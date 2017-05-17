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ЧМ-2017
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Илья Ермаков

Россия – США и ещё 4 лучших матча на групповом этапе ЧМ

Невероятная развязка группового этапа, неожиданный всплеск французов и волевые качества чехов – самые яркие игры группового этапа ЧМ.
17 мая 2017, среда. 12:30. Хоккей

Финляндия – Франция – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Пожалуй, эта игра стала самой сенсационной на групповом этапе не только в плане исхода, но и того, как была одержана победа. Болельщики, глядя на цифры на табло во время матча, задавались вопросом: это футбол или хоккей? Но это был именно хоккей. В котором Франция без шансов обыграла Финляндию. После первого периода французы вели 1:0 после гола Белльмара, но сенсацией и не пахло, и быстрый гол Лехтонена после перерыва, казалось, вернул игру в более предсказуемое русло. Однако произошедшее в концовке второго игрового отрезка показало, что Франция в тот вечер была просто сильнее. Руссель и Клеро сделали счёт 3:1, а добил сборную Суоми тот же Руссель на 9-й минуте третьего периода. Был ещё гол Дамьена Флёри в пустые ворота – настоящая вишенка на торте уверенной победы. Франция таким образом оставила за собой статус наиболее удивляющей команды в последних чемпионатах мира.

Финляндия – Чехия – 3:4 Б (3:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:1)

Ещё один матч Финляндии, который наверняка запомнился болельщикам. Правда, вновь со знаком «минус» для команды Марьямяки. Разозлённые поражением от Франции, финны вышли на игру с Чехией максимально заряженными и к 3-й минуте вели 2:0, отличились Фильппула и Яакола. А гол Вилле Лаюнена должен был стать «добивающим». До третьего периода так и казалось, но затем команда Йозефа Яндача нашли в себе скрытые резервы и бросилась в наступление. Как признавались сами чехи, именно первый гол Горака в большинстве стал переломным. После него прошло ещё 10 минут, но в условиях цейтнота (играть оставалось чуть больше двух минут) чехи не спасовали, и с разницей в 23 секунды Гудас и Коварж сравняли счёт. Овертайм остался безголевым, а в буллитах исход решило мастерство Робина Ганзла, который принёс Чехии победу, а Финляндию заставил бороться за попадание в плей-офф.

Канада – Швейцария – 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)

Швейцарии, для того чтобы преподнести сенсацию на групповом этапе, пришлось собирать волю в кулак и переламывать исход неудачно складывавшегося матча с Канадой. Чемпион последних двух лет здорово начал матч, и к 7-й минуте первого периода счёт был уже 2:0 в пользу Канады. После этого Патрик Фишер принял решение заменить Йонаса Хиллера на второго голкипера Леонардо Дженони. Возможно, эта замена и стала ключевой для победы Швейцарии. Дженони не просто поймал кураж, он отразил все броски по своим ворота (а их набралось почти 40). Ну а в третьем периоде швейцарцы дождались своего шанса: Херцог и Праплан в течение трёх минут сравняли счёт и перевели игру в овертайм. А в весёлом овертайме в формате «3 на 3» Херцог оформил дубль и принёс сенсационную победу Швейцарии. Кстати, всего третью в 30 матчах против Канады в истории.

Россия – США – 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Самого серьёзного соперника на групповом этапе сборная России получила в последний игровой день группового этапа чемпионата мира. Сборная США допустила в первых шести играх одну осечку, но шансов на первое место в группе не потеряла. Американцы играли в привычном североамериканском стиле – много бросков, быстрые решения, но не всегда качественные. Россия также попыталась сыграть в свою игру, и в результате в матче образовались качели: трижды команда Олега Знарка выходила вперёд после двух голов Гусева и одного – Белова, и трижды американцы отыгрывались. А развязка наступила в третьем периоде: Андерс Ли вывел «звёздно-полосатых» вперёд за семь минут до сирены, сработало американское большинство. И своего США уже не упустили, а Брок Нельсон ещё успел забить в пустые ворота. Драматичный матч отправил сборную России в Париж на 1/4 финала с Чехией.

Не хуже, чем на Кубке мира! США отомстили России за молодых звёзд
В матче двух самых молодых команд чемпионата мира Россия и США показали зрелищный хоккей, из которого команда Знарка вышла проигравшей.

Германия – Латвия – 4:3 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Латвийцы провели хороший турнир, а решающим для них был матч с Германией. Команда Марко Штурма оказалась на волоске от вылета с турнира, и хозяевам первенства нужна была в последнем матче только победа. Германия полетела вперёд, в несколько раз перебросала Латвию в первом периоде, но стеной стоял Элвис Мерзликин. Во втором периоде игра выравнялась, но тем не менее Германия сумела забросить дважды. Вернул Германию в игру Гунарс Скворцов, который в конце второго периода поразил ворота Грубауэра. А в третьем периоде латвийцы усилили давление и не только сравняли счёт (сделал это нестареющий Спруктс), но и вышли вперёд после гола Джериньша. Немцы занервничали, но сумели собраться, получили большинство в концовке, и Феликс Шюц с передачи Леона Драйзайтля спас свою команду. В овертайме латвийцы были ближе к победе, но всё же домашние кёльнские стены помогли Германии. Серия буллитов закончилась шестым броском, единственным успешным, в исполнении Фредерика Тиффельса.

Латвии не хватило 33 секунд. Германия ликует, Россия едет к Чехии в Париж
Латвия вела за 33 секунды до сирены, но Германия отыгралась и победила по буллитам, отправив Россию в Париж на матч 1/4 финала.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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