, а рядом с ним совершенно не терялся молодой Зуб. Но стоило дебютанту сборной оказаться на льду с Проворовым, как тот дрогнул. За то, что американцы сделали счёт 3:3, стоит винить именно Артёма, потерявшего позицию.

Иван Проворов – 4,5

Кошмарный матч для самого молодого игрока сборной России. Оказался единственным защитником, который завершил матч с «-2», а ещё одну шайбу американцы забили из-под Проворова в большинстве. Где-то Ивана подводило неидеальное взаимодействие с партнёрами, будь то Белов или Зуб, но гол Ларкина – исключительно его ошибка. Казалось бы, молодому парню такие помарки простительны, но дело в том, что в НХЛ он выходит против этих же американцев и не проваливается так, как в последнем матче группового этапа чемпионата мира.

Нападающие

Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Плотников – 6,0

С одной стороны, Белов забивал с передачи Андронова, который перед этим терзал американских защитников. Да и в меньшинстве представители силового звена сборной России пахали на совесть. Телегин под угрозой травмы ловил на себя шайбы. Но при этом в меньшинстве они всё-таки пропустили, да так, что шайба для сборной США стала победной, а двойной малый штраф Плотникова не добавляет вистов стартовой тройке российской сборной. Можно вспомнить и то, что пустые ворота американцы расстреливали после потери Андронова.

Василевский вернулся в ворота сборной России, но не стал её спасителем. 16 из 19 отражённых бросков – статистика неважнецкая.

Евгений Дадонов — Вадим Шипачёв — Никита Гусев – 7,0

Без сомнений, лучшее звено сборной России. Вопреки мнению, что они неважно выглядят «пять на пять» и слабо играют в обороне, не дали американцам забить ни одной шайбы в своём присутствии. А главное, что две из трёх шайб сборной России организовали «шипачёвцы». Никита Гусев, к которому присматриваются в задрафтовавшей его «Тампе», отправил в США привет в виде дубля. Сначала он уверенно разобрался с Ховардом, убежав один на один с вратарём, а затем слёта попал по шайбе после передачи Шипачёва. Однажды близок к голу был Дадонов, но бросить ему не дали.

Артемий Панарин — Владислав Наместников — Никита Кучеров – 5,5

Моментов это звено создало немало, хотя от такого снайпера, как Кучеров, мы вправе ждать большего. Два броска по воротам – это не то, чем может быть доволен форвард «Тампы». Роскошный момент был у Наместникова, который после паса Панарина оказался один перед воротами, но со льда это звено ушло без заброшенных шайб. Одно из ведущих сочетаний сборной России неудачно сыграло в большинстве, попутно схватив по «-2». Когда у американцев забивал Ларкин, откровенно запаниковали и не смогли вывести шайбу из зоны.

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Александр Барабанов — Евгений Кузнецов — Валерий Ничушкин – 5,0

На троих всего два раза бросили по воротам, что для звена с таким центром, как Кузнецов, показатель удручающий. Ни Барабанов, ни Ничушкин себя проявить толком не смогли, а форвард «Вашингтона» провёл крайне противоречивый матч. Евгений таскал шайбу, пытался создавать моменты, но запомнится не это, а два его удаления, одно из которых стоило сборной России победы. «-1» Кузнецов заработал, когда безуспешно пытался спасти страну с пустыми воротами за спиной.

Владимир Ткачёв – б/о

В первом периоде провёл на льду больше времени, чем Ничушкин, прилично выглядел в меньшинстве, но сыграть полный матч Знарок казанцу не дал. Во втором периоде – одна смена, в третьем – ни одной.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Сборная США — Хоккей Антон Белов Евгений Кузнецов — хоккей Иван Проворов Никита Гусев ЧМ-2017
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